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«Севилья» – королева Лиги Европы! Ее магия сильнее магии Моуринью

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«Севилья» – победитель Лиги Европы! Это было очень драматично. 

120 минут равного футбола – и уничтожение в серии пенальти

К 35-й минуте счет по ударам – лишь 1:1. Казалось, так тихо все и продолжится. Но нет!

Гол Дибалы явно разжег игру. Своеобразная атака – всего один пас! Возврат мяча в середине, Манчини сразу дал на ход Дибале, и тот все решил. 

«Севилья» потихоньку начала показывать ауру вечных победителей ЛЕ. Без очевидных голевых моментов, но они и не нужны – Иван Ракитич, например, опасно бахнул из-за штрафной в штангу. 

А во втором тайме сравняли счет: Хесус Навас дал фирменный навес, его замкнул не Юссеф Эн-Несири, а Джанлука Манчини. Автогол и 1:1. 

После этого «Рома» встрепенулась, но за «Севильей» оставалось владение. 

И главное, что обе команды бились, кололи друг друга, по-настоящему рубились. Вот только моментов было мало. Поэтому и неудивительно, что дожили до серии пенальти. 

Вот здесь явно была лучшая команда. 4:1, два неудачных удара центральных защитников «Ромы» Манчини и Ибаньеса, даже удар Монтьеля, который вроде бы отбил Патрисиу, не попал в статистику – вратарь «Ромы» рано дернулся с линии ворот, дали перебить, и со второй попытки Монтьель уже забил.

• Это уже 18-й еврокубковый финал подряд, где испанская команда побеждает соперника не из Испании. Началось все с ЛЧ-2001/02, где «Реал» сломил «Байер». Фантастическая гегемония.

• 13 желтых карточек – яркий символ финала. Рекорд для всех финалов в летописи Лиги Европы.

• Отдельные аплодисменты Хесусу Навасу. 37 лет – и новая победа в Лиге Европы. Он самый возрастной полевой игрок, сыгравший в финале этого турнира. Лига Европы обрамляет его карьеру – в 2006-м, в возрасте 20 лет, он взял первый Кубок УЕФА.

У «Севильи» 7 победных финалов Лиги Европы из 7!

«Севилья» приучила: если команда вышла в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы, то обязательно победит. Так было аж шесть раз. Великая серия продолжается!

Все трофеи уместились в XXI веке, на отрезке в 17 лет. А за последние 10 лет – 5 побед «Севильи». Уау! 

Любопытно, что при шести победах у «Севильи» лишь один триумф в Суперкубке УЕФА. Победа с первой попытки в 2006-м – 3:0 против «Барселоны». А дальше пять поражений: 1:3 с «Миланом» в 2007-м, 0:2 с «Реалом» в 2014-м, 4:5 после экстра-таймов с «Барселоной» в 2015-м, 2:3 с «Реалом» после экстра-таймов с «Реалом» в 2016-м, 1:2 с «Баварией» после экстра-таймов с «Баварией» в 2020-м.

Будет шанс взять второй уже перед стартом следующего сезона.

А пока давайте переименуем этот турнир в Лигу «Севильи»

У «Ромы» с финалами похуже. Даже магия Моуринью не спасает

У «Ромы» с финалами еврокубков не все хорошо.

Да, были еще победы в Кубке ярмарок-1960/61 и Англо-итальянском кубке-1972, но это другой уровень. Без Моуринью «Рома» не только не побеждала – даже не выходила в финалы еврокубков аж 30 лет. 

Второй раз подряд выиграть евротурнир с «Ромой» не получилось даже у Моуринью.

Магия «Севильи» круче магии Жозе! 

Легчайшая серия пенальти для «Севильи». Хотя решающий пенальти пришлось перебить

Севилья Испания – Рома Италия 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:1
Дата проведения
31 мая, 22.00, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 34 Дибала, 1:1 – 55, автогол Манчини.
СевильяБуну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао Тейшейра, 120), Теллес (Рекик, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 120), Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн-Несири.
РомаРуй Патрисиу, Челик (Залевски, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Льоренте, 105), Матич (Бове, 120), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 105), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Предупреждения:
Матич (22), Рафа Мир (36), Пеллегрини (45), Манчини (48), Кристанте (65), Ракитич (65), Челик (74), Залевски (105), Ламела (109), Жордан (120), Монтьель (120), Окампос (120), Карсдорп (120).

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Justin Setterfield, Maja Hitij

6 комментариев

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Madcomposer
А чем кубок ярмарок хуже Лиги Конференций?)
+3
0
+3
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Loegaire Bell
Ответ белошип
Севилья доминирует в ЛЕ как и Реал в ЛЧ Надеюсь в суперкубке сыграют с великим клубом)
Великий клуб - это Сити?))
+2
-1
+1
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белошип
Севилья доминирует в ЛЕ как и Реал в ЛЧ
Надеюсь в суперкубке сыграют с великим клубом)
0
0
0
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sm4life
Официально: UEFA Sevilla League. Теперь бесповоротно.
+1
-1
0
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Bob Ganiev
Ответ белошип
Севилья доминирует в ЛЕ как и Реал в ЛЧ Надеюсь в суперкубке сыграют с великим клубом)
просыпайся, алё
0
0
0
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