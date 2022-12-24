Медиалига запустила новый формат челленджей – бодрая рубка один на один. В первом выпуске игрок, которого осуждает комьюнити

Winline Медиалига презентовала новый проект. Winline Ultimate Football Cup – соревнование, в котором представители медиафутбольного комьюнити будут сражаться 1 на 1. Здесь на первый план выходят техника и физическая форма.

В первом выпуске Крап бился против Слона, а Кузя встретился с Каратом. Спойлерить не будем, видео смотрите сами.

В соревновании участвуют 32 медиафутболиста, каждый гол увеличивает призовой фонд на 3 тысячи рублей

Кратко о правилах:

В соревновании участвуют 32 медиафутболиста

Каждая команда состоит из двух человек – голкипера и полевого. Задача – забить больше, чем оппонент

Вратари играют только в пределах своей зоны

В случае ничьей победитель определяется пробитием пенальти

Матчи длятся 3 минуты 33 секунды чистого времени

Команды движутся по сетке плей-офф, от 1/16 к финалу. То есть победители первых двух пар продвинулись в 1/8 финала

Призовой фонд формируется в реальном времени и зависит от количества забитых мячей. Каждый гол увеличивает банк на 3 тысячи рублей

Происходящее максимально напоминает режим Volta в ФИФА. Видео сделали динамичным и похожим на видеоигру: камера летает и выбирает неожиданные ракурсы, а рядом с игроками появляется графика: треугольник с восклицательным знаком, «опасность» над головой голкипера и другие отсылки к ФИФА.

В первом же выпуске есть странности: ошибка в росте игроков и появление Крапа

В проекте есть недостатки: в первом выпуске участвовал форвард 2Drots Крап. В последнее время дела у Дани не очень: он рекламировал «ракеты» – мутную онлайн-игру, в которой предлагают поставить реальные деньги на перспективу выиграть еще больше. За это 2Drots на месяц отстранили Крапа от съемок. В комьюнити многие осудили Крапа и посчитали наказание слишком мягким. Кажется, осудили только на словах.

19 апреля вышло сразу три видео с Крапом: шоу о кроссовках (его делает руководитель «Дружины» Антон Лозовой) и UFC от Медиалиги. Особенно отличился канал GOATS, выложив челлендж с Крапом и другим героем недели – Володей XXL. Вероятно, все видео сняты давно, но всегда есть возможность подвинуть ролик на более поздний срок. Похоже, в медийном футболе не так уж против рекламы мошеннических игр.

Еще один нюанс. В состязании 1 на 1 очень важна антропометрия игроков, потому что с помощью своих данных они стараются обыграть оппонента. Высоким сложнее против техничных маленьких, а большой может оттеснить малыша. Перед стартом матча Крапа и Слона появилась плашка с их данными. По версии МФЛ, рост обоих – 171 сантиметр. Хотя уже на следующем кадре видно, что Слон ощутимо выше.

Но сама идея проекта прикольная. Ощущения, будто сыграл в старую-добрую «вольту».

Фото: скриншоты ютуб-канала Winline Media Football League