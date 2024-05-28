Эль Матадор: «В детстве зарабатывал на мороженое, танцуя лезгинку под 50 Cent для старшаков»

Эль Матадор рассказал о том, как он начал заниматься танцами.

«В танцы я пришел в 5 лет благодаря маме. Она была преподавателем народных танцев. Параллельно ходил на вокал.

Хотел быть похожим на 50 Cent. В детстве постоянно крутили его ролики по MTV, и мне очень нравилась эта движуха. Но я быстро понял, что петь мне не нравиться.

А вот в танцах получалось: уже в 7 лет нам с братом доверили преподавать танцы ребятам постарше. А еще постоянно выигрывали свадебные конкурсы на лучшую лезгинку.

В детстве я зарабатывал на мороженое и жвачки танцуя лезгинку под 50 Cent для старшаков. Им так нравилось, что они были готовы платить», – рассказал защитник Fight Nights в интервью Спортсу.

«Зарабатывал на мороженое, танцуя лезгинку под 50 Cent для старшаков». Кто играет за Fight Nights?