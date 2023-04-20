Рафаэль Надаль не играет уже три месяца – в середине января на Australian Open он получил травму бедра и с тех пор в официальных матчах на корт не выходил.

Изначально предполагалось, что испанцу понадобится 6-8 недель на восстановление. Уже в конце февраля появились видео, как он тренируется на грунте в своей академии на Мальорке. Поэтому болельщики были настроены оптимистично.

Но месяц спустя он не смог подтвердить, что вернется в Монте-Карло: «Я продолжаю двигаться по своему пути и не знаю, когда снова сыграю. Это правда. Сейчас я на этапе повышения нагрузок. Мы каждый день оцениваем мое состояние. И я предпочитаю что-то говорить, когда у меня есть уверенность».

В итоге в Монако на прошлой неделе он не сыграл, а потом и снялся с турнира в Барселоне, который проходит сейчас. По данным испанского издания AS, Рафа предпочел более продолжительную подготовку к «Ролан Гаррос». Но должен был вернуться в тур на «Мастерсе» в Мадриде, который начнется 26 апреля.

Однако в четверг испанец снялся и оттуда. Причем сопроводил это довольно тревожным объяснением:

«Травма по-прежнему не зажила, и я не могу работать таким образом, который требуется для выступлений. Я тренировался, но несколько недель назад мы решили сменить курс, изменить лечение и посмотреть, улучшится ли ситуация».

По словам Надаля, его целью по-прежнему остается возвращение на «Ролан Гаррос», который стартует 28 мая.

Испанец брал парижский «Шлем» 14 раз, но только дважды делал это, не выиграв перед ним ни одного грунтового титула – в ковидном 2020-м и в 2022-м. В прошлом году ситуация в целом была похожей – перед «Ролан Гаррос» он мучился с травмой стопы и играл на уколах. Но хотя бы играл.

Сейчас высока вероятность, что он приедет на любимый турнир вообще без игровой практики.

При этом Надаль приучил, что после травм возвращается быстро и жестоко. Например, Александр Зверев рассказывал: «Нас с Рафой нельзя сравнивать, потому что он возвращается и начинает не просто всех побеждать, а громить со счетом 6:0, 6:1, 6:2».

С другой стороны, в конце прошлого сезоне и начале этого он тоже возвращался после травмы – и провел худший отрезок в карьере, проиграв шесть матчей из восьми.

Наверное, еще никогда ситуация в карьере Надаля не была настолько неопределенной.

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Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty, Cameron Spencer