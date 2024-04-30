Волевой Медведев в 1/4 Мадрида. Свалил Бублика – хотя «уже не мог»

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде – и теперь он добирался до восьмерки сильнейших на всех турнирах этой категории.

В туре сейчас всего 10 игроков, которым это удавалось:

● Рафаэль Надаль;

● Новак Джокович;

● Энди Маррей;

● Гаэль Монфис;

● Марин Чилич;

● Доминик Тим;

● Стефанос Циципас;

● Александр Зверев;

● Григор Димитров;

● и вот теперь Медведев.

С учетом его ненависти к грунту , на котором проходит три из девяти «Мастерсов», достижение выдающееся.

А то, как он идет по сетке в Мадриде – это просто воплощение обновленного настроя и приобретенного понимания, как играть на глине.

Даниил проиграл первый сет в первом и втором матче – но потом оказывался стабильнее и увереннее. А в 1/8 он разобрался с Александром Бубликом, который создавал ему очень тяжелую жизнь – 7:6(3), 6:4.

***

В середине первого сета Бублик разговаривал с командой и сказал про Медведева: «Руками разводит – значит, нормально».

На тот момент Бублик действительно делал много такого, что могло выбить Даниила из равновесия.

Он эталонно дергал темп. Выполнял пару мягких ударов, с которым Медведев сам должен был разгонять мяч, а потом добавлял агрессии и скорости, выбивая Даниила из позиции.

В этом ему очень помогал резаный бэкхенд – слева слайсом он выполнял почти половину ударов. И это работало, не давая Медведеву удобного мяча для построения розыгрыша.

Бублик классно ходил к сетке – и с подачи, и просто так.

Особенно эффективно у него работали укороченные удары – которые приземлялись очень близко к сетке, как будто целуя трос по дороге. Даже если Даниил догонял, то сделать с такого низкого и короткого мяча что-то конструктивное у него не получалось.

И если бы Бублик все это исполнял чуть стабильнее, первый сет мог бы завершиться совсем иначе – потому что представитель Казахстана первым сделал брейк, но сразу же упустил преимущество, наделав ошибок.

***

И нужно отметить, что Медведев эталонно справлялся со всеми трудностями. Он не злился – по крайней мере, внешне.

Он не паниковал и не нервничал.

Он не пытался выдумывать какие-то нереализуемые схемы.

Вместо этого он спокойно держал мяч, по возможности атаковал, по возможности делал Бублику некомфортно. Но главным достижением было то, что он заставлял Александра выигрывать очки самостоятельно – ничего не отдавал просто так.

В первом сете Медведев, по данным ATP, сделал всего четыре невынужденных ошибки. Во втором – всего шесть. Он гнался за всем, чтобы заставить Бублика бить снова, чтобы заставить его думать, нервничать.

И это проявилось на тай-брейке, когда Александр просто посыпался, а его дропшоты приземлялись прямо у сетки – правда, с его стороны корта. В итоге он быстро полетел 0:6, проиграл тай-брейк, а во втором сете быстро полетел 0:4 – и рассуждал о том, как сильно расстроился.

В конце матча Бублик еще выдал небольшой камбэк, но отыграться совсем Медведев ему не позволил.

***

После матча между Бубликом и Медведевым состоялся красноречивый диалог.

АБ: #####, ты меня свалил, #####.

ДМ: Я в конце, когда за твоими укороченными бегал, думал: «#####, кросс бегаю». Я просто уже не мог.

В итоге он оказался более выносливым, стабильным – и волевым.

Дальше Даниил сыграет с Рафаэлем Надалем или Иржи Лехечкой.

Иллюминаты из шутки Медведева – это кто?

Фото: eastnews.ru /AP Photo/Paul White; Gettyimages.ru /Julian Finney; IMAGO/Ricardo Larreina/Global Look Press