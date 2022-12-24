«Запомнилось, как ловко вы можете набухаться после матча». Баттл Уткина и Тарасова из-за Медиалиги

В медиафутболе не бывает скучно даже в межсезонье.

Василий Уткин и Дмитрий Тарасов пересеклись во втором сезоне Winline Медиалиги. Василий – основатель «Эгриси», а Дмитрий – президент и игрок «Родины Медиа». Сезон вызвал большой резонанс и хейт, потому что не все задуманное и запланированное удалось реализовать.

Тарасов представил семь реформ Медиалиги. Уткин посмеялся над ними

«Решил задать вопрос самому себе: «А что я бы сделал, если бы был Николаем Осиповым?»

1. Безусловно, это стадион, его уже все обсудили 100 раз (состояние поля на стадионе «Луч» постоянно критиковали игроки и тренеры – Прим. Sports.ru).

2. Я бы вернулся к формату первого сезона. Это 10 команд – самое оптимальное решение для команд и для зрителя прежде всего. Мне кажется, теряется фокус, когда у тебя в сезоне 18 команд.

3. В конце каждого матча я бы выделял лучшего игрока, как это делают в РПЛ, а еще круче, чтобы зрители выбирали это путем голосования в трансляции.

4. Почему на конференциях/стримах нет зрителей в зале? Я считаю, болельщики должны быть частью Медиалиги. Просто приглашать людей, которые следят за МФЛ. Думаю, что аудитория хочет разнообразия.

5. Продолжая тему съемок – нужно договориться с президентами команд, чтобы на «дебаты» приходили топ-игроки, а не ноунеймы.

6. Челленджи. В них должны принимать участие ТОЛЬКО медийные игроки. Тем самым они могут проявить себя.

7. Ну и последнее. В каждом туре есть матч дня, так давайте делать его на отдельном стадионе, почему нет?» – написал хавбек «Родины Медиа».

Уткин обратил внимание на предложения экс-игрока «Локомотива».

«Все футболисты, конечно, разные, но подавляющее большинство роднит одно: они уверены, что больше всех знают про все, что связано с футболом и знают, как лучше.

Вот Дмитрий Тарасов. На днях прочитал его «семь советов, как улучшить Медиалигу». Это очень яркий пример, как можно дожить в индустрии до 35 лет и не понимать ну вообще ничего, однако при этом советовать.

Из семи советов главе Медиалиги Николаю Осипову я бы особенно выделил четыре:

1) Тарасов предлагает выбирать лучшего игрока каждого матча, причем лучше всего, если это сделают болельщики. На самом деле (при том, что болельщики соль соли земли и всячески прекрасны) очевидно, что голосование публики выберет не героя матча, а самого популярного игрока на поле, как бы он ни сыграл. Азбука.

2) Проводить конференции со зрителями в зале. Это топ-идея, конечно – вот только совершенно не рассматривается вопрос стоимости аренды большего, чем сейчас, зала – усложнение, а значит удорожание съемки и прочее. Ясно – это все мелочи, на кой это обсуждать. Дальше интереснее.

3) Тарасов говорит, что формат с 18 командами плох, поскольку «теряется фокус» – лучше вернуться к прежнему с 10 командами.

На самом же деле чем больше матчей – тем больше трансляций, а значит, больше и шире площадка для размещения рекламы. Это увеличивает оборот лиги, позволяет привлекать новых спонсоров и получать больше от старых. Разумеется, при грамотном выборе участников и их конкурентоспособности. Это настолько просто, что, по идее, должно быть понятно и Тарасову – но он не понимает. Просто не задумывается. Ну, и самое интересное.

4) Тарасов предлагает выносить матч тура на отдельный большой стадион.

Ему даже не приходит в голову, что для этого нужно организовать на другом стадионе отдельный продакшн. То есть выгнать на работу еще одну ПТС (передвижная телевизионная станция) и тем самым умножить на два расходы на производство картинки. Ей-богу, кажется, Тарасов думает, что телекамеры просто стоят на каждом стадионе с утра до ночи, как трава или ворота, и всего и делов, что подойти их включить.

В общем, минимум связи с реальностью, максимум самомнения, такого глубокого, искреннего и безобидного, что внутренне готовишься представить: наверное, Дмитрий Тарасов думает, что молоко добывается из подземных скважин непосредственно в литровых бутылках, автомобили самозарождаются в салонах, а земля плоская.

В таких случаях сойти за умного не трудно – достаточно помалкивать. Но помалкивать так трудно».

Тарасов в ответ назвал Уткина хейтером и посоветовал открыть комментарии в телеграме

Казалось, что перепалка затухла. Но Тарасов внезапно ответил Уткину.

«Василий Уткин – в прошлом хороший комментатор, который вовремя не может остановиться, – написал Тарасов в своем телеграм-канале. – Жаль, что он превратился в обычного хейтера. Вместо того, чтобы комментировать мои позиции, ты бы высказал свою позицию по медиафутболу и предложил бы что-то.

