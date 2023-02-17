Медиафутбол – сокровищница забавных историй. Тигиев постирал паспорт и пропустил матч, «Амкал» жестко пранканула детская школа из Германии

В медийном футболе с игроками часто происходят неловкие истории, которые редко встретишь в профессиональном. Возможно, это связано с отсутствием администраторов в команде. А может, с запредельной открытостью – в медиафутболе игроки легко рассказывают даже о самых нелепых ситуациях.

Мы собрали 10 самых забавных историй.

Защитник 2Drots отстал от поезда по пути в Краснодар

В ноябре 2022-го 2Drots отправились на полуфинал Winline Медиалиги в Краснодар. На остановке в Ростове-на-Дону защитник Антон Пискунов вышел проветриться. Проводник заверил, что будет длинная остановка. Однако через несколько минут поезд тронулся.

Отсутствие парня заметил Эдамс, который ехал с Писком в одном купе: «Короче, братва, Тоху Пискунова оставили ночью в Ростове по случайности. Проводник сказал, что будет длинная остановка, и поезд уехал без него». Позже Эрик сообщил, что Пискунов догонял команду на «Ласточке».

Курьез не помешал «самураям» защитить титул в Краснодаре.

Во время поездки «Амкала» в Калининград потерялся чемодан Федоса. Форму для матча покупали в местном adidas

Еще несколько лет назад «Амкал» постоянно ездил по российским городам. И, разумеется, постоянно возникали забавные ситуации. Одна из них случилась в 2019-м, во время трипа в Калининград. Чемодан Федоса (голкипера и легенды «Амкала») потерялся в пути.

«Величайший выезд «Амкала», – писал Федