«Булочка ни с чем». Кто-то удивлен сливу Конора?

Фанаты отправляют его на пенсию.

Конор Макгрегор снялся с боя против Майкла Чендлера на UFC 303 за две недели до турнира – из-за травмы его возвращение в клетку спустя три года паузы перенесено или уже просто не состоится. Сам он не комментировал ни состояние, ни срыв поединка.

После отмены пресс-конференции в Дублине в начале июня разговоры о срыве боя усилились: журналист Ариэль Хельвани сказал, что лига активно ищет замену, а Алекс Волкановски был даже готов выйти на замену и спасти турнир в Лас-Вегасе.

После этого Конор выкладывал фото из больницы, но никак не комментировал слухи. Теперь все официально: президент Дана Уайт уже объявил новое главное событие (реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой), а Хельвани сказал, что бой Макгрегор – Чендлер все же может пройти в августе или сентябре.

Экс-боец UFC Чейл Соннен уже списал Конора и не верит в его возвращение: «Если Макгрегор не выйдет на бой 29 июня, чтобы подраться с Майклом Чендлером, то считайте, что он объявил об уходе из спорта».

Бывший соперник Конора Дастин Порье отреагировал коротко: «Булочка ни с чем». Другой боец UFC Билли Куарантилло не расстроился срыву боя Макгрегора: «Это лучший сценарий с учетом того, что Конор выбыл... Солидный кард в международную неделю боев – это весело».

А что пишут Конору в соцсетях?

Под последним постом в инстаграме, где Конор выложил фото бокала ирландского пива, фанаты негодуют. Дана Уайт говорил о рекордных продажах билетов на турнир в Лас-Вегасе, а теперь Конор получает, что ради него люди уже запланировали поездку и сняли отель.

Вот самые популярные комментарии:

• «Уходи на пенсию. Ты умыт, мне больше не нравится на тебя смотреть. Ты не тот, кем был. Самое большое разочарование»

• «Чувак не уважает фанатов»

• «Из суперзвезды превращается в позор этого спорта»

• «Братан, ты уже больше никогда не подерешься. Просто объяви об уходе»

• «Ты подвел нас всех…»

• «Я ненавижу тебя, брат»

• «Я больше не твой фанат»

• «Любитель сниматься с боев»

Удивлены таким сценарием? Увидим ли мы возвращение Конора?

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Фото: Instagram/thenotoriousmma ; Gettyimages.ru /Mike Ehrmann