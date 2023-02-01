Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

Говорят, что есть снимки.

После победы на Australian Open Новак Джокович разрыдался в объятиях команды и в чемпионской речи сказал: «Только моя команда и семья знают, что мы пережили в последние четыре-пять недель. И я бы сказал, что с учетом обстоятельств это самая большая победа в моей жизни».

Одним из главных сюжетов Australian Open была травма левого бедра Джоковича, которую он получил на первом турнире сезона в Аделаиде. В среду директор соревнований Крэйг Тайли рассказал, насколько все было серьезно:

«У него был трехсантиметровый надрыв мышцы задней поверхности бедра. Я видел снимки, врачи скажут вам правду. Было много разговоров о том, правда это или нет, – трудно поверить, что они делают то, что делают, с такими травмами».

Сам Новак говорил, что перед турниром у него были большие сомнения в том, что он вообще сможет выступить. Но он постоянно работал с физиотерапевтом и не заглядывал дальше одного матча, постоянно контролировал свое состояние и просто делал все, что в мог в конкретный момент.

Тренер Джокович Горан Иванишевич после турнира заявил: «Я не говорю 100%, но 97% игроков после таких результатов МРТ сразу идут в судейскую и снимаются. Но не Новак – он с другой планеты. Его мозг работает иначе. Я с ним четыре года, но он до сих пор не перестает меня удивлять».

По словам Иванишевича, серб проходил 77 процедур в день – это, скорее всего, преувеличение, но Джокович кардинально изменил подход к работе по ходу турнира, естественно, сделав приоритетом восстановление:

• он практически не тренировался в выходные между матчами;

• на все матчи, кроме финала, выходил с полностью затейпированным бедром;

• как он это сам сформулировал, на разных медицинских аппаратах проводил больше времени, чем на кровати;

• принимал очень много противовоспалительных препаратов;

• во втором и третьем кругах регулярно вызывал физио на корт. По его словам, у него возникали проблемы после конкретных движений, так что требовались массаж и таблетки;

• игровой стиль он тоже немного скорректировал, став максимально агрессивным. Например, форхенд он пробивал со средней скоростью 130 км/ч – на уровне самых силовых игроков в мужском туре.

По словам Иванишевича, самым тяжелым матчем был третий круг против Григора Димитрова, в котором ему было страшно за Новака. Но болгарин не использовал физические проблемы соперника: «Он просто сыграл неправильно. У Григора и его тренера просто не было правильного плана, правильной тактики. Новак не мог двигаться, а Григор сделал, может быть, два-три дропшота за весь матч, а я бы сделал 300! Но он наш балканский брат, вот и помог (смеется)».

А после третьего круга сербу стало лучше. Потом у него до конца турнира ничего не болело, а на финал он вообще вышел без большой повязки на бедре – только с кинезиологическим тейпом.

Как вообще можно играть с порванной мышцей – вопрос сложный. По ходу турнира вылечиться она не могла. Но при надрывах многое зависит от индивидуальных особенностей организма и расположения повреждения, а таких деталей у нас пока нет. При удачном стечении обстоятельств травмированную мышцу можно зафиксировать снаружи тейпом.

Джокович, кстати, в такую ситуацию попадает не впервые. В 2021-м он выиграл Australian Open с надорванной мышцей живота – и тогда тоже по 10 часов в день работал с физио. При этом надрыв за время турнира все равно вырос с 17 до 25 миллиметров.

Тогда Новак обещал, что в деталях покажет пережитое в Австралии в документальном фильме, который должен был выйти по ходу года. Но не вышел до сих пор.

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Фото: Gettyimages.ru/Quinn Rooney, Mackenzie Sweetnam, Mark Kolbe; REUTERS/Carl Recine, Sandra Sanders