Помните, как пьяный тренер разобрался со всеми на спаррингах TUF? А ведь ЖСП предупреждал

Да, такое бывает.

5 июня состоялась премьера 32-го сезона The Ultimate Fighter , главными тренерами в котором стали Валентина Шевченко и Алекса Грассо. Реалити-шоу от UFC можно эксклюзивно посмотреть на «Кинопоиске» – всего выйдет 12 эпизодов.

За все время существования The Ultimate Fighter сгенерировал огромное количество ярких моментов, но один из самых запоминающихся произошел в 12-м сезоне.

Пришел на съемки пьяным и разбил участников шоу в спарринге. Незабываемое появление Жан-Шарля Скарбовски на TUF

Согласно правилам TUF, тренеры 12-го сезона не только собирали команду из молодых бойцов, но и формировали собственный штаб. Обычно в него входят специалисты, хорошо знакомые по работе в UFC – но бывают и исключения.

В 2010 году Жорж Сен-Пьер, которого назначили тренером сезона вместе с Джошем Кошчеком, удивил участников шоу неожиданным выбором помощника. По его просьбе из Парижа в Лас-Вегас прилетел Жан-Шарль Скарбовски – бывший боец муай-тай и близкий друг. ЖСП волновался из-за появления Скарбовски – и заставил нервничать команду.

«Этот человек сильно от нас отличается. Не знаю, как правильно объяснить, но у него очень широкие взгляды. Если он что-то делает, то всегда добивается невероятного результата. И если вы будете уважать его во время спаррингов, то он будет уважать и вас. Но если вы будете важничать и рисоваться, то окажетесь в глубоком нокауте. Он тот еще персонаж, поэтому будьте осторожны», – предупреждал бойцов Сен-Пьер.

Атмосфера быстро изменилась, когда Скарбовски добрался до зала. Невысокий и не отличающийся выдающимися физическими данными, он казался полной противоположностью самого себя. Еще больше Скарбовски поразил тем, что пришел на тренировку пьяным. По словам самого Жан-Шарля, после прилета в США он сразу же отправился в бар, а потом поспал всего три часа.

Но когда Скарбовски надел перчатки и оказался в клетке, то показал уровень. Отказавшись от разминки, он устроил плотные спарринги и легко разобрался с Майклом Джонсоном и Алексом Касересом, которые позже добились значительных успехов в UFC.

Съемочная группа прозвала Жан-Шарля «пьяным мастером» – в честь героя культового фильма с Джеки Чаном. Позже Сен-Пьер объяснил, что Скарбовски выпивает перед каждой тренировкой – для него это неотъемлемая часть процесса:

«Жан-Шарль долгое время жил в Таиланде – у них к этому совершенно другое отношение. Они постоянно курят и пьют. И дерутся каждый день. Но мы, будучи бойцами ММА, не можем придерживаться такого же образа жизни».

Скарбовски – легенда муай-тай. Пришел в спорт подростком после смерти отца и стал чемпионом Европы спустя четыре года тренировок

Скарбовски не был обычным бойцом – это стало очевидно сразу же после его появления в зале. В мире тайского бокса он считается настоящей легендой – у него более 100 поединков в муай-тай. За карьеру Скарбовски дважды признавался сильнейшим бойцом мира – в Таиланде его называют одним из величайших европейцев, когда-либо там выступавших.

Тайским боксом Скарбовски увлекся достаточно поздно. После смерти отца он впал в глубокую депрессию и искал способ справиться с потрясением – так он впервые оказался в секции по муай-тай. Тогда Скарбовски было 16 лет – по его словам, о боевых искусствах он узнал благодаря фильмам с Брюсом Ли.

Сначала тренировки казались ему слишком тяжелыми, поэтому он серьезно задумывался бросить увлечение. Все изменил тренер, который с самого начала увидел в Скарбовски большой потенциал. Уже в следующем году Жан-Шарль провел первый профессиональный бой – тогда он еще не был совершеннолетним, поэтому скрывал возраст от организаторов турнира.

После успешного дебюта тренер отправил Скарбовски в Таиланд – поначалу Жан-Шарль проводил там несколько месяцев в году, но позже переехал. В 20 лет он стал чемпионом Европы, а спустя пять лет завоевал золото чемпионата мира. В 2003 году Скарбовски стал первым иностранцем, возглавившим престижный рейтинг Рачадамнерн. За карьеру он выиграл 75 боев, из которых 51 – нокаутом.

Сегодня Скарбовски остается масштабной фигурой в мире тайского бокса. У него один из самых больших залов в Париже – еще один клуб находится в столице Таиланда. Но про участие в TUF Скарбовски не забывает – и регулярно выкладывает в социальных сетях кадры тех самых спаррингов.

Что такое TUF, где тренировал Конор?

Реклама 16+. ООО «Кинопоиск». Erid: 2SDnjeVJnPj

Фото: Instagram/jeancharlesskarbowsky