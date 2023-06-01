7 комментариев

Репортаж Андрея Васильева – из города победителей.

Ну неужели седьмую победу можно отмечать так, как будто не было ни одной раньше?

Можно!

Эмоции тут только умножаются.

Растут в прогрессии.

А воздух наполняется разными оттенками красного.

Все в Севилье знают заранее, где праздновать большие победы. Точка кипения – Пуэрта Херес.

Это небольшая и неклассическая площадь в конце центральной пешеходной улицы, рядом одна из самых востребованных станций метро (ветка единственная, и она больше для связи с пригородами), тут же фонтан. Он не работает и огорожен – предусмотрительно.

Уже через полчаса после пенальти Гонсало Монтьеля тут несколько сотен фанатов, не поехавших в Будапешт. Они разогреваются чуть вдалеке.

Через час – точно больше тысячи или даже двух.

В толпе горячо.

Где именно вспыхнет следующий файер, всегда сюрприз.

Может и прямо под носом.

Это отличный способ перетянуть внимание толпы: где возникает огонь, туда автоматически переезжает центр празднования, все оборачиваются моментально.

Откуда прилетят такие живописные пивные брызги, тоже каждый раз неожиданность.

Это местная Никольская – чувство абсолютно то же.

То же единение.

Много женских голосов – хватает компаний только из подруг.

Обратите внимание.

Один из главных житейских символов – вот такая семерка.

Вполне вероятно, что как раз этой девочке не так давно исполнилось семь – и цифра пригодилась снова.

Тогда выходит, только при ее жизни «Севилья» выиграла уже три Лиги Европы. Почти никто не набирает столько еврокубков от любимой команды и к старости. Повезло же тут родиться!

В таком дизайне клуб только обновляет числительное. На рекламных видеоэкранах постер появился максимально оперативно. На игроках и тренерах в Будапеште, кстати, тоже.

Здесь действительно наслаждаются моментом и суперспособностями «Севильи».

В толпе есть странноватый парень, который пару раз в секунды тишины пытается заразить хоть кого-нибудь зарядом «Моуринью – каброн, «Севилья» – кампеон», но ничего не выходит.

Подхватывать готовы только оды сольно «Севилье».

Это, например, гимн, написанный к 100-летию клуба.

И разве могут этим людям надоесть победы? Особенно в конце сложнейшего сезона, когда до самой весны висел реальный риск вылететь из Ла Лиги.

Теперь-то все иначе: дома безопасность, в Европе – царство.

Короли!

Фото: Андрей Васильев, Татьяна Кокорина