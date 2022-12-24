Забитый пенальти Бабзуниса
Блог

Президенты 2Drots и «БроукБойз» подрались в отеле. Все началось со сломанной камеры

2Drots 2Drots
БроукБойз БроукБойз
Дмитрий Егоров Дмитрий Егоров
«Райзен» Артем Кузьмин «Райзен» Артем Кузьмин
Жека 2Drots
1XBET Media Football League
Никита «Персона года» Панасюк Никита «Персона года» Панасюк
«Слон» Владислав Ослоновский «Слон» Владислав Ослоновский
Медиафутбол Медиафутбол

Во втором полуфинале 1XBET MFL 2Drots обыграли «БроукБойз» (1:0), однако запомнится матч, скорее всего, только тем, что происходило за пределами поля.

Разгоревшийся в перерыве игры конфликт перерос в настоящую драку – причем схлестнулись в поединке президенты клубов. Рассказываем, как они до такого докатились.

Некит набросился на оператора «Броуков» и сломал камеру. В подтрибунке началась драка

После первого тайма 2Drots вели 1:0 – Сэм реализовал пенальти на 12-й минуте. Несмотря на быстрый гол, президент «дротов» Некит заметно нервничал – ближе к перерыву он подскочил к оператору «Броуков» (в медиафутболе они находятся на бровке) Роману и попросил не снимать его. А когда тот отказался (логично, это же медиафутбол) – просто вырвал камеру из рук Романа. 

Позже выяснилось, что Некит сломал камеру, от которой отлетела деталь, когда босс 2D пытался вырвать ее у оператора. 

Это было только начало. Райзену (один из президентов «Броуков») не понравилось поведение Никиты. Он направился в раздевалку «самураев», а это вылилось уже в массовую потасовку в подтрибунке.

Воссоздаем катастрофу в перерыве: Райзен и Егоров прервали речь Кузнецова, после чего Некит послал их на ###

После матча, как обычно, полыхало. Каждая из сторон рассказывала свою версию.

«Мда, поведение одного из президентов 2D – это не троллинг, это звездная болезнь. Нельзя так относиться к людям», – заявил глава «Титана» Александр Зуев.

Так о боссе «дротов» писал советник медиафутбольных клубов по трансферной политике Артем Хачатурян: «О, мой любимый питекантроп в деле. Быть руководителем самого успешного медийного клуба, хорошо зарабатывать и так себя вести возможно лишь в том случае, если в тебе сидят комплексы размером с дирижабль».

Позже президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров поведал, что же все-таки произошло в перерыве. 

«Как все было. Заходит Рома (оператор «БроукБойз» – прим. Sports) в раздевалку и говорит: «Сломали камеру». Мы тоже смотрим повтор, но там вообще какая-то непонятная тема. Я понимаю, можно оператору что-то сказать, как-то послать его, но ломать камеру – это уже новое.

Мы пошли в раздевалку спросить, зачем ломал камеру. Никакой агрессии вообще не было и достаточно было бы, если бы Некит сказал что-то типа: «Пацаны, после матча разберемся». Ну потому что, ну что это такое?

Реакция была совсем другая: «Идите на ###, что хочу, то и делаю». Удивительная достаточно реакция. В остальном все нормально, играем в футбол», – сказал руководитель «Броуков».

Однако по мнению хавбека 2Drots Cлона на самом деле все было совсем по-другому. 

«Викторович (Дмитрий Кузецов) в раздевалке уже говорил с командой по игре. В этот момент залетают Егоров с Райзеном, начинают бросаться на Некита из-за того, что он сломал какую-то камеру.

Подскочил Алекс (Шибаев), начал защищать, потолкались, их начали выдавливать из раздевалки. Небольшая потасовка случилась. Я уже сказал Райзену, что так нельзя делать, у нас Викторович говорит речь по игре, а они влетают.

Это очень некрасивое поведение. Мало ли кто и что сломал – это все засняли, все на камерах есть, можно разобраться потом. Зачем это делать во время перерыва – я не понимаю.

Если это контент, который они высасывают из пальца, ну, не знаю, пусть у них такой контент будет».

Слова Слона сразу опровергли Райзен и Егоров.

«Полный гон. Никто ни на кого не бросался», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

«Есть такая история, это просто медиафутбол, – рассказал Райзен. – Зачем вырывать человеку камеру? Это ненормальная история. Должны быть рамки. Тебе не все дозволено на планете Земля, ты обычный смертный. Зачем себя так вести?

Даже если тебя кто-то провоцирует, скажи иди на хер, обматери, мы все по этим правилам играем. Зачем человеку камеру вырывать? Куда? Пусть выходит из раздевалки, мы сами поговорим, я только за»

«Мы просто зашли и спросили у Некита, зачем он камеру сломал, а он начал орать, а там уже пошло. А я как стоял, так и стоял», – добавил Егоров.

Некит и Райзен подрались в отеле. Кажется, у президента «Броуков» сломан палец

После матча в подтрибунном помещении Жека, Некит и Райзен попытались разобраться. Но разрешить конфликт не удалось. Некит и Райзен договорились встретиться наедине в отеле. Оказалось, не просто для разговора.

Через некоторое время в телеграм-каналах президентов стали появляться видео и фотографии Райзена и Некита с ссадинами и ушибами.

Затем они записали совместный ролик – рассказали, что «поскользнулись на лестнице».

«Короче, выяснили отношения, недопонимание помножилось на ноль. В один момент он (Некит) начал меня забивать, я на морально-волевых встал», – рассказал Райзен.

«Пацаны, сейчас постфактум думаешь, ##### с Райзеном...», – добавил Некит.

Стоит ли говорить, что поведение президентов вызвало негативную реакцию буквально у всех участников медиафутбольного комьюнити – от журналистов до руководителей других клубов? Да и сам Райзен на холодную голову раскаялся: «Я реально в животное превратился, погряз в невежестве. Так дальше нельзя, мне сейчас действительно мерзко от самого себя, я нарушил свою догму, это предательство по отношению к себе. От инцидента до реакции на него».

Теперь Артем вместе с «Броуками» возвращается в Москву, а Никиту мы в любом случае скоро увидим – в субботу его команда сыграет в финале против Fight Nights.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий