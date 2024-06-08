Первый турнир UFC в Саудовской Аравии: возвращение Чимаева и бой Павлович – Волков

Всем привет ! В ночь на 22 июня в Эр-Рияде пройдет UFC Fight Night, который возглавит бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером – первый турнир UFC в Саудовской Аравии.

Чимаев проведет второй бой среди средневесов – в октябре-2023 он дебютировал с победы над Камару Усманом. Чимаев по-прежнему не проигрывает в UFC (7-0), а теперь встретится с крепким Робертом Уиттакером, который в феврале-2024 единогласным решением судей победил Пауло Косту.

Соглавное событие – бой российских тяжей Александра Волкова и Сергея Павловича, который то подтверждался, то опровергался. В ноябре-2023 Павлович второй раз проиграл в UFC, улетев в нокаут от Тома Аспиналла и прервав серию из шести побед. Может вернуться в титульную гонку после боя с Волковым, который идет на серии из трех побед.

Главные бои турнира:

• Хамзат Чимаев – Роберт Уиттакер

• Александр Волков – Сергей Павлович

• Джонни Уокер – Волкан Оздемир

• Келвин Гастелум – Дэниэл Родригес

• Шарабутдин Магомедов – Жоилтон Луттербах

• Мухаммад Наимов – Мелсик Багдасарян

• Абу Азайтар – Денис Тюлюлин

• Ринат Фахретдинов – Николас Далби

• Кунг Хо Канг – Муин Гафуров

Бои основного карда начнутся в 22:00 по мск. Sports проведет онлайн-трансляцию турнира!