7 комментариев

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Нет, не надоело! Я праздновал с Севильей всю ночь новую Лигу Европы 🔥 🎶 🔥

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Репортаж Андрея Васильева – из города победителей.

Ну неужели седьмую победу можно отмечать так, как будто не было ни одной раньше?

Можно!

Эмоции тут только умножаются.

Растут в прогрессии.

А воздух наполняется разными оттенками красного.

Все в Севилье знают заранее, где праздновать большие победы. Точка кипения – Пуэрта Херес.

Это небольшая и неклассическая площадь в конце центральной пешеходной улицы, рядом одна из самых востребованных станций метро (ветка единственная, и она больше для связи с пригородами), тут же фонтан. Он не работает и огорожен – предусмотрительно.

Уже через полчаса после пенальти Гонсало Монтьеля тут несколько сотен фанатов, не поехавших в Будапешт. Они разогреваются чуть вдалеке.

Через час – точно больше тысячи или даже двух.

В толпе горячо.

Где именно вспыхнет следующий файер, всегда сюрприз.

Может и прямо под носом.

Это отличный способ перетянуть внимание толпы: где возникает огонь, туда автоматически переезжает центр празднования, все оборачиваются моментально.

Откуда прилетят такие живописные пивные брызги, тоже каждый раз неожиданность.

Это местная Никольская – чувство абсолютно то же.

То же единение.

Много женских голосов – хватает компаний только из подруг. 

Обратите внимание.

Один из главных житейских символов – вот такая семерка.

Вполне вероятно, что как раз этой девочке не так давно исполнилось семь – и цифра пригодилась снова.

Тогда выходит, только при ее жизни «Севилья» выиграла уже три Лиги Европы. Почти никто не набирает столько еврокубков от любимой команды и к старости. Повезло же тут родиться!

В таком дизайне клуб только обновляет числительное. На рекламных видеоэкранах постер появился максимально оперативно. На игроках и тренерах в Будапеште, кстати, тоже.

Здесь действительно наслаждаются моментом и суперспособностями «Севильи».

В толпе есть странноватый парень, который пару раз в секунды тишины пытается заразить хоть кого-нибудь зарядом «Моуринью – каброн, «Севилья» – кампеон», но ничего не выходит.

Подхватывать готовы только оды сольно «Севилье».

Это, например, гимн, написанный к 100-летию клуба.

И разве могут этим людям надоесть победы? Особенно в конце сложнейшего сезона, когда до самой весны висел реальный риск вылететь из Ла Лиги.

Теперь-то все иначе: дома безопасность, в Европе – царство.

Короли!

«Севилья» – королева Лиги Европы! Ее магия сильнее магии Моуринью

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Фото: Андрей Васильев, Татьяна Кокорина

7 комментариев

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Нионель Ералду
> Скачал читы на ЛЕ и постоянно выигрываешь её
> Болельщики привыкают к победам в ЛЕ и им скучно
> Думаешь, как это исправить
> Заваливаешь сезон и оказываешься в зоне вылета
> Делаешь вид, что всё плохо и меняешь тренеров
> Выигрываешь ЛЕ и все вокруг в восторге
+5
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stpn1503
У них есть читы на лигу Европы
+3
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bulldozer
В сезоне 22-23 точно не обошлось без помощи Марадоны с небес своим бывшим командам:

Аргентина - золото ЧМ
Наполи - скудетто
Барселона - чемпионы Испании
Севилья - обладатели лиги Европы

И, что характерно, фанаты каждой из команд отметили это с размахом!

Диего был бы счастлив.
+3
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граф Якунин
Ответ Alex_V69
Надо им кубок навечно отдать. Заслужили. Как у них это получается?
у них уже есть
+2
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Alex_V69
Надо им кубок навечно отдать. Заслужили. Как у них это получается?
+1
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garp
сам ты каброн
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Madyavchik
Вот дураки. Комментарии спортса не читают и не знают, что это гчашка
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