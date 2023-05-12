22 комментария

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Джокович плохо стартовал на грунте. У него серьезные проблемы?

Новак Джокович Новак Джокович
ATP ATP
Теннис Теннис

Двусторонняя история.

Новак Джокович в пятницу стартует на «Мастерсе» в Риме. Это будет его третий грунтовый турнир в сезоне. А на первых двух серб выступил ниже своего уровня – провел четыре матча и проиграл два. А потом еще снялся с «Мастерса» в Мадриде.

Что с ним происходит?

Джокович всегда тяжело вкатывается в грунт – но потом разрывает

Новак – один из лучших грунтовиков в истории. И если бы не Рафаэль Надаль, его и так мощные достижения были бы еще мощнее.

При этом Джокович сам говорит, что вкатываться в грунтовый сезон ему довольно трудно: «Может быть, для кого-то это более естественно, им легче адаптироваться к покрытию, к движению, к мячу, к ударам, к поиску правильного темпа. Мне нужно больше времени. И так было всегда.

На грунте мне всегда нужно больше игровой практики. Тренировочные розыгрыши помогают, но ничто не помогает лучше официальных матчей. Поэтому я надеюсь на этой неделе провести их как можно больше».

Последние два года Джокович на глине стартовал только чуть лучше, чем в этом – после двух турниров его баланс был 3:2. Грунтовый сезон он обычно начинает в Монте-Карло и больше двух матчей не выигрывал там с 2015-го, когда взял титул. По ходу этой серии он только один раз проиграл сопернику из топ-10 и еще дважды – из топ-20.

Но после этого он обычно заметно прибавляет. После 2015-го серб четыре раза играл в Мадриде – выиграл титул и дважды вышел в полуфинал. А в Риме он вообще неудержим: семь выступлений, два титула, четыре финала и полуфинал. Трижды он проигрывал Надалю, один раз Маррею (когда тот проводил лучший грунтовый сезон в карьере) и один раз молодому, но уже взлетавшему Звереву.

И на «Ролан Гаррос» с 2016-го он не проигрывает раньше четвертьфинала. Так что нынешний тяжелый старт грунтового сезона вообще ни о чем не говорит.

У него что-то с локтем

Проблемы проявились в Монте-Карло. Журналисты сообщали, что на тренировке с Маттео Берреттини серб буквально корчился от боли после некоторых ударов. В итоге на проигранный матч с Лоренцо Музетти Новак вышел в рукаве на правой руке.

После того поражения серб было немногословен:

– Не могли бы вы немного больше рассказать о своем...

– Я ничего не могу сказать. Я в порядке, все хорошо. Поздравляю его. Мы идем дальше, – сказал Новак.

Перед турниром в Баня-Луке он был чуть более красноречив:

«Локоть не в идеальном состоянии, но в достаточно хорошем, чтобы быть готовым к первому матчу. Одно из преимуществ тенниса в том, что каждую неделю ты получаешь возможность доказывать свою состоятельность и делать шаг вперед. Я начинаю с чистого листа».

В итоге в Боснии он первый матч провел в рукаве, а второй проиграл без него. И потом с «Мастерса» в Мадриде Джокович снялся – официально как раз из-за травмы локтя.

С одной стороны, повреждение может не вызывать серьезной тревоги у фанатов серба – всем прекрасно известно, как быстро он умеет восстанавливаться от травм и как хорошо способен адаптироваться к игре с повреждениями. В конце концов, в этом году он выиграл Australian Open с порванным бедром.

С другой стороны, нельзя забывать, что самые серьезные проблемы в карьере Джоковича связаны как раз с локтем. В 2017-м из-за него он пропустил все турниры после «Уимблдона» и поменял движение на подаче. И в итоге ему все же пришлось перенести операцию в начале 2018-го (после поражения в четвертом круге Australian Open), хотя это идет немного вразрез с его принципами – он сам признавался, что после нее два-три дня плакал.

Так что место это уязвимое.

При этом сам Джокович говорит, что все нормально: «Конечно, всегда есть какие-то проблемы, которые беспокоят. Это нормально. И когда тебе уже не 25 лет, ты испытываешь это чуть чаще, чем раньше (улыбается). Нужно чуть больше времени на восстановление».

