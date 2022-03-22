Дэвид Бекхэм на день отдал инстаграм с 71,5 млн подписчиков харьковскому врачу

Дэвид Бекхэм на один день отдал инстаграм харьковскому врачу Ирине Кондратовой, чтобы она показала миру, в каких условиях сегодня приходится работать перинатальному центру в это тяжелейшее время.

«Посмотрите и узнайте больше о потрясающей работе, которую Ирина и другие врачи проделывают для спасения жизней», – написал Дэвид.

В сторис Ирина рассказала, что она не только руководит перинатальным центром, а еще работает 24/7 как анестезиолог.

«Я разгружаю грузы, занимаюсь логистикой и, когда нужно, оказываю эмоциональную помощь», – рассказала Ирина.

ЮНИСЕФ, который поддерживает Бекхэм, на средства от донатов закупает и передает перинатальному центру генераторы кислорода для новорожденных.

Дети рождаются прямо в подвале, где пришлось оборудовать все необходимое.

«К сожалению, мы не можем перенести в подвал детей, находящихся в отделении интенсивной терапии. Дело в том, что им постоянно нужно особое оборудование», – отмечает Ирина.

Дэвид Бекхэм давно занимается благотворительностью, а послом ЮНИСЕФ стал еще в далеком 2005 году.

Чтобы отметить десятую годовщину в качестве посла доброй воли, в 2015-м Бекхэм создал свой «Фонд 7» (по игровому номеру).

«Я создал свой фонд совместно с ЮНИСЕФ, потому что хочу, чтобы в мире дети росли в безопасности — вдали от насилия, бедности, голода и предотвратимых болезней. Я хочу мира, в котором у всех детей есть возможность полностью раскрыть свой потенциал. Вместе мы должны вообразить лучшее будущее для каждого ребенка и убедиться, что мы его достигнем», – говорил Дэвид.

Как сказано на сайте благотворительной организации, цель Фонд 7 – помощь детям во всем мире, особенно девочкам, в преодолении барьеров, таких как издевательства, насилие, детские браки и отсутствие образования. Дэвид много раз собирал жизненно важные средства для неотложных — и часто скрытых — проблем, с которыми столкнулись дети в разных частях света, включая недоедание, чрезвычайные ситуации, насилие и ВИЧ.

От редакции: мы отключаем комментарии под этим постом, так как опыт показывает, что под похожими историями не складывается никакой дискуссии – только льются сплошные оскорбления. Давайте будем добрее друг к другу хотя бы здесь.

Фото: instagram.com/davidbeckham; Gettyimages.ru/UNICEF/HQ05-0081/John McConnico,Alex Livesey, UNICEF, Ian Gavan