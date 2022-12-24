Президенты 2Drots и «БроукБойз» подрались в отеле. Все началось со сломанной камеры

Во втором полуфинале 1XBET MFL 2Drots обыграли «БроукБойз» (1:0), однако запомнится матч, скорее всего, только тем, что происходило за пределами поля.

Разгоревшийся в перерыве игры конфликт перерос в настоящую драку – причем схлестнулись в поединке президенты клубов. Рассказываем, как они до такого докатились.

Некит набросился на оператора «Броуков» и сломал камеру. В подтрибунке началась драка

После первого тайма 2Drots вели 1:0 – Сэм реализовал пенальти на 12-й минуте. Несмотря на быстрый гол, президент «дротов» Некит заметно нервничал – ближе к перерыву он подскочил к оператору «Броуков» (в медиафутболе они находятся на бровке) Роману и попросил не снимать его. А когда тот отказался (логично, это же медиафутбол) – просто вырвал камеру из рук Романа.

Позже выяснилось, что Некит сломал камеру, от которой отлетела деталь, когда босс 2D пытался вырвать ее у оператора.

Это было только начало. Райзену (один из президентов «Броуков») не понравилось поведение Никиты. Он направился в раздевалку «самураев», а это вылилось уже в массовую потасовку в подтрибунке.

Воссоздаем катастрофу в перерыве: Райзен и Егоров прервали речь Кузнецова, после чего Некит послал их на ###

После матча, как обычно, полыхало. Каждая из сторон рассказывала свою версию.

«Мда, поведение одного из президентов 2D – это не троллинг, это звездная болезнь. Нельзя так относиться к людям», – заявил глава «Титана» Александр Зуев.

Так о боссе «дротов» писал советник медиафутбольных клубов по трансферной политике Артем Хачатурян: «О, мой любимый питекантроп в деле. Быть руководителем самого успешного медийного клуба, хорошо зарабатывать и так себя вести возможно лишь в том случае, если в тебе сидят комплексы размером с дирижабль».

Позже президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров поведал, что же все-таки произошло в перерыве.

«Как все было. Заходит Рома (оператор «БроукБойз» – прим. Sports) в раздевалку и говорит: «Сломали камеру». Мы тоже смотрим повтор, но там вообще какая-то непонятная тема. Я понимаю, можно оператору что-то сказать, как-то послать его, но ломать камеру – это уже новое.

Мы пошли в раздевалку спросить, зачем ломал камеру. Никакой агрессии вообще не было и достаточно было бы, если бы Некит сказал что-то типа: «Пацаны, после матча разберемся». Ну потому что, ну что это такое?

Реакция была совсем другая: «Идите на ###, что хочу, то и делаю». Удивительная достаточно реакция. В остальном все нормально, играем в футбол», – сказал руководитель «Броуков».

Однако по мнению хавбека 2Drots Cлона на самом деле все было совсем по-другому.

«Викторович (Дмитрий Кузецов) в раздевалке уже говорил с командой по игре. В этот момент залетают Егоров с Райзеном, начинают бросаться на Некита из-за того, что он сломал какую-то камеру.

Подскочил Алекс (Шибаев), начал защищать, потолкались, их начали выдавливать из раздевалки. Небольшая потасовка случилась. Я уже сказал Райзену, что так нельзя делать, у нас Викторович говорит речь по игре, а они влетают.

Это очень некрасивое поведение. Мало ли кто и что сломал – это все засняли, все на камерах есть, можно разобраться потом. Зачем это делать во время перерыва – я не понимаю.

Если это контент, который они высасывают из пальца, ну, не знаю, пусть у них такой контент будет».

Слова Слона сразу опровергли Райзен и Егоров.

«Полный гон. Никто ни на кого не бросался», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

«Есть такая история, это просто медиафутбол, – рассказал Райзен. – Зачем вырывать человеку камеру? Это ненормальная история. Должны быть рамки. Тебе не все дозволено на планете Земля, ты обычный смертный. Зачем себя так вести?

Даже если тебя кто-то провоцирует, скажи иди на хер, обматери, мы все по этим правилам играем. Зачем человеку камеру вырывать? Куда? Пусть выходит из раздевалки, мы сами поговорим, я только за»

«Мы просто зашли и спросили у Некита, зачем он камеру сломал, а он начал орать, а там уже пошло. А я как стоял, так и стоял», – добавил Егоров.

Некит и Райзен подрались в отеле. Кажется, у президента «Броуков» сломан палец

После матча в подтрибунном помещении Жека, Некит и Райзен попытались разобраться. Но разрешить конфликт не удалось. Некит и Райзен договорились встретиться наедине в отеле. Оказалось, не просто для разговора.

Через некоторое время в телеграм-каналах президентов стали появляться видео и фотографии Райзена и Некита с ссадинами и ушибами.

Затем они записали совместный ролик – рассказали, что «поскользнулись на лестнице».

«Короче, выяснили отношения, недопонимание помножилось на ноль. В один момент он (Некит) начал меня забивать, я на морально-волевых встал», – рассказал Райзен.

«Пацаны, сейчас постфактум думаешь, ##### с Райзеном...», – добавил Некит.

Стоит ли говорить, что поведение президентов вызвало негативную реакцию буквально у всех участников медиафутбольного комьюнити – от журналистов до руководителей других клубов? Да и сам Райзен на холодную голову раскаялся: «Я реально в животное превратился, погряз в невежестве. Так дальше нельзя, мне сейчас действительно мерзко от самого себя, я нарушил свою догму, это предательство по отношению к себе. От инцидента до реакции на него».

Теперь Артем вместе с «Броуками» возвращается в Москву, а Никиту мы в любом случае скоро увидим – в субботу его команда сыграет в финале против Fight Nights.