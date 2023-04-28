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Надаль на грунте – зверь, которых в истории еще не было. Демонстрируем цифрами

Ролан Гаррос Ролан Гаррос
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Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Теннис Теннис

Рафаэль Надаль пока даже не может начать камбэк после травмы бедра, полученной на Australian Open: он отодвигается минимум на месяц, до «Мастерса» в Риме, стартующего 9 мая.

Поэтому есть обоснованные сомнения в том, в каком виде испанец подойдет к главному для него турниру сезона – «Ролан Гаррос». Об этом говорил даже его бывший тренер и дядя – Тони: «Очевидно, что Рафаэль приедет на «Ролан Гаррос» недостаточно подготовленным, мы не должны себя обманывать». Правда, он считает, что если Рафа вкатится в турнир, то будет фаворитом.

И это не просто вера близкого человека. Надаль на грунте – монстр исторических масштабов.

У Рафы очень приличный процент выигранных турниров и на харде, и на траве, но на грунте – вообще запредельный.

Всего это вылилось в 63 титула – больше всех в истории на глине. С серьезным отрывом.

На других покрытиях только два человека выиграли больше трофеев, чем Рафа на глине. Но нужно учитывать, что грунт составляет всего около 30% календаря, а харда в два раза больше.

Если бы Надаль играл только на «Ролан Гаррос», он все равно уступал бы по количеству «Шлемов» только Джоковичу и Федереру.

Его 14 титулов впечатляют еще и тем, что до него никто не выигрывал больше шести «Ролан Гаррос».

По количеству выигранных матчей на грунте Надаль занимает всего третье место в истории.

Но зато невероятный процент побед делает его рекордсменом с огромным отрывом.

И на других покрытиях к нему тоже никто даже близко не подобрался.

Абсолютный феномен.

Грунтовые корты делают из кирпичей – и это так красиво!

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Clive Brunskill, Clive Mason

1 комментарий

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Посторонним В
Вот как выглядит величайший глиномес в истории вообще всего! 😬
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