Волевой Медведев в 1/4 Мадрида. Свалил Бублика – хотя «уже не мог»
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде – и теперь он добирался до восьмерки сильнейших на всех турнирах этой категории.
В туре сейчас всего 10 игроков, которым это удавалось:
● Рафаэль Надаль;
● Новак Джокович;
● Энди Маррей;
● Гаэль Монфис;
● Марин Чилич;
● Доминик Тим;
● Стефанос Циципас;
● Александр Зверев;
● Григор Димитров;
● и вот теперь Медведев.
С учетом его ненависти к грунту, на котором проходит три из девяти «Мастерсов», достижение выдающееся.
А то, как он идет по сетке в Мадриде – это просто воплощение обновленного настроя и приобретенного понимания, как играть на глине.
Даниил проиграл первый сет в первом и втором матче – но потом оказывался стабильнее и увереннее. А в 1/8 он разобрался с Александром Бубликом, который создавал ему очень тяжелую жизнь – 7:6(3), 6:4.
***
В середине первого сета Бублик разговаривал с командой и сказал про Медведева: «Руками разводит – значит, нормально».
На тот момент Бублик действительно делал много такого, что могло выбить Даниила из равновесия.
Он эталонно дергал темп. Выполнял пару мягких ударов, с которым Медведев сам должен был разгонять мяч, а потом добавлял агрессии и скорости, выбивая Даниила из позиции.
В этом ему очень помогал резаный бэкхенд – слева слайсом он выполнял почти половину ударов. И это работало, не давая Медведеву удобного мяча для построения розыгрыша.
Бублик классно ходил к сетке – и с подачи, и просто так.
Особенно эффективно у него работали укороченные удары – которые приземлялись очень близко к сетке, как будто целуя трос по дороге. Даже если Даниил догонял, то сделать с такого низкого и короткого мяча что-то конструктивное у него не получалось.
И если бы Бублик все это исполнял чуть стабильнее, первый сет мог бы завершиться совсем иначе – потому что представитель Казахстана первым сделал брейк, но сразу же упустил преимущество, наделав ошибок.
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И нужно отметить, что Медведев эталонно справлялся со всеми трудностями. Он не злился – по крайней мере, внешне.
Он не паниковал и не нервничал.
Он не пытался выдумывать какие-то нереализуемые схемы.
Вместо этого он спокойно держал мяч, по возможности атаковал, по возможности делал Бублику некомфортно. Но главным достижением было то, что он заставлял Александра выигрывать очки самостоятельно – ничего не отдавал просто так.
В первом сете Медведев, по данным ATP, сделал всего четыре невынужденных ошибки. Во втором – всего шесть. Он гнался за всем, чтобы заставить Бублика бить снова, чтобы заставить его думать, нервничать.
И это проявилось на тай-брейке, когда Александр просто посыпался, а его дропшоты приземлялись прямо у сетки – правда, с его стороны корта. В итоге он быстро полетел 0:6, проиграл тай-брейк, а во втором сете быстро полетел 0:4 – и рассуждал о том, как сильно расстроился.
В конце матча Бублик еще выдал небольшой камбэк, но отыграться совсем Медведев ему не позволил.
***
После матча между Бубликом и Медведевым состоялся красноречивый диалог.
АБ: #####, ты меня свалил, #####.
ДМ: Я в конце, когда за твоими укороченными бегал, думал: «#####, кросс бегаю». Я просто уже не мог.
В итоге он оказался более выносливым, стабильным – и волевым.
Дальше Даниил сыграет с Рафаэлем Надалем или Иржи Лехечкой.
Иллюминаты из шутки Медведева – это кто?
Фото: eastnews.ru/AP Photo/Paul White; Gettyimages.ru/Julian Finney; IMAGO/Ricardo Larreina/Global Look Press
Прослушал весёлый диалог у сетки, ясно прозвучало.
Осьминог прав, не все его пробежки до сетки и обратно были успешными. В конце даже не стал пару раз бегать обратно за перекидками. Верно, устал.
Но победил с надёжным запасом.
Теоретически на турнире можно ещё пару русских диалогов у сетки услышать.
Болеем за наших!!