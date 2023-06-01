7 комментариев

Нет, не надоело! Я праздновал с Севильей всю ночь новую Лигу Европы 🔥 🎶 🔥
Репортаж Андрея Васильева – из города победителей.
Ну неужели седьмую победу можно отмечать так, как будто не было ни одной раньше?
Можно!
Эмоции тут только умножаются.
Растут в прогрессии.
А воздух наполняется разными оттенками красного.
Все в Севилье знают заранее, где праздновать большие победы. Точка кипения – Пуэрта Херес.
Это небольшая и неклассическая площадь в конце центральной пешеходной улицы, рядом одна из самых востребованных станций метро (ветка единственная, и она больше для связи с пригородами), тут же фонтан. Он не работает и огорожен – предусмотрительно.
Уже через полчаса после пенальти Гонсало Монтьеля тут несколько сотен фанатов, не поехавших в Будапешт. Они разогреваются чуть вдалеке.
Через час – точно больше тысячи или даже двух.
В толпе горячо.
Где именно вспыхнет следующий файер, всегда сюрприз.
Может и прямо под носом.
Это отличный способ перетянуть внимание толпы: где возникает огонь, туда автоматически переезжает центр празднования, все оборачиваются моментально.
Откуда прилетят такие живописные пивные брызги, тоже каждый раз неожиданность.
Это местная Никольская – чувство абсолютно то же.
То же единение.
Много женских голосов – хватает компаний только из подруг.
Обратите внимание.
Один из главных житейских символов – вот такая семерка.
Вполне вероятно, что как раз этой девочке не так давно исполнилось семь – и цифра пригодилась снова.
Тогда выходит, только при ее жизни «Севилья» выиграла уже три Лиги Европы. Почти никто не набирает столько еврокубков от любимой команды и к старости. Повезло же тут родиться!
В таком дизайне клуб только обновляет числительное. На рекламных видеоэкранах постер появился максимально оперативно. На игроках и тренерах в Будапеште, кстати, тоже.
Здесь действительно наслаждаются моментом и суперспособностями «Севильи».
В толпе есть странноватый парень, который пару раз в секунды тишины пытается заразить хоть кого-нибудь зарядом «Моуринью – каброн, «Севилья» – кампеон», но ничего не выходит.
Подхватывать готовы только оды сольно «Севилье».
Это, например, гимн, написанный к 100-летию клуба.
И разве могут этим людям надоесть победы? Особенно в конце сложнейшего сезона, когда до самой весны висел реальный риск вылететь из Ла Лиги.
Теперь-то все иначе: дома безопасность, в Европе – царство.
Короли!
«Севилья» – королева Лиги Европы! Ее магия сильнее магии Моуринью
Дибала рыдал, а «Севилья» в 7-й раз целовала кубок. Фото главных эмоций Лиги Европы
Фото: Андрей Васильев, Татьяна Кокорина
> Болельщики привыкают к победам в ЛЕ и им скучно
> Думаешь, как это исправить
> Заваливаешь сезон и оказываешься в зоне вылета
> Делаешь вид, что всё плохо и меняешь тренеров
> Выигрываешь ЛЕ и все вокруг в восторге
Аргентина - золото ЧМ
Наполи - скудетто
Барселона - чемпионы Испании
Севилья - обладатели лиги Европы
И, что характерно, фанаты каждой из команд отметили это с размахом!
Диего был бы счастлив.