Мы с тобой знакомы давно, еще с времен «Локомотива» – постоянно я слышал грязь и нелепые высказывания в свой адрес, которые я ни разу не комментировал.

1️) О тебе мало кто говорит, и ты решил высказаться по моим пунктам. Уважаемый Василий Вячеславович, эти пункты оценил президент лиги и согласился практически со всем.

2️) Чтобы понять то, о чем я говорю – нужно быть на поле, с командой, а не сидеть на бровке. Хорошо, что вы вспомнили о Медиалиге – плохо, что это происходит в конце января. На такого человека, как вы, были большие надежды, от вас все ждали предложений, чего-то нового. А запомнились всем только лещи и как ловко вы можете набухаться после матча.

3️) «В таких случаях сойти за умного не трудно, достаточно помалкивать. Но помалкивать так трудно». Заметь, я никогда не оскорблял вас, когда вы завуалированно называете меня тупым.

4️) А еще советую открыть комментарии у себя в канале, чтобы прислушаться к мнению окружающих.

Хочу закончить фразой: «Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах для него бесполезных и высказывается о том, про что его не спрашивают».

Уткин парировал изящно: «Разумеется, я не стану вступать в полемику с Дмитрием Тарасовым. Я не спорю с предметами. Но у меня есть несколько собственных соображений, как модернизировать Медиалигу. Или любую другую лигу».

Василий предложил отменить трансферное окно посреди группового этапа (чтобы не давать богатым командам преимущество), публиковать продвинутую статистику по матчам и удлинить плей-офф: взять за образец молодежный хоккейный чемпионат: «Там команд немного, и они поступают просто. Команды, победившие в группах, сразу выходят в полуфинал, а вторые и третьи играют четвертьфиналы крест-накрест».

Тарасов предложил сыграть товарку «РМ» – «Эгриси». Уткин ответил, что «Родине Медиа» это нужнее

Конфликт не затухает. В пятницу Тарасов предложил организовать товарищеский матч «Родина Медиа» – «Эгриси» по правилам Winline Медиалиги.

«Если хочет выяснить отношения, то я могу предложить сыграть товарищеский матч. Еще не понятно, кто будет в третьем сезоне МФЛ.

Будет ли там Василий Уткин со своей командой? Это тоже вопрос, поэтому можем решить здесь и сейчас. Если ему интересно сыграть товарищескую игру по правилам МФЛ, я не против», – сказал Тарасов.

«Моему знакомому Дмитрию Тарасову определенно неймется, – троллил Уткин. – Вот, предложил выяснить отношения на поле, и поскольку, по мнению Димы, мы вряд ли сыграем в МФЛ-3… В общем, это можно сделать в товарищеском матче. Что я могу сказать.

Во-первых, я за. Тем более, что «Родине Медиа» практика, может, даже нужнее. Они дебютировали во второй МФЛ, как и мы, и проиграла в финале; проигравший финалист первого сезона вообще-то в следующий сезон НЕ попал, так что это рискованное амплуа (Во второй сезон Медиалиги не попал финалист первого сезона – прим. Sports.ru).

Во-вторых, мне совершенно нечего выяснять с Тарасовым. По мне так у нас кристально ясные отношения. Они настолько ясные, что прям просвечивают, как трусики невесты.

В-третьих, вчера «Эгриси» провел только первую тренировку в новом году. Немного затянули, но что поделать – нам пришлось пройти через смену тренера. И в феврале мы совершенно точно играть товарищеские матчи не готовы, чисто практически. В марте – отлично. Я согласен, команде интересно. Дату согласуем».

«Я догадался, кто в паре Тарасов – Бузова был настоящим мужчиной». Это уже не первый конфликт Уткина и Тарасова

В 2020 году Дмитрий бушевал после операции на колене: «Локомотив» расторг с ним контракт, не оплатил операцию и не позволил тренироваться с дублем.

«Читаю высказывания Тарасова и снова удивляюсь, – троллил Уткин. – Не разрешают восстанавливаться с дублем, не оплатили операцию, не продлили, не позвали.

Дмитрий Тарасов: а) мужчина; б) он собирается играть дальше; в) он довольно богатый парень.

Не с кем тренироваться? Да если б и было с кем – найми тренера, это в твоих интересах. И вот об этом и расскажи, это поднимет тебя в глазах публики. Большие спортсмены вообще сами платят тренерам, чтобы стать лучше. Даже и без травм.

Вместо этого взрослый парень ноет и бьет на жалость. Похоже, я догадался, кто в паре Тарасов – Бузова был настоящим мужчиной. Очевидно же – тот, кто сделал себя сам».

C тех пор Уткин и Тарасов не общались публично, но медиафутбол разжег старую неприязнь. Еще одна причина ждать матч «Эгриси» и «Родины Медиа» в 3-м сезоне МФЛ.

Кстати, в 2016-м Уткин посвятил целый пост в своем легендарном блоге «Русский бомбардир» самой патриотичной футболке Тарасова.