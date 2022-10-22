Безумная трактовка правила пенальти в МФЛ: можно вбегать в штрафную до удара, но не более чем на 2 метра

В главном матче 6-го Winline Медиалиги между лидерами группы A «Родиной Медиа» и «БроукБойз» футбол незадолго до перерыва ушел на второй план. Всему виной – спорное решение главного арбитра Дениса Мареева, которое обсуждали и всю оставшуюся часть игры, и после нее.

Хотя началось все максимально позитивно. Райзен, Егоров и Володя XXL запряглись в карету и выкатили на поле Текилу, Шавгирева и Васюка. Так «Броуки» расплачивались за поражение в челлендже на ютуб-канале «Родины».

Довольно быстро «БроукБойз» открыли счет – на 8-й минуте Виталий Дьяков удачно пробил со штрафного.

Затем команда получила супершанс увеличить преимущество. После челленджа Мареев, обратившись к ВАР, назначил пенальти в ворота «Родины Медиа». Фол был, споры вряд ли уместны – Гасан Рустамов наступил на ногу Макею. Хотя до просмотра рефери хотел дать форварду «БроукБойз» желтую за симуляцию.

В итоге пенальти – Дьяков пошел на дубль, однако Швагирев справился с его ударом. После этого игра воспламенилась.

«Броуки» снова взяли челлендж. Причина – по их мнению игрок «Родины Медиа» вбежал в штрафную до удара. Мареев снова пошел смотреть телевизор.

Однако перебить пенальти «Броукам» не дали. Свое решение судья объяснил так: «Если бы игра проходила два года назад, то по методике было бы перебитие. По методике сегодняшнего дня допускается вбегание не более чем на 1,5-2 метра . Не более. Это допустимо».

«Броуки» были в бешенстве. Дмитрий Егоров тут же позвонил Николаю Левникову, который проводил судейский семинар для команд Медиалиги. Тот, со слов президента «Броуков», о таком правиле не слышал. Позже Дмитрий набрал Сергею Карасеву – ответ был аналогичным.

Руководители «БроукБойз» были готовы уводить команду, но все же матч продолжился. А потом «Родина Медиа» дважды забила.

Сначала капитан команды Текила реализовал пенальти – 1:1.

Спустя несколько минут Хантер вывел «Родину Медиа» вперед – «Броуки» вместо 2:0 получили 1:2 к перерыву.

Весь остаток первого тайма Егоров пытался найти справедливость. Поговорил с главным тренером «На Спорте» Сосланом Гатаговым, тот просто развел руками. Звонил судьям, президенту Медиалиги Осипову.

А в перерыве Егоров потребовал объяснений у технического директора Медиалиги Дмитрия Кортавы. Объяснения нашлись: «Судья неправильно выразился. Не правила позволяют, а есть трактовка – 1-1,5 метра. Он [судья] говорит: «Нам на семинарах так говорят». То же самое с фолами. Есть правила, а есть трактовка правил ».

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов для телеграм-канала «Некласико» прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Родины Медиа».

«Два игрока вбежали в штрафную площадь до удара. Арбитр находился в плохой позиции и не мог контролировать других игроков. В правилах игры нет такого понятия как допуск вбегания на 1,5-2 метра при процедуре пробития 11-метрового удара. Правильное решение: перебить 11-метровый удар ».

Во втором тайме «Броуки» забить так и не сумели, не помог даже взятый в концовке бонусный мяч. «Родина» удержала победу и поднялась на первое место в таблице, опередив именно «БроукБойз».

После матча по ситуации высказался и президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

– Я не являюсь экспертом в судейских решениях, более того, мне не хватает компетенции. Как обычный болельщик и обыватель я привык видеть, что забегание в штрафную перебивается, как и заступ вратаря с линии ворот, когда бьют пенальти.

Но повторюсь, если действительно есть такая трактовка и арбитр прав, то никаких разговоров на конференции об этом быть не может.

– Будет ли отдельный разговор с арбитром этого матча?

– Я не знаю просто, о чем мы можем с ним беседовать. Во-первых, я обычно с судьями не общаюсь, во-вторых, человек уверен в своей правоте. О чем нам разговаривать?

Судья считает, что сделал все правильно, что есть такая трактовка, поэтому его решение для него правильное. Если команда, против которой была эта трактовка, сможет это доказать, наверное, уже тогда есть смысл об этом беседовать.

Я еще раз говорю, я принимаю решения судей таковыми, потому что они куда более компетентны чем я. Самое главное, что матч сыгран, а моменты пережиты. О чем сейчас разговаривать? – сказал Николай в интервью телеграм-каналу «С детства за медиафутбол».

Могут ли реально футболисты вбегать в штрафную до удара при 11-метровом? Изучим правила

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры в футбол, дает четкую трактовку – ни про какие 1,5-2 метра там не говорится. В случае, если игрок обороняющейся команды вбегает в штрафную до удара, а пенальти при этом не реализован, его необходимо перебить.

Егоров заявил, что подает протест на результат матча и будет требовать переигровки.