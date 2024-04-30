Иллюминаты из шутки Медведева – это кто?

– Тебе хорошо под зонтиком, а у нас его нет. Может, закрыть крышу, нет?

– Это не мне решать.

– Окей, тогда позови того, кто может принять это решение, раз это не в твоей компетенции.

– Они принимают это решение, основываясь на…

– Кто «они»? Иллюминаты?

– Никто не знает, что произойдет, поэтому пока продолжаем.

Это диалог Даниила Медведева с судьей Начо Форкаделом во время третьего круга турнира в Мадриде. Даниил был недоволен тем, что, несмотря на дождь, над кортом не закрывают крышу. Форкадел не смог убедительно ему объяснить, почему этого не делают.

И Даниил вспомнил иллюминатов.

А кто это такие?

В чем обвиняют иллюминатов?

Сейчас иллюминаты считаются одним из самых влиятельных тайных сообществ, которое по факту управляет миром. Например, сторонники теорий заговора утверждают, что иллюминаты помогают становлению «Нового мирового порядка» – это общее название теории, по которой сейчас формируется тайное мировое правительство. Конечно, тоталитарное – которое будет навязывать свои ценности и нравы. И, конечно, оно установит тотальный контроль над всеми сферами жизни.

Иллюминатский след видят во всем.

Никогда не утихают споры по поводу американских банкнот, на которых изображено «всевидящее око» – заключенный в пирамиду глаз. Это масонский символ, а масонов часто связывают с иллюминатами.

Кроме того, на банкнотах фигурирует и фраза Novus ordo seclorum, которая буквально переводится как «новый порядок веков». А отсюда легко вырисовывается тот самый «новый мировой порядок».

Сторонники теории заговора утверждают: это очевидное указание на то, что тайное общество захватило власть в США и стремится распространить ее по всему миру. Противники утверждают, что «всевидящее око» стало одним из символов США еще на этапе становления государства – до того, как превратилось в один из ключевых признаков масонства. И символизирует оно глаз бога, который следит за первыми 13 колониями Великобритании, из-за которых и образовались Штаты (поэтому глаз стоит над пирамидой из 13 ступеней).

А фраза Novus ordo seclorum – это отсылка к Вергилию, которая, по замыслу создателя государственной печати США, описывает все начинания новой эры американского государства.

С иллюминатами связывают многих звезд. Например, рэпера Jay-Z – из-за вот таких фотографий с треугольником из пальцев, который трактуют как иллюминатский символ.

Сам Jay-Z утверждает, что это бриллиант и лого его лейбла. А слухи о связях с иллюминатами он называл «тупостью».

Членами тайного общества называли еще Канье Уэста, Бейонсе, Кэти Перри, Рианну и других популярных музыкантов. Рианна сама набрасывала, используя иллюминатскую эстетику в клипах. А Кэти Перри говорила, что ей очень лестно, что ее приписывают к такому влиятельному кругу.

А откуда вообще взяли иллюминаты?

Такое тайное общество реально существовало в Баварии в конце XVIII века. Его создал юрист Адам Вейсгаупт в 1776 году, чтобы продвигать идеи Просвещения – отсюда и название: оно идет от латинского слова illuminatus, которое означает «озаренный», «просветленный», «просвещенный».

Вейсгаупт придерживался антимонархических и антиклерикальных взглядов и стремился распространять их в элитах. Так он хотел изменить мир. Правда, изначально в его обществе состоял всего десяток человек, а на пике могущества – от 600 до 2500.

Баварские иллюминаты активно внедрялись в другие общества, чтобы привлекать оттуда членов. Например, они часто вступали в масонские ложи – поэтому две организации исторически были плотно связаны. Так и получилось, что сегодня для многих «иллюминат» и «масон» – практически взаимозаменяемые термины.

Исследователи утверждают, что у баварских иллюминатов была сложная система конспирации и иерархия. А на первых этапах они не принимали людей старше 30 лет – их считали слишком устоявшимися во взглядах и негибкими.

Но баварские иллюминаты просуществовали всего 10 лет, а потом их разогнали местные власти, запретившие все тайные общества. К моменту разгона орден уже раздирали внутренние противоречия, так что ни о какой мировой доминации речи не шло.

Надо отметить, что слово «иллюминаты» использовали в названиях и другие тайные общества – в том числе до баварских иллюминатов. Но самым задокументированно известным орденом были именно баварцы.

Почему иллюминатов считают влиятельными?

Все началось вскоре после разгона баварского ордена. В 1797-м французский аббат Огюстен Баррюэль написал историю якобинцев, в которой утверждал, что иллюминаты сыграли ключевую роль в Великой французской революции и последовавшем периоде террора. А в 1798-м первый президент США Джордж Вашингтон написал письмо об «угрозе иллюминатов». В нем он утверждал, что угрозу удалось нейтрализовать, но одного упоминания хватило, чтобы укоренить репутацию ордена. Примерно в тот же период утверждали, что третий президент США Томас Джефферсон был иллюминатом.

Современную популярность иллюминатов связывают с эпохой хиппи и контркультурой 1960-х. Как утверждают исследователи, тогда сторонники дискордианизма (его называют пародийной религией) стремились сеять идеологический хаос и поэтому массово отправляли в прессу письма, в которых, например, называли иллюминатов заказчиками и исполнителями убийства Кеннеди.

В 1975-м в США вышел трехтомный роман «Иллюминатус!», в котором иллюминатов изобразили как все еще влиятельное тайное общество, настоящих хозяев мира. Роман неожиданно стал популярным, и так иллюминаты проникли в массовую культуру – и сейчас живут в ней, например, в романах Дэна Брауна.

А потом интернет дал сторонникам теорий заговора платформу, чтобы продвигать свои взгляды. В том числе на иллюминатов.

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Фото: Gettyimages.ru /Scott Gries; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; wikipedia.org