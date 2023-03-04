10 историй о Валентине Шевченко.

Валентина Шевченко – чемпионка UFC, которая в ночь на 5 марта проведет восьмую защиту титула. Шевченко доминирует в наилегчайшем дивизионе и почти не имеет слабых мест: у нее отличный бокс и футворк, удары ногами и борьба.

В UFC Шевченко представляет родную Киргизию и экзотическое Перу (где сейчас живет), но крепко связана с Россией: у нее российский паспорт и выступления за сборную. Себя Шевченко называет русской.

В единоборства привела мама, которая тоже была бойцом

Когда Валентине Шевченко было пять лет, мама привела ее в секцию тхэквондо. Там же с семи лет занималась ее старшая сестра Антонина, которая сейчас тоже выступает в UFC. Тогда Елена Шевченко возглавляла Федерацию тайского бокса в Киргизии и привела дочерей в спорт.

«Она сама занималась единоборствами и, увидев наш с сестрой интерес к этому спорту, выбрала зал для тренировок и хорошего тренера. Она никогда не говорила, что мы должны ходить на тренировки. Это было абсолютно искреннее увлечение, которое мама только помогла реализовать», – вспоминает Валентина Шевченко.

Ее мама – заслуженный тренер Киргизии по тайскому боксу. Последний раз он выступала больше 10 лет назад, но в 2020-м участвовала в чемпионате мира IFMA (Международной федерации ассоциаций тайского бокса), который проходил в онлайн-режиме. По словам Валентины, ее мама готовилась два месяца и показала навыки в бое с тенью и выиграла необычный турнир.

Всю жизнь занимается у одного тренера из Киргизии

С детства сестры Шевченко тренируются у заслуженного тренера России и Киргизии Павла Федотова. Прошло больше 20 лет – сестры дерутся в UFC, но по-прежнему тренируются у Федотова. Он стал для них не только тренером, но и близким другом, который повлиял на взросление. Федотов помогал сестрам Шевченко развиваться, возил из Киргизии на соревнования и даже поехал за ними в Перу.

«Тренер дал мне абсолютно все. Я под его руководством с шести лет. Он меня воспитал не только как спортсменку, но и как личность. За его плечами годы занятий боксом и боевыми искусствами», – рассказывала Валентина Шевченко.

В юности ей завышали возраст, чтобы драться со взрослыми

В 12 лет Шевченко осваивала муай-тай и кикбоксинг. Первый бой она провела в Краснодаре (на арене цирка) и по очкам победила соперницу, которая была старше на пять лет.

Шевченко считали талантом и ставили против соперниц постарше. Уже в 15 она победила 25-летнюю профессионалку из Казахстана. До совершеннолетия Шевченко три года завышали возраст, чтобы она могла участвовать в профессиональных соревнованиях.

Дебют в MMA случился в 15 лет. В 2003-м Шевченко встретилась с Элизой Айдаралиевой и победила техническим нокаутом. После этого провела шесть поединков за три года (в том числе в Южной Корее), выиграв все. Тренер Федотов прозвал Шевченко «Пулей» – за быструю скорость.

Училась на режиссера и снималась в Голливуде

Как и старшая сестра, Валентина училась в Киргизском государственном университете культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой на отделении режиссуры и кинооператоров. Шевченко хотела пойти в кино, но выбрала спорт – фотография и видеосъемка превратились в хобби.

Уже в США Шевченко получила актерский опыт: в 2020-м она снялась в дебютном режиссерском проекте актрисы Холли Берри «Удары», где сыграла главную соперницу героини Берри.

Они подружились на съемках и общались после: на UFC 247 Берри зашла в раздевалку к Шевченко и пожелала ей удачи, а по ходу боя сидела за тренерским штабом.

Есть три гражданства – Киргизии, России и Перу

Шевченко родилась в 1988-м в Киргизии, но переехала в Россию. Тогда семья жила у тренера Федотова в Краснодарском крае. За четыре года в России Шевченко выиграла четыре чемпионата мира по тайскому боксу в составе сборной.

В 2008-м вместе с тренером ее пригласили в Перу для проведения семинаров. После посещения нескольких городов Шевченко удивилась, как местные любят женские бои. Ей понравилась страна, экзотическая природа и люди. Так сестры Шевченко переехали в Перу, где жили больше восьми лет (сейчас Шевченко много времени проводит в США):

«В Перу спорт очень любят, а женские бои особенно, они центральные в турнирах. На них всегда много журналистов и зрителей, много внимания, в том числе и ко мне. А нам приятно, что люди испытывают интерес к единоборствам».

У Шевченко три гражданства – Киргизии, России и Перу. Но себя называет русской и тепло относится к выходцам из бывших республик СССР.

«Когда ты живешь в определенной стране, ты воспринимаешь ее культуру, ощущаешь течения внутри этого государства. Конечно, я в первую очередь ассоциирую себя с Кыргызстаном, ведь это моя родина. Но и пробыв много лет в России и Перу, я чувствую культуру этих стран, они для меня не чужие».

Однажды журналисты спросили у Шевченко: «В России многие считают, что если твой родной язык русский, ты и сам русский. Какой язык является для вас самым удобным и насколько верно утверждение?»

Она ответила однозначно: «Конечно, я русская. Мой первый язык – «великий и могучий». Поэтому с этим высказыванием не поспоришь».

