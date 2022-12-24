«Я петух ######. Извините, пожалуйста». Есть первое тренерское удаление в третьем сезоне Медиалиги!

«Амкал» и «Родина Медиа» сыграли в 5-ом туре Winline Медиалиги на стадионе ЧМ в Нижнем Новгороде. Матч завершился скучной нулевой ничьей и малым количеством опасных моментов. Несмотря на отсутствие голов, матч получился напряженным.

«Что ты понимаешь, баран, #####». Каряка крайне недоволен судейством в матче и собственным удалением

Самым ярким эпизодом встречи стало удаление Андрея Каряки. Главный тренер «РМ» получил красную карточку в первом тайме за оскорбление арбитра Владимира Воробьева.

Причиной недовольства Каряки стало решение рефери не удалять хавбека «Амкала» Романа Салимова. В одном из эпизодов Салим в борьбе за верховой мяч локтем разбил лицо Гасану Рустамову.

Воробьев показал игроку «Амкала» желтую карточку и не поменял решение после просмотра повтора.

Каряка стал спорить и оскорблять судью, за что получил красную карточку. Президент «РМ» Текила за споры был наказан предупреждением.

Сразу после удаления состоялся нелицеприятный разговор.

Текила, президент «РМ»: «Ты что травишь? Как ты можешь его удалить? За что? Там удаляй, #####! У него кровь пошла!»

Арбитр Воробьев: «Хорошо, я все понимаю»

Андрей Каряка: «Что ты понимаешь, баран, #####!»

Текила, президент «РМ»: «Давай, удаляй! Хоть всей команде дай!»

Андрей покинул бровку и руководил игрой через наушники. Но Каряка был крайне зол и недоволен решением главного арбитра Воробьева, поэтому подошел поговорить с рефери в перерыве после первого тайма.

Каряка: «Про тебя продажного, да, писали?»

Воробьев: «Да, про меня»

Дмитрий Тарасов: «Все, Константиныч, заканчивай!»

Каряка: «Петух ######»

Воробьев: «Понял. Я петух ######. Извините, пожалуйста»

Каряка: «Это чистая красная, #####»

Главный тренер «Родины Медиа» был очень эмоционален и не хотел прекращать перепалку, поэтому уводить его с поля пришлось Дмитрию Тарасову.

Но эмоции не утихали: проходя мимо арбитра в подтрибунном помещении, Каряка назвал его «петухом ######».

Несмотря на присутствие в Медиалиге Дмитрия Кузнецова, эмоциональных Гатаговых это первое удаление тренера в третьем сезоне МФЛ. Каряка пропустит следующий матч «Родины Медиа» с «Сахалинецем» Миши Литвина.

Каряка не первый раз обзывается. В декабре он назвал петухом комментатора Матч ТВ

Кстати, это не первые нелестные высказывания Каряки в адрес официальных лиц Медиалиги.

В декабре он точно так же оскорбил комментатора Карена Адамяна на финале МФЛ против 2Drots (1:1, 1:3 буллиталити).

Тогда главный арбитр Дмитрий Жилинский назначил в ворота «РМ» пенальти после просмотра повтора эпизода. Главный тренер «РМ» обвинил Карена в том, что он позвал арбитра на просмотр пенальти, хотя это сделал боковой арбитр матча Юрий Апонасенко.

«Помните футболиста Андрея Каряку? – писал Карен. – Сборная России, «Бенфика», десятки голов. Сейчас он тренирует команду МФЛ «Родина Медиа». Вчера Каряка и его команда проиграли в финале 2Drots. Я этот матч комментировал. На перерыв «Родина Медиа» уходила с голом, пропущенным с пенальти, а Каряка, покидая поле, бросил в мою сторону «Ты, #####, опять на пенальти позвал?»

Но отдельные личности, как и Каряка, до сих пор не могут понять и принять простое: комментатор – комментирует, судьи – судят, а тренеры – тренируют. И, наверное, должны тренировать так, чтобы не искать проблемы в комментаторах и судьях.

Сначала у меня не было претензий. Я решил, ну ничего, Каряка на эмоциях, ну сказал ерунду про то, что я позвал главного рефа на ВАР. Смешно и все. Сел в поезд и поехал в Москву. И уже в поезде мне показали видео, что после слов «опять ты ##### позвал на пенальти», Каряка еще добавил «петух ###### #####».

Фото: трансляция Winline Медиалиги