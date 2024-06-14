«Булочка ни с чем». Кто-то удивлен сливу Конора?
Фанаты отправляют его на пенсию.
Конор Макгрегор снялся с боя против Майкла Чендлера на UFC 303 за две недели до турнира – из-за травмы его возвращение в клетку спустя три года паузы перенесено или уже просто не состоится. Сам он не комментировал ни состояние, ни срыв поединка.
После отмены пресс-конференции в Дублине в начале июня разговоры о срыве боя усилились: журналист Ариэль Хельвани сказал, что лига активно ищет замену, а Алекс Волкановски был даже готов выйти на замену и спасти турнир в Лас-Вегасе.
После этого Конор выкладывал фото из больницы, но никак не комментировал слухи. Теперь все официально: президент Дана Уайт уже объявил новое главное событие (реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой), а Хельвани сказал, что бой Макгрегор – Чендлер все же может пройти в августе или сентябре.
Экс-боец UFC Чейл Соннен уже списал Конора и не верит в его возвращение: «Если Макгрегор не выйдет на бой 29 июня, чтобы подраться с Майклом Чендлером, то считайте, что он объявил об уходе из спорта».
Бывший соперник Конора Дастин Порье отреагировал коротко: «Булочка ни с чем». Другой боец UFC Билли Куарантилло не расстроился срыву боя Макгрегора: «Это лучший сценарий с учетом того, что Конор выбыл... Солидный кард в международную неделю боев – это весело».
А что пишут Конору в соцсетях?
Под последним постом в инстаграме, где Конор выложил фото бокала ирландского пива, фанаты негодуют. Дана Уайт говорил о рекордных продажах билетов на турнир в Лас-Вегасе, а теперь Конор получает, что ради него люди уже запланировали поездку и сняли отель.
Вот самые популярные комментарии:
• «Уходи на пенсию. Ты умыт, мне больше не нравится на тебя смотреть. Ты не тот, кем был. Самое большое разочарование»
• «Чувак не уважает фанатов»
• «Из суперзвезды превращается в позор этого спорта»
• «Братан, ты уже больше никогда не подерешься. Просто объяви об уходе»
• «Ты подвел нас всех…»
• «Я ненавижу тебя, брат»
• «Я больше не твой фанат»
• «Любитель сниматься с боев»
Удивлены таким сценарием? Увидим ли мы возвращение Конора?
Возвращение Конора отменяется, Чимаев «жестоко» заболел и снялся с боя – жуткая ночь в UFC
Фото: Instagram/thenotoriousmma; Gettyimages.ru/Mike Ehrmann