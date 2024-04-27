20 лет Надаля в Мадриде – от 17-летнего дебютанта до рекордсмена и молодого отца

В этом году Рафаэль Надаль , вероятно, последний раз играет в Мадриде. Как и на многих других крупных европейских турнирах, он рекордсмен по количеству титулов (пять), финалов (восемь), выигранных матчей (57) и продолжительности беспроигрышной серии (14).

Впервые в Мадриде Надаль сыграл в 2003-м – когда ему было 17 лет, но он уже стоял 49-м в рейтинге.

Тогда турнир проходил в октябре и проводился на харде в зале. А Надаль в первом круге проиграл Алексу Корретхе.

Первый титул в столице Испании Надаль выиграл в 2005-м – тогда он был уже №2 и чемпионом «Ролан Гаррос». Финалы «Мастерсов» в те времена проводились в пятисетовом формате, и Рафа на решающем тай-брейке победил Ивана Любичича.

Это до сих пор его единственный титул на крытом харде.

На грунт «Мастерс» в Мадриде переехал в 2009-м – и Надаль выиграл его не с первого раза. В финале он тогда проиграл Роджеру Федереру.

Правда, в том матче испанец был очень утомлен – в 1/2 он за 4 часа и 3 минуты победил Новака Джоковича, отыграв три матчбола. На тот момент это был самый длинный матч трехсетового формата в истории мужского тенниса (позже рекорд побили Федерер и дель Потро на Олимпиаде-2012).

Первый титул на грунте Мадрида Рафа взял в 2010-м – заодно оформил реванш у Федерера в финале.

В 2011-м Надаль проиграл финал Джоковичу – это было важно, потому что это было второе подряд поражение испанца от Новака на грунте. До этого серб победил его в Монте-Карло, а потом – еще и в Риме.

В 2012-м турнир проходил на революционном синем грунте, который Надалю очень не нравился – потому что был слишком скользким. Рафа проиграл в третьем круге, а покрытие потом запретили.

В 2013-2015-м Надаль и провел самую длинную беспроигрышную серию в истории турнира – взял два титула подряд, а потом уступил Энди Маррею в финале.

Последний титул в Мадриде Надаль выиграл в 2017-м. Это была его 30-я победа на всех «Мастерсах».

Начиная с 2019-го Рафа только один раз прошел в Мадриде дальше четвертьфинала. Традиционно для него это самый тяжелый грунтовый турнир – потому что его играют на возвышенности, и глина там больше всего похожа на хард. Плюс, Надаль всегда использовал его как небольшую передышку перед Римом и «Ролан Гаррос».

И проигрывал он там все равно только грунтовым топам – Доминику Тиму, Стефаносу Циципасу, Александру Звереву и Карлосу Алькарасу.

Поражение от Алькараса в 2022-м вообще стало в некотором роде передачей полномочий – Карлос потом взял титул два раза подряд.

В этом году Надаль приехал после тяжелейших полутора лет – операции на бедре в 2023-м и новых травм в начале этого сезона. Как он сам говорил, для него очень важна была возможность сыграть на глазах у сына – который с радостью наблюдал за ним с трибун.

Его рекорды пока в безопасности, так что можно просто выступать себе в удовольствие.

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Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO, Andreas Gora/dpa, IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel/Globallook Press/Global Look Press