«Челси» разрешили продавать билеты на «Реал» и гостевым фанатам в АПЛ. Выручка идет на благотворительность

Послабления.

Хорошие новости для болельщиков «Челси»: британское правительство пошло на послабления в вопросе продажи билетов.

Изначально «Челси» из-за санкций в отношении Романа Абрамовича максимально ограничили: на матчи могли пускать только владельцев абонементов, вообще нельзя было продавать новые билеты.

Что изменилось?

• «Челси» можно продавать билеты на домашний четвертьфинал Лиги чемпионов с «Реалом», игры женской Суперлиги и полуфинал Кубка Англии (16 апреля – матч с «Кристал Палас» на «Уэмбли»).

• Болельщикам «Челси» разрешили покупать билеты на выездные матчи Премьер-лиги. Выручка пойдет принимающей стороне.

• Правда, клуб все еще не может продавать билеты на домашние матчи АПЛ – их могут посещать только владельцы абонементов и те, кто купил билеты до объявления санкций. Зато на «Стэмфорд Бридж» пустили гостевых фанатов – в этом случае вырученные деньги идут лиге.

• Главное условие: собранные средства не достаются клубу – их передают «разрешенной третьей стороне, одобренной правительством» (речь в основном об организаторе турнира – например, УЕФА или Футбольной ассоциации Англии).

• АПЛ в свою очередь объявила: «Премьер-лига будет получать и удерживать любые доходы от продажи этих билетов, которые обычно поступали бы в «Челси». ФК «Челси» запросил, и Премьер-лига согласилась, что эти доходы будут переданы в пользу пострадавших от происходящего в Украине».

• Также компании Fordstam Limited, через которую Абрамович владеет «Челси», разрешили вложить до 30 миллионов фунтов, чтобы поддержать клуб на фоне проблем с денежными потоками и ликвидностью.

Как идет продажа «Челси»? Писали о дедлайне на прошлой неделе

По информации The Athletic, предложения еще поступают – несмотря на выставленный дедлайн в прошлую пятницу.

К концу недели ведущий сделку банк Raine намеревается составить шорт-лист из 3-4 лучших вариантов. Затем потенциальные покупатели оформят финальные предложения. Победителя гонки объявят во вторую неделю апреля.

После этого банк запросит у британского правительства лицензию на совершение сделки. Если все пойдет по плану, в мае у «Челси» будет новый владелец.

The Athletic выделяет 4 предложения: консорциум во главе с Тоддом Боули (совладелец бейсбольного «Лос-Анджелес Доджерс»), чикагская семья Риккеттс («Чикаго Кабс»), англо-американская группа, включающая Мартина Бротона (в 2010-м был в правлении «Ливерпуля») в связке с партнерами по «Кристал Палас» Дэвидом Блитцером и Джошем Харрисом, а также Вуди Джонсон, владелец франшизы «Нью-Йорк Джетс» и бывший посол США в Великобритании.

Имеет шансы попасть в список и крупный британский застройщик Ник Кэнди, которому помогают инвесторы из Южной Кореи.

По оценке издания продажа «Челси» может стать самой крупной в мире профессионального спорта. Повышенный интерес означает, что претенденты могут увеличить свои ставки до 3 млрд фунтов – и это перебьет 2,5 млрд фунтов, заплаченные в 2019 году Джозефом Цаем за клуб НБА «Бруклин Нетс» и арену.

В футболе самой затратной была покупка «Манчестер Юнайтед» Глейзерами в середине 2000-х – 790 млн фунтов.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Paul Terry, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Naomi Baker