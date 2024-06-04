Конор возвращается! Не дрался три года, а теперь встретится с Чендлером
Пресс-конференция в Дублине, посвященная бою, отменена
Об этом рассказал сам Конор: «По согласованию с UFC, пресс-конференция была отменена из-за ряда препятствий, на которые мы не в силах повлиять.
Приношу извинения ирландцам и фанатам по всему миру за причиненные неудобства. Я ценю вашу поддержку и страсть».
При этом журналист Ариэль Хельвани отметил, что бой в силе: «На данный момент бой остается актуальным. Хочу, чтобы все поняли: здесь нет никакого скандала или пикантной истории».
Что важно знать о UFC 303?
Всем привет! В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе состоится UFC 303, который возглавит бой в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.
Долгожданное возвращение Конора и бой, который обсуждается уже несколько лет. Чендлер, так долго ждавший этот поединок-джекпот, наконец-то его получил. Причем бойцы встретятся в полусреднем весе, а не легком, где Конор был чемпионом, а Чендлер занимает шестое место в рейтинге.
Последний раз Макгрегор появлялся в клетке в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье и отдал трилогию. С Порье же состоялся последний бой Чендлера – поражение удушающим. Суммарно бойцы не выступали почти пять лет и теперь возглавят турнир нетитульным поединком.
Главные бои турнира:
• Конор Макгрегор – Майкл Чендлер
• Джамал Хилл – Карлос Олберг
• Джо Пайфер – Марк-Андре Барио
• Иэн Мачадо Гэрри – Майкл Пейдж
• Каб Свонсон – Андре Фили
Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск. Sports проведет онлайн-трансляцию турнира!