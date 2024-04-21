«Порше» для Рыбакиной, титул для самого мышцатого – как прошла неделя в теннисе

На этой неделе в теннисе прошло пять турниров – два женских и три мужских. Как они завершились?

Рыбакина выиграла «Порше»

Елена Рыбакина в этом сезоне разрывает. Она провела восемь турниров, на пяти вышла в финал, а в этих пяти финалах взяла три титула – в Брисбене, Абу-Даби и теперь в Штутгарте.

В Германии она продолжила доминирование в противостоянии с первой ракеткой мира Игой Швентек. Рыбакина победила ее в полуфинале – это первое поражение Швентек в истории выступлений в Штутгарте и уже четвертое за последние два года в матчах с Еленой (при одной победе).

Победив в финале Марту Костюк (6:2, 6:2), Рыбакина взяла не только трофей, больше 100 тысяч евро призовых и 500 очков – но еще и машину. «Порше» – спонсор турнира и дарит чемпионкам автомобиль.

Правда, уехать на нем Рыбакина не смогла – у нее нет прав.

А парный титул в Штутгарте взяли Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань. Для Кудерметовой это первый парный титул в сезоне и восьмой в карьере.

Рууд прервал 10-матчевую серию побед Циципаса

В этом году больше всех матчей в ATP-туре выиграл Каспер Рууд – уже 28. А в Барселоне он взял крупнейший титул в карьере.

Они со Стефаносом Циципасом разыграли финал вторую неделю подряд, и норвежец взял реванш за «Мастерс» в Монте-Карло – 7:5, 6:3. Грек всю неделю мучился, отыгрался с матчболов в четвертьфинале и 0:1 по сетам в полуфинале, и на финал его просто не хватило. А Рууд великолепно атаковал с форхенда и во всем переиграл Циципаса, который до этого одержал 10 побед подряд.

Рууд впервые взял титул уровнем выше ATP 250 – до этого он проиграл семь крупных финалов. А у Циципаса удивительная статистика: он трижды побеждал на «Мастерсах», брал итоговый турнир, но в финалах на уровне ATP 500 у него 0:11.

Первый титул 33-летнего Штруффа

В Мюнхене победил Ян-Леннард Штруфф – и в 33 года взял первый одиночный трофей ATP в карьере.

По ходу недели немец не проиграл ни сета, хотя соперники были мощными: Ботик ван де Зандшульп, экс-игрок топ-10 Феликс Оже-Альяссим, №12 в мире Хольгер Руне (его Ян-Леннард вынес за 45 минут, отдав всего два гейма) и №15 Тэйлор Фриц в финале.

Титул для Штруффа назревал уже давно. В прошлом году он как лаки-лузер вышел в финал «Мастерса» в Мадриде – и взял там сет у Карлоса Алькараса. А потом еще дошел до решающего матча в Штутгарте, где на решающем тай-брейке уступил Фрэнсису Тиафу.

Немец взял трофей на 16-й год в туре. И всего два человека в истории ATP были старше него на момент дебютного титула – Паоло Лоренци (34 года 7 месяцев, Китцбюэль-2016) и Виктор Эстрелья-Бургос (34 года 6 месяцев, Кито-2015).

А чтобы получить заветный кубок, Штруффу пришлось прямо на корте переодеться в ледерхозе – такая уж в Мюнхене традиция.

Стивенс взяла первый трофей за 2 года

Во французском Руане первый матч за полтора месяца провела Мирра Андреева, но с титулом уехала Слоун Стивенс – экс-третья ракетка мира и чемпионка US Open-2017.

Последние годы Стивенс жутко нестабильна, но в целом кайфует от жизни – ездит по курортам, ругается в комментах в соцсетях и участвовала в карнавале на Ямайке. А еще иногда выдает классный теннис.

В Руане она взяла первый титул с февраля-2022, а вообще – восьмой в карьере.

Самый мышцатый теннисист мира победил в Бухаресте

Мартон Фучович завирусился в прошлом году , когда показал невероятную мускулатуру после выигранного матча на Australian Open.

В Бухаресте он показал, что у него есть не только мышцы, но и теннис – прошел трех соперников выше себя в рейтинге и взял первый титул с 2018 года.

За счет этого он приблизился к возвращению в топ-50 рейтинга. А ведь когда-то он был №1 в мире по юниорам.

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Фото: East News /MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, Adria Puig / ANADOLU / Anadolu via AFP; instagram.com/openrouen ; instagram.com/atptour