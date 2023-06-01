28 комментариев

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Невероятная серия Испании: 18 победных финалов в еврокубках подряд. Когда это началось?

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С соперниками из других стран.

Испанские клубы доминируют в еврокубках в XXI веке. Страшно сказать: они выиграли 18 последних еврокубковых финалов, когда соперниками были клубы из других стран.

• Последние проигранные остались в 2001-м. «Валенсия» в финале Лиги чемпионов проиграла «Баварии», а «Алавес» в финале Кубка УЕФА – «Ливерпулю».

• Количество финалов по еврокубкам равномерно: восемь побед в финалах ЛЧ, 10 – в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы. Лига конференций пока не покорена.

• Явные лидеры – «Севилья», «Реал» и «Барселона». Севильский клуб доминирует в Лиге Европы (и Кубке УЕФА): шесть побед над соперниками из других стран за 22 года, плюс одна победа в финале над «Эспаньолом», которая не идет в этот зачет. У «Реала» и «Барсы» по четыре выигранных финала Лиги чемпионов у представителей других лиг, у мадридцев есть еще две победы над «Атлетико».

В последние годы этого отрезка доминируют именно «Севилья» и «Реал». Последняя победа «Барсы» осталась в 2015-м, с тех пор во всех турнирах каталонцы лишь один раз за восемь лет забрались дальше четвертьфинала – когда случился тот самый камбэк «Ливерпуля», это полуфинал-2019.

Другие клубы скромнее. Две победы в Кубке УЕФА/ЛЕ у «Атлетико» (третья – над «Атлетиком»), по одной – у «Вильярреала» и «Валенсии», испанских соседей.

• Матчи испанских команд друг с другом в финале – отдельная история, за этот период было четыре. «Реал» обыграл «Атлетико» в финале ЛЧ-2013/14, а через два года – уже по пенальти, «Севилья» обыграла «Эспаньол» (2:2, 3:1 по пенальти) в финале Кубка УЕФА-2006/07, а через пять лет «Атлетико» в финале ЛЕ разгромил «Атлетик» (3:0).

• Всего три матча из 18 закончились серией пенальти, включая последний финал «Севильи» – все остальные испанцы забирали увереннее.

Как думаете, кто и когда сможет эту испанскую серию прервать?

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Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Shaun Botterill

28 комментариев

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ChecoPerezzz
18 финалов в еврокубках без поражений - корректнее написать 18 побед подряд в финалах, ибо испанские клубы проигрывали финалы этих еврокубков, конечно другим испанским, но тем не менее
+19
-1
+18
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Марк Власов
В Испании хорошая техника работы с мячом, игра в пас. Это историческая база. Отсюда можно слепить любой сценарий -- устроить тики-таку, поставить автобус, закидать навесами. И каждый этот сценарий испанцами будет отыгран наиболее эффективно. К тому же именно здесь наиболее успешно раскрывают латиноамериканцев
+7
-1
+6
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felix-sanchez
Реал у Байера вроде бы выигрывал со счётом 2-1?
+5
0
+5
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couture39
Всего за последний 21 год у испанских клубов 22 выигранных финала, и все без поражений от не-испанцев. 18 побед у других стран, плюс еще 4 у испанцев.

А если посчитать вообще все финалы еврокубков начиная с 1956 года, то в сумме выходит:
из 67 КЧ/ЛЧ - 30 финалов, 19 побед (Реал - 14, Барселона - 5)
из 52 КУ/ЛЕ - 19 финалов, 14 побед (Севилья - 7, Атлетико - 3, Реал - 2, Валенсия, Вильяреал)
из 39 КК - 14 финалов, 7 побед (Барселона - 4, Атлетико, Валенсия, Сарагоса)

Всего за 68 лет еврокубков, испанские клубы - это из 63 из 316 участников финалов еврокубков (20%) и 40 из 158 обладателей кубков (25%). По обоим показателям ближе всех Англия (55 финалов, 31 победа), Италия (56, 28) и Германия (41, 19). Все остальные очень далеко позади.
+3
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+3
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СД18
Ответ Marat Islamov
Это говорит о слабости Примеры, половину игр испанские доминаторы пешком ходят и сохраняют силы к европейским финалам. В Англии и Германии пешком никого не обыграешь, состав приходит к финалу измочаленным.
Особенно в Германии))))
Интерестно, как такие слабые испанцы еще и мировых первенствах доминируют?
+3
0
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JENNINGS
У клубов Ла Лиги особенная магия в еврокубках!
Как они это делают?!🤔💪
+1
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Ибрагим-Ибра Фаррух
2003 году финале Кубка УЕФА играли Порту и Селтик. А не Валенсия и Марсель
+2
-1
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garp
Насколько понимаю:
- доминирование англичан в Европе за счёт денег (скупка игроков, тренеров и остальных специалистов с их скиллами, идеями и технологиями)
- доминирование испанцев в основном за счёт внутренних резервов
+2
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Лука Стабровский
Ответ Marat Islamov
Это говорит о слабости Примеры, половину игр испанские доминаторы пешком ходят и сохраняют силы к европейским финалам. В Англии и Германии пешком никого не обыграешь, состав приходит к финалу измочаленным.
ахахаха не ну ты выдал конеш))
+1
0
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couture39
Ответ Валентин и ыч
У России серия-то подольше будет: сколько раз в финал вышли - столько раз выиграли. Не то что убогие нагличане.
У московского Динамо был проигранный финал КК-72 против Рейнджерс. Или Россия уже не правопреемник СССР?
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Анзор Хотов
Ответ couture39
Там были победы у Атлетико, их в списке не учитывают. Еще не посчитали победы Севильи против Эспаньола в 07м и Атлетика в 12м.
Видимо не так понял заголовок
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couture39
Ответ Анзор Хотов
В 14ом и 16ом ещё у Реала ЛЧ.
Там были победы у Атлетико, их в списке не учитывают. Еще не посчитали победы Севильи против Эспаньола в 07м и Атлетика в 12м.
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couture39
Ответ СД18
Особенно в Германии)))) Интерестно, как такие слабые испанцы еще и мировых первенствах доминируют?
Честно говоря, за последние 10 лет испанская сборная не впечатляет, ни игрой, не результатами.
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Roman Betenya
Ответ Barca_mania
если у Барсы столько же побед в ЛЧ за это время, почему реал король ЛЧ, а не Барса?
Потому что ты влез не пойми куда со своей никому не интересной чушью.
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idemidov
Ответ felix-sanchez
Реал у Байера вроде бы выигрывал со счётом 2-1?
Да
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Валентин и ыч
У России серия-то подольше будет: сколько раз в финал вышли - столько раз выиграли. Не то что убогие нагличане.
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Trickster
Где севилья 2007 атлеико 2012?
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Анзор Хотов
И Атлеко ЛЕ в 2012 ещё взял, а Севилья УЕФА в 2007
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Анзор Хотов
В 14ом и 16ом ещё у Реала ЛЧ.
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Ихарь Окенфэйлов
В 2001 проиграв два финала сразу, испанцы сказали "хватит это терпеть!". И держат слово :)
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HI MARS
Тотальное доминирование
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