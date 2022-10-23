Реф Рефофович отсудил весь матч Медиалиги в маске. Яркий перформанс от главного арбитра матча ФК «10» и «На Спорте»

В Winline Медиалиге все привыкли к перфомансам от игроков или тренеров. Но в матче 6-го тура Медиалиги «На Спорте» – ФК «10» (2:0) показал выдал шоу судья. Нет, не такое шоу, как в предшествуещем матче «Родины Медиа» и «Броуков» выдал Денис Мареев. Но получилось тоже ярко.

Главным арбитром встречи стал некий Реф Рефофович. На поле он вышел в маске с лицом престарелого человека и отсудил в ней всю игру.

Настоящее имя судьи так и не стало известно, но главный тренер «На Спорте» Сослан Гатагов к концу матча сказал арбитру, что узнал его.

Маска не очень удобный аксессуар для рефери, который очевидно мешает обзору, но игру Реф Рефович отсудил без явных ошибок. Кстати, по голосу определить судью тоже было невозможно – в эфире его голос изменяли специальной программой.

Получилось круто. Надеемся, это был не последний перфоманс от судей в Медиалиге.