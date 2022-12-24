Забитый пенальти Бабзуниса
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Медиалига запустила новый формат челленджей – бодрая рубка один на один. В первом выпуске игрок, которого осуждает комьюнити

«Слон» Владислав Ослоновский «Слон» Владислав Ослоновский
Дмитрий Кузькин
Даниил Крапивников
Winline Медиалига Winline Медиалига
Карат
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига презентовала новый проект. Winline Ultimate Football Cup – соревнование, в котором представители медиафутбольного комьюнити будут сражаться 1 на 1. Здесь на первый план выходят техника и физическая форма.

В первом выпуске Крап бился против Слона, а Кузя встретился с Каратом. Спойлерить не будем, видео смотрите сами.

В соревновании участвуют 32 медиафутболиста, каждый гол увеличивает призовой фонд на 3 тысячи рублей

Кратко о правилах:

  • В соревновании участвуют 32 медиафутболиста
  • Каждая команда состоит из двух человек – голкипера и полевого. Задача – забить больше, чем оппонент
  • Вратари играют только в пределах своей зоны
  • В случае ничьей победитель определяется пробитием пенальти
  • Матчи длятся 3 минуты 33 секунды чистого времени
  • Команды движутся по сетке плей-офф, от 1/16 к финалу. То есть победители первых двух пар продвинулись в 1/8 финала
  • Призовой фонд формируется в реальном времени и зависит от количества забитых мячей. Каждый гол увеличивает банк на 3 тысячи рублей

Происходящее максимально напоминает режим Volta в ФИФА. Видео сделали динамичным и похожим на видеоигру: камера летает и выбирает неожиданные ракурсы, а рядом с игроками появляется графика: треугольник с восклицательным знаком, «опасность» над головой голкипера и другие отсылки к ФИФА.

В первом же выпуске есть странности: ошибка в росте игроков и появление Крапа

В проекте есть недостатки: в первом выпуске участвовал форвард 2Drots Крап. В последнее время дела у Дани не очень: он рекламировал «ракеты» – мутную онлайн-игру, в которой предлагают поставить реальные деньги на перспективу выиграть еще больше. За это 2Drots на месяц отстранили Крапа от съемок. В комьюнити многие осудили Крапа и посчитали наказание слишком мягким. Кажется, осудили только на словах.

19 апреля вышло сразу три видео с Крапом: шоу о кроссовках (его делает руководитель «Дружины» Антон Лозовой) и UFC от Медиалиги. Особенно отличился канал GOATS, выложив челлендж с Крапом и другим героем недели – Володей XXL. Вероятно, все видео сняты давно, но всегда есть возможность подвинуть ролик на более поздний срок. Похоже, в медийном футболе не так уж против рекламы мошеннических игр.

Еще один нюанс. В состязании 1 на 1 очень важна антропометрия игроков, потому что с помощью своих данных они стараются обыграть оппонента. Высоким сложнее против техничных маленьких, а большой может оттеснить малыша. Перед стартом матча Крапа и Слона появилась плашка с их данными. По версии МФЛ, рост обоих – 171 сантиметр. Хотя уже на следующем кадре видно, что Слон ощутимо выше.

Но сама идея проекта прикольная. Ощущения, будто сыграл в старую-добрую «вольту».

Фото: скриншоты ютуб-канала Winline Media Football League

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