Обожает танцы и участвовала в реалити-шоу в Перу

Сестры Шевченко любят и умеют танцевать. Когда они пошли в единоборства, мама испугалась, что дочери растеряют женственность. Поэтому отдала их еще и на танцы. Елена Шевченка сама была бойцом, а в свободное время танцевала.

В UFC фирменной для Шевченко стала лезгинка – она исполняет ее после побед. Сестры любят русские и восточные танцы, фламенко, сальсу. В Перу Валентина Шевченко даже победила в реалити-шоу – аналоге российских «Танцев со звездами».

«Моя мама в молодости танцевала в коллективе завода имени Фрунзе. Поэтому с народными танцами я знакома с детства. Танцы и спорт – это семейная традиция. Сейчас вместе с сестрой Антониной преподаем лезгинку, цыганочку и фламенко».

Увлекается стрельбой и любит советское оружие

Валентина Шевченко занимается стрельбой и осваивает огнестрельное оружие, а не спортивные пистолеты или винтовки. Интерес появился давно – на это повлиял тренер Федотов. Он сам любит оружие и передал страсть ученицам.

В 2013-м Шевченко заняла второе место на соревнованиях в Перу по стрельбе из боевого пистолета. В том же году она соревновалась с мужчинами в стрельбе из трех видов оружия (карабин, винчестер и пистолет) и завоевала бронзовую медаль.

В 2021-м сестры Шевченко посетили стрельбище, где показали навыки. Они использовали различное оружие – даже винтовку Мосина и пистолет Тульский Токарева (ТТ). Это не случайность: Валентина Шевченко – фанатка советского оружия, у которой есть целая коллекция.

«Совсем недавно купила винтовку Мосина 1935 года выпуска. Замечательная, легкая, красивая, точная. Удивительное чувство испытываешь, когда стреляешь из старого оружия. Это как связь времен. Тех людей, кто делал ее, давно уже нет в живых, а прекрасное оружие, которое они создали, живо.

То же я могу сказать о своем ижевском нагане 1944 года выпуска. У него практически нет отдачи, стреляет мягко – даже мягче, чем пневматический пистолет. Из него невозможно промахнуться.

Еще есть ТТ и два пистолета Макарова, один из них из Болгарии, а второй, 1962 года, попал сюда из ГДР. «Макаров» – замечательный, точный, компактный, красивый, доведенный до совершенства советскими инженерами. По надежности и точности сопоставим с современным «Глоком», – рассказывала Шевченко в 2018-м.

Выжила в перестрелке в Перу, а в Туапсе – избила мужчину

В Перу с Шевченко произошел тяжелый случай: вместе с тренером она оказалась жертвой вооруженного ограбления в ресторане города Лима. Федотов попытался остановить грабителей и получил огнестрельное ранение, но убил нападавшего и ранил еще одного из четверых преступников. Валентина в тот момент была рядом, а Антонина – на соревнованиях.

«Если мы говорим именно про Лиму, это такое место, где сосредоточены 12 миллионов человек и уровень преступности довольно высокий. Оружие там всегда было со мной. Вот произошла такая ситуация. Воспринимал это как поединок в единоборствах.

Человек, который вступает в бой с оружием или без оружия, воспринимает это примерно одинаково. Людей в боевых искусствах всю жизнь готовят к тому, что ситуации могут быть разными: на ринге или не на ринге. И человек должен быть готов к этому всегда.

Меня привезли в госпиталь, после чего стали поступать угрозы. Мы поняли, что надо попробовать переехать в другую больницу. Меня накрыли полностью простыней и вынесли в виде… в виде… в общем, сами понимаете, в виде кого. Перевезли в другой госпиталь и там уже поставили вооруженную охрану», – вспоминал Федотов.

Когда Шевченко была моложе, с ней произошел другой инцидент в Туапсе. Она подралась с мужчиной, который хотел ее ограбить:

«Это было в городе Туапсе на Черном море, и он хотел отобрать мой телефон. Была ночь, снег, я только отошла от вокзала. У меня был огромный рюкзак со спортивной экипировкой, я собиралась звонить тренеру, чтобы сказать, что удачно добралась на поезде из Сочи. Тогда все и произошло. Он напал, я ударила его головой. Руки-то были заняты. Он упал, а когда поднялся, отбирать телефон у него желание пропало».

Считает талисманом киргизскую татуировку с барсом

У Шевченко несколько татуировок. Главная – самая первая: на ней изображена эмблема Федерации тайского бокса Киргизии (два барса, нарисованные в стиле киргизского национального узора, а посередине – кулак в стиле ин-янь).

Шевченко набила татуировку в 2006-м после победы на чемпионате мира по тайскому боксу. Рисунок находится на левом плече и воспринимается как талисман. Фанатам запомнилось и тату на левом боку: там изображен пистолет с патронами, который символизирует прозвище – «Пуля».

Любит путешествия и готова тратить на них все деньги

Шевченко обожает путешествия: больше восьми лет прожила в экзотической стране и объездила мир – и однажды несколько месяцев каталась по США.

«Повелось так, что мой интерес в путешествиях. Инвестирую в себя, в изучение чего-то нового, хочется получать больше опыта. За этот и предыдущий год мы много поездили.

Мы 72 дня ездили на машине и каждый день были в новом городе. Проехали Флориду, проехали реку Миссисипи, мы заехали на ранчо в Техас. Мне нравится получать удовольствие и тратить все деньги на путешествия».

Фото: Gettyimages.ru/Yong Teck Lim, Matthew Stockman, Alex Menendez / Stringer; instagram.com/bulletvalentina; netflix.com