Конор возвращается! Не дрался три года, а теперь встретится с Чендлером

Об этом рассказал сам Конор: «По согласованию с UFC, пресс-конференция была отменена из-за ряда препятствий, на которые мы не в силах повлиять.

Приношу извинения ирландцам и фанатам по всему миру за причиненные неудобства. Я ценю вашу поддержку и страсть».

При этом журналист Ариэль Хельвани отметил, что бой в силе: «На данный момент бой остается актуальным. Хочу, чтобы все поняли: здесь нет никакого скандала или пикантной истории».