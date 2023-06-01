«Севилья» – победитель Лиги Европы! Это было очень драматично.

120 минут равного футбола – и уничтожение в серии пенальти

К 35-й минуте счет по ударам – лишь 1:1. Казалось, так тихо все и продолжится. Но нет!

Гол Дибалы явно разжег игру. Своеобразная атака – всего один пас! Возврат мяча в середине, Манчини сразу дал на ход Дибале, и тот все решил.

«Севилья» потихоньку начала показывать ауру вечных победителей ЛЕ. Без очевидных голевых моментов, но они и не нужны – Иван Ракитич, например, опасно бахнул из-за штрафной в штангу.

А во втором тайме сравняли счет: Хесус Навас дал фирменный навес, его замкнул не Юссеф Эн-Несири, а Джанлука Манчини. Автогол и 1:1.

После этого «Рома» встрепенулась, но за «Севильей» оставалось владение.

И главное, что обе команды бились, кололи друг друга, по-настоящему рубились. Вот только моментов было мало. Поэтому и неудивительно, что дожили до серии пенальти.

Вот здесь явно была лучшая команда. 4:1, два неудачных удара центральных защитников «Ромы» Манчини и Ибаньеса, даже удар Монтьеля, который вроде бы отбил Патрисиу, не попал в статистику – вратарь «Ромы» рано дернулся с линии ворот, дали перебить, и со второй попытки Монтьель уже забил.

• Это уже 18-й еврокубковый финал подряд, где испанская команда побеждает соперника не из Испании. Началось все с ЛЧ-2001/02, где «Реал» сломил «Байер». Фантастическая гегемония.

• 13 желтых карточек – яркий символ финала. Рекорд для всех финалов в летописи Лиги Европы.

• Отдельные аплодисменты Хесусу Навасу. 37 лет – и новая победа в Лиге Европы. Он самый возрастной полевой игрок, сыгравший в финале этого турнира. Лига Европы обрамляет его карьеру – в 2006-м, в возрасте 20 лет, он взял первый Кубок УЕФА.

У «Севильи» 7 победных финалов Лиги Европы из 7!

«Севилья» приучила: если команда вышла в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы, то обязательно победит. Так было аж шесть раз. Великая серия продолжается!

Все трофеи уместились в XXI веке, на отрезке в 17 лет. А за последние 10 лет – 5 побед «Севильи». Уау!

Любопытно, что при шести победах у «Севильи» лишь один триумф в Суперкубке УЕФА. Победа с первой попытки в 2006-м – 3:0 против «Барселоны». А дальше пять поражений: 1:3 с «Миланом» в 2007-м, 0:2 с «Реалом» в 2014-м, 4:5 после экстра-таймов с «Барселоной» в 2015-м, 2:3 с «Реалом» после экстра-таймов с «Реалом» в 2016-м, 1:2 с «Баварией» после экстра-таймов с «Баварией» в 2020-м.

Будет шанс взять второй уже перед стартом следующего сезона.

А пока давайте переименуем этот турнир в Лигу «Севильи»

У «Ромы» с финалами похуже. Даже магия Моуринью не спасает

У «Ромы» с финалами еврокубков не все хорошо.

Да, были еще победы в Кубке ярмарок-1960/61 и Англо-итальянском кубке-1972, но это другой уровень. Без Моуринью «Рома» не только не побеждала – даже не выходила в финалы еврокубков аж 30 лет.

Второй раз подряд выиграть евротурнир с «Ромой» не получилось даже у Моуринью.

Магия «Севильи» круче магии Жозе!

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Justin Setterfield, Maja Hitij