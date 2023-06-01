28 комментариев

Невероятная серия Испании: 18 победных финалов в еврокубках подряд. Когда это началось?
С соперниками из других стран.
Испанские клубы доминируют в еврокубках в XXI веке. Страшно сказать: они выиграли 18 последних еврокубковых финалов, когда соперниками были клубы из других стран.
• Последние проигранные остались в 2001-м. «Валенсия» в финале Лиги чемпионов проиграла «Баварии», а «Алавес» в финале Кубка УЕФА – «Ливерпулю».
• Количество финалов по еврокубкам равномерно: восемь побед в финалах ЛЧ, 10 – в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы. Лига конференций пока не покорена.
• Явные лидеры – «Севилья», «Реал» и «Барселона». Севильский клуб доминирует в Лиге Европы (и Кубке УЕФА): шесть побед над соперниками из других стран за 22 года, плюс одна победа в финале над «Эспаньолом», которая не идет в этот зачет. У «Реала» и «Барсы» по четыре выигранных финала Лиги чемпионов у представителей других лиг, у мадридцев есть еще две победы над «Атлетико».
В последние годы этого отрезка доминируют именно «Севилья» и «Реал». Последняя победа «Барсы» осталась в 2015-м, с тех пор во всех турнирах каталонцы лишь один раз за восемь лет забрались дальше четвертьфинала – когда случился тот самый камбэк «Ливерпуля», это полуфинал-2019.
Другие клубы скромнее. Две победы в Кубке УЕФА/ЛЕ у «Атлетико» (третья – над «Атлетиком»), по одной – у «Вильярреала» и «Валенсии», испанских соседей.
• Матчи испанских команд друг с другом в финале – отдельная история, за этот период было четыре. «Реал» обыграл «Атлетико» в финале ЛЧ-2013/14, а через два года – уже по пенальти, «Севилья» обыграла «Эспаньол» (2:2, 3:1 по пенальти) в финале Кубка УЕФА-2006/07, а через пять лет «Атлетико» в финале ЛЕ разгромил «Атлетик» (3:0).
• Всего три матча из 18 закончились серией пенальти, включая последний финал «Севильи» – все остальные испанцы забирали увереннее.
Как думаете, кто и когда сможет эту испанскую серию прервать?
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Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Shaun Botterill
А если посчитать вообще все финалы еврокубков начиная с 1956 года, то в сумме выходит:
из 67 КЧ/ЛЧ - 30 финалов, 19 побед (Реал - 14, Барселона - 5)
из 52 КУ/ЛЕ - 19 финалов, 14 побед (Севилья - 7, Атлетико - 3, Реал - 2, Валенсия, Вильяреал)
из 39 КК - 14 финалов, 7 побед (Барселона - 4, Атлетико, Валенсия, Сарагоса)
Всего за 68 лет еврокубков, испанские клубы - это из 63 из 316 участников финалов еврокубков (20%) и 40 из 158 обладателей кубков (25%). По обоим показателям ближе всех Англия (55 финалов, 31 победа), Италия (56, 28) и Германия (41, 19). Все остальные очень далеко позади.
Интерестно, как такие слабые испанцы еще и мировых первенствах доминируют?
Как они это делают?!🤔💪
- доминирование англичан в Европе за счёт денег (скупка игроков, тренеров и остальных специалистов с их скиллами, идеями и технологиями)
- доминирование испанцев в основном за счёт внутренних резервов