А что с Надалем? Он давно хотел вернуться после травмы, но никак не может

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Фото: globallookpress.com/Panoramic

22 комментария

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Lanapiano
Не хочется нагнетать, но за Новака слегка тревожно.
Здоровья Джоковичу, ментального и физического.
Ждём!
+20
-4
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Кавабунга Шреддоголовый
Есть небольшая тревога за Новака и огромная за Надаля
+13
-1
+12
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Mr@k
Рим покажет как сейчас там Джокович и Надаль
+15
-4
+11
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daiv18
Ответ Mr@k
Рим покажет как сейчас там Джокович и Надаль
РГ
+8
0
+8
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bobodo12
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А у меня наоборот))) Рафа не играл на грунте вообще и его здоровье уже не первый год вызывает вопросы, а последние год-два сильнее, чем когда-либо. В Новака верю больше, потому что он добирает к РГ всегда и травм у него, откровенно говоря, было значительно меньше. Надаль тоже доберет насколько сможет, но...
Рафа номерок к травматологу возьмёт без проблем, а Новаку сходить в поликлинику смерти подобно. Кроме того, Рафа грунт обожает, а Новак себя буквально заставляет играть на нём, а в этом году и заставить не может. Так что, наоборот.
+4
0
+4
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nick-basil
Любая травма может стать критической после таких нагрузок, какие были у чемпионов. Гадать нечего - скоро все увидим
+3
0
+3
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Loko_Palych
Павел, в Риме у него 6 титулов. Наряду с Майями и Парижем это самый успешный его Мастерс
+5
-3
+2
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bobodo12
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Есть небольшая тревога за Новака и огромная за Надаля
А у меня наоборот
+2
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Максим Пестов
Ответ Loko_Palych
Павел, в Риме у него 6 титулов. Наряду с Майями и Парижем это самый успешный его Мастерс
Там же написано, после 2015..
+2
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volens-docens
Лучше плохо стартовать и хорошо финишировать, чем наоборот, - как то было в 2011-м, в остальных отношениях триумфальном.
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ bobodo12
А у меня наоборот
А у меня наоборот))) Рафа не играл на грунте вообще и его здоровье уже не первый год вызывает вопросы, а последние год-два сильнее, чем когда-либо. В Новака верю больше, потому что он добирает к РГ всегда и травм у него, откровенно говоря, было значительно меньше. Надаль тоже доберет насколько сможет, но...
+2
-1
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Человек Безымянный
Экономит силы на РГ. Видит, что у Надаля проблемы, и хочет выиграть, пока испанец не в норме. Но Алькарас может помешать, да и Рафа должен очухаться
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Yo Life
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А у меня наоборот))) Рафа не играл на грунте вообще и его здоровье уже не первый год вызывает вопросы, а последние год-два сильнее, чем когда-либо. В Новака верю больше, потому что он добирает к РГ всегда и травм у него, откровенно говоря, было значительно меньше. Надаль тоже доберет насколько сможет, но...
Рафа вообще не играл после АО. И это печально, хочется увидеть хотя бы еще разок битву последних из БИГ3.
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Юрий Шептухин
Ответ Graziano
Надаль вылетит с РГ на первой неделе. Джокович - зависит от сетки, но у него очень мало шансов против Алькараса.
Новак с Алькарасом может встретиться только на стадии финала или полуфинала , если Новак до этой стадии дойдет то может и вытянет, но скорей всего не дойдет.
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romancureman
Ответ Tarkovski
Мне кажется если Джокович выиграет 23 Шлем - скорей всего на Уиме - и обгонит Надаля, то не будет уже дергаться а будет ждать Олимпиаду в Париже. За ЮСО он зад рвать не будет, АО - по ситуации, проигрыш трагедией не станет
а мне кажется, для Джоковича появление Алькараса это новая мотивация быть первым дальше. поглядим, справится ли
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Юрий Шептухин
Ответ Tarkovski
Мне кажется если Джокович выиграет 23 Шлем - скорей всего на Уиме - и обгонит Надаля, то не будет уже дергаться а будет ждать Олимпиаду в Париже. За ЮСО он зад рвать не будет, АО - по ситуации, проигрыш трагедией не станет
Нет, прошлый сезон показал , что на быстром харде Новак ну и траве еще может, грунт уже не тянет физически, поэтому шансы в США выше , чем на РГ.
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