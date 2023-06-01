28 комментариев

С соперниками из других стран.

Испанские клубы доминируют в еврокубках в XXI веке. Страшно сказать: они выиграли 18 последних еврокубковых финалов, когда соперниками были клубы из других стран.

• Последние проигранные остались в 2001-м. «Валенсия» в финале Лиги чемпионов проиграла «Баварии», а «Алавес» в финале Кубка УЕФА – «Ливерпулю».

• Количество финалов по еврокубкам равномерно: восемь побед в финалах ЛЧ, 10 – в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы. Лига конференций пока не покорена.

• Явные лидеры – «Севилья», «Реал» и «Барселона». Севильский клуб доминирует в Лиге Европы (и Кубке УЕФА): шесть побед над соперниками из других стран за 22 года, плюс одна победа в финале над «Эспаньолом», которая не идет в этот зачет. У «Реала» и «Барсы» по четыре выигранных финала Лиги чемпионов у представителей других лиг, у мадридцев есть еще две победы над «Атлетико».

В последние годы этого отрезка доминируют именно «Севилья» и «Реал». Последняя победа «Барсы» осталась в 2015-м, с тех пор во всех турнирах каталонцы лишь один раз за восемь лет забрались дальше четвертьфинала – когда случился тот самый камбэк «Ливерпуля», это полуфинал-2019.

Другие клубы скромнее. Две победы в Кубке УЕФА/ЛЕ у «Атлетико» (третья – над «Атлетиком»), по одной – у «Вильярреала» и «Валенсии», испанских соседей.

• Матчи испанских команд друг с другом в финале – отдельная история, за этот период было четыре. «Реал» обыграл «Атлетико» в финале ЛЧ-2013/14, а через два года – уже по пенальти, «Севилья» обыграла «Эспаньол» (2:2, 3:1 по пенальти) в финале Кубка УЕФА-2006/07, а через пять лет «Атлетико» в финале ЛЕ разгромил «Атлетик» (3:0).

• Всего три матча из 18 закончились серией пенальти, включая последний финал «Севильи» – все остальные испанцы забирали увереннее.

Как думаете, кто и когда сможет эту испанскую серию прервать?

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Shaun Botterill