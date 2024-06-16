Боец BKFC Перри хочет подраться с Перейрой и Усиком: «Мои кулаки заслуживают уважения»

Теги MMA Александр Усик бокс Майк Перри Bare Knuckle Кулачные бои Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Майк Перри назвал имена желаемых оппонентов.

«Сегодня провел спарринг – чувствовал себя очень сильным, тяжелым. Если бы я мог бросить вызов любому бойцу, то подрался бы с Алексом Перейрой и Александром Усиком.

Эти поединки были бы по-настоящему веселыми. Поверьте, мои кулаки заслуживают уважения», – написал в социальных сетях боец BKFC Майк Перри.

Перри бросил вызов Тиллу: «Жирная ####### сука, тащи свою задницу сюда, либо я выезжаю в Великобританию»

Майк Перри: «Слышал, что Уайт пытался купить BKFC за $200 млн. Ему ответили отказом»

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