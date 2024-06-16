Уиттакер – об Алискерове: «Никогда раньше не слышал о нем»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер высказался об Икраме Алискерове.

«Я никогда раньше не слышал о нем, не видел его поединков. Но иногда нужно просто поддаться течению. Я уверен в своих силах и навыках. Конечно, теперь я понимаю, кто он такой.

Икрам – неплохой боец. Посмотрел запись нескольких его боев, но ничего конкретного сказать не могу. Честно говоря, он провел не так много поединков», – заявил средневес UFC Роберт Уиттакер.

Поединок между Уиттакером и Алискеровым состоится 22 июня и возглавит турнир UFC в Эр-Рияде.

Уиттакер объяснил, почему принял бой с Алискеровым: «Это моя работа, так я добываю хлеб для семьи»

Представлен обновленный постер турнира UFC в Эр-Рияде: Уиттакер – Алискеров

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2 комментария
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