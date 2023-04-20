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А что с Надалем? Он давно хотел вернуться после травмы, но никак не может

Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
ATP ATP
Теннис Теннис

Рафаэль Надаль не играет уже три месяца – в середине января на Australian Open он получил травму бедра и с тех пор в официальных матчах на корт не выходил.

Изначально предполагалось, что испанцу понадобится 6-8 недель на восстановление. Уже в конце февраля появились видео, как он тренируется на грунте в своей академии на Мальорке. Поэтому болельщики были настроены оптимистично.

Но месяц спустя он не смог подтвердить, что вернется в Монте-Карло: «Я продолжаю двигаться по своему пути и не знаю, когда снова сыграю. Это правда. Сейчас я на этапе повышения нагрузок. Мы каждый день оцениваем мое состояние. И я предпочитаю что-то говорить, когда у меня есть уверенность».

В итоге в Монако на прошлой неделе он не сыграл, а потом и снялся с турнира в Барселоне, который проходит сейчас. По данным испанского издания AS, Рафа предпочел более продолжительную подготовку к «Ролан Гаррос». Но должен был вернуться в тур на «Мастерсе» в Мадриде, который начнется 26 апреля.

Однако в четверг испанец снялся и оттуда. Причем сопроводил это довольно тревожным объяснением:

«Травма по-прежнему не зажила, и я не могу работать таким образом, который требуется для выступлений. Я тренировался, но несколько недель назад мы решили сменить курс, изменить лечение и посмотреть, улучшится ли ситуация».

По словам Надаля, его целью по-прежнему остается возвращение на «Ролан Гаррос», который стартует 28 мая.

Испанец брал парижский «Шлем» 14 раз, но только дважды делал это, не выиграв перед ним ни одного грунтового титула – в ковидном 2020-м и в 2022-м. В прошлом году ситуация в целом была похожей – перед «Ролан Гаррос» он мучился с травмой стопы и играл на уколах. Но хотя бы играл.

Сейчас высока вероятность, что он приедет на любимый турнир вообще без игровой практики.

При этом Надаль приучил, что после травм возвращается быстро и жестоко. Например, Александр Зверев рассказывал: «Нас с Рафой нельзя сравнивать, потому что он возвращается и начинает не просто всех побеждать, а громить со счетом 6:0, 6:1, 6:2».

С другой стороны, в конце прошлого сезоне и начале этого он тоже возвращался после травмы – и провел худший отрезок в карьере, проиграв шесть матчей из восьми.

Наверное, еще никогда ситуация в карьере Надаля не была настолько неопределенной.  

Ютубу 2 дня, ЦСКА идет за Кубком УЕФА, Овечкин еще не играл в НХЛ. Каким был мир, когда Надаль не стоял в топ-10?

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Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty, Cameron Spencer

6 комментариев

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Генадий Адамов
Всё ставит на РГ, физиотерапевт колдует, организм не тот, ну ла ладно посмотрим как сильно будет потеть и чесаться
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Кавабунга Шреддоголовый
Если он не сыграет и в Риме, я не удивлюсь. Похоже, что до РГ мы его не увидим. В Париже все на кон Надаль поставит
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Tarkovski
Ну до 1/8 РГ Надаль может дойти и без практики - но вот дальше пойдут ребята которые уже могут высадить в таком состоянии. Даже Степка или Синнер не говоря уже о Джоковиче и Алькарасе
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Йенс Мустерманн
Вероятность того, что Рафик снимется с RG в этом сезоне, довольно высока.
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Юрий Шептухин
Вероятность снятия не больше , чем вероятность снятия Новака с АО. Эти турниры они будут играть и на одной ноге.
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