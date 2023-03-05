На UFC 285 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в женском наилегчайшем весе. Действующая чемпионка Валентина Шевченко проиграла Алексе Грассо и потеряла пояс.

Шевченко побеждала по карточкам до четвертого раунда, но допустила ошибку и попалась на удушающий

Первый раунд показал, что Шевченко не чувствует себя уверенно в стойке: пропускала двойки, но выбрасывала вертушки. При этом она входит в топ-5 дивизиона по количеству акцентированных ударов и лидирует по их точности (56,9%). Грассо тоже активно работает на руках и 82% ударов наносит в стойке (у Шевченко только 66%).

В следующих раундах тактика сместилась на борьбу: Шевченко удачно проводила тейкдауны, хотя принимала удары из доминирующей позиции. Бой против Грассо продлился четыре раунда и завершился досрочно. До этого Шевченко взяла два раунда из трех и побеждала по судейским запискам.

Все решил неудачный удар ногой с разворота. Из-за этого Шевченко потеряла позицию и пустила Грассо за спину: та вышла на удушающий и финишировала соперницу. После боя обе говорили об этом моменте.

По словам Шевченко, если бы не этот удар ногой, результат был бы другим: «Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть. Верю, что в нашем втором поединке будет другой результат. Это показательный момент – надо усерднее тренироваться, чтобы побеждать».

Сама Грассо рассказала, что готовила такой удушающий на тренировках, хотя опирается на боксерскую школу и 7 из 10 боев в UFC завершила решениями судей: «Удушающий? Да, я тренировала этот переход за спину, потому что знала, что она бьет с разворота».

Серия без поражений длилась четыре года. Это первое поражение Шевченко после перехода в наилегчайший дивизион

После поражения от Аманды Нуньес в 2017 году Шевченко перешла в наилегчайший вес и установила там абсолютное доминирование. Победив в дебютном бое в новом дивизионе, она сразу вышла на титульник и завоевала пояс. Дальше – семь защит с семью разными соперницами.

Шевченко не проигрывала с декабря-2018 – это больше четырех лет. Грассо впервые получила титульник и завоевала пояс. Шевченко сразу сказала о реванше и обновлении наилегчайшего дивизиона: «Надеюсь, этот дивизион оживится, прежде чем я вернусь и верну себе титул».

До боя с Грассо Шевченко защитила пояс против Тайлы Сантос, которая эффективно использовала борьба. Тогда она победила раздельным решением судей, а президент UFC Дана Уайт отметил: «Знаете, нельзя предполагать, готов ли соперник дать ей бой. В последний раз Шевченко показала, что тоже человек».

Сейчас Шевченко 34 года. У нее была самая длинная победная серия в дивизионе (девять) и больше всех побед в титульных боях (восемь). Поражение от Грассо – первое для Шевченко сабмишеном.

Фото: East News/Patrick T. Fallon / AFP, AP Photo/David Becker