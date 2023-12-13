«Барсе» нельзя мыться на стадионе. Лимиты на воду из-за рекордной засухи в Каталонии

«Жироне» тоже.

Пока у нас мороз и снег, в Каталонии – слишком сильная засуха. Отражается даже на жизни футбольных клубов.

«Барселоне», «Жироне», «Эспаньолу» и остальным командам придется перестраивать бытовые привычки.

Игрокам каталонских клубов, похоже, придется мыться дома. Ввели запрет на душ в спортивных центрах

Засуха – самая сильная за последние 100 лет. К концу ноября каталонские водохранилища заполнены всего на 18%, хотя вообще в Испании – примерно на 43%.

Мера местных властей – лимит на использование воды. Норму снизили с 230 до 210 литров на человека в день. В два с лишним раза сократили площадь газонов, которые орошают в Каталонии.

И как раз то, что сказывается на клубах: ввели запрет на использование душа в спортивных залах и центрах. Министр по борьбе с изменениями климата Давид Маскорт в интервью Cadena SER объяснил:

«На стадионе «Монжуик» клуб потребляет воду, а также на базе и в других местах. «Барселона» должна компенсировать воду, которая используется для орошения полей и в душевых на стадионе. Потребляется очень много воды, они обязаны сокращать потребление. Если хотят продолжать полив полей – должны еще активнее компенсировать то, что потребляют».

Перед матчем «Барселона» – «Жирона» президенты обоих клубов, а также Маскорт и глава каталонской администрации Лаура Вилагра подписали соответствующее соглашение. Вилагра заявила, что клубам очень важно проявить себя в этом направлении: по ее словам, кроме самой экономии воды это еще и большой сигнал о серьезности каталонской проблемы.

Возможно, еще даже не пик кризиса с водой. Ситуация может ухудшиться

В ноябре Каталония сократила потребление воды на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Если ситуация не улучшится в январе, норма потребления на человека сократится до 200, 180 или даже 160 литров в день. А заполненные на 18% водохранилища могут перейти в аварийный режим при падении запасов до 16%.

Серьезное падение объема водохранилищ было зафиксировано в 2008-м – до 21%. С тех пор в Каталонии есть большая опреснительная установка, ее построили в 2009-м после прошлого кризиса. Пользоваться приходилось не так часто, но теперь она работает постоянно.

Правительство планировало возвести еще одну опреснительную станцию, но это дорого. Причем дискуссию вели еще в относительно спокойное время – восемь лет назад, до пика засухи. Тогда подсчитали: каждый кубический метр опресненной морской воды обходится в девять раз дороже той воды, которая исходит из рек.

Засушливые времена для Каталонии начались несколько лет назад – уже тогда появились первые признаки надвигающейся рекордной засухи. Представитель национальной метеорологической службы Испании Рикардо Торрихо говорил CNN, что страна находится в затяжной засухе с конца 2022-го, а март 2023-го стал вторым самым засушливым мартом в этом столетии.

Поэтому в ноябре 2023-го стало известно, что тарифы на водоснабжение вырастут от 11,5% до 15%, из-за затрат на электричество и интенсивных использований установок по опреснению воды.

Тревогу в регионе били уже весной 2023-го, говорили о сильнейшей засухе за многие десятилетия и вводили наивысший уровень угрозы в четырех областях . В начале марта уровень воды в водохранилище Сау (100 км от Барселоны) снизился до 8%, ученые заявляли о самой мощной засухе в новейшей истории Испании вообще, фермеры сокрушались о полностью потерянном сельскохозяйственном сезоне, а люди на лодках срочно вытаскивали сетями рыбу, опасаясь, что она сгниет в воде и сделает ее непригодной.

В октябре 2023-го Институт парков и садов Каталонии подсчитал, что из-за отсутствия осадков в Барселоне погибло около пятисот деревьев. Проблема бьет по очень многим сферам.

Сколько в Каталонии будет матчей?

В январе улучшения пока не прогнозируют – вероятно, ездить в душ домой игрокам предстоит минимум полтора месяца. Что там в календаре у «Барселоны», «Жироны» и «Эспаньола» до конца января?

«Барселона»: три гостевых матча в Ла Лиге и один – в Кубке. Дома играть 20 декабря с «Альмерией», а потом только в самом конце января – с «Вильярреалом» и «Осасуной» (вдруг к этому времени станет получше?) Между ждет поездка в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании.

«Жирона»: тоже четыре выезда в лиге и Кубке, но дома играть трижды – 18 декабря с «Алавесом», 3 января – с «Атлетико» и 21-го – с «Севильей».

«Эспаньол» сейчас в зоне плей-офф Сегунды, расписание – стандарт, три матча дома в лиге и Кубке плюс три выезда в чемпионате.

Совпадение: 19-21 декабря все три команды играют в Каталонии.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Europa Press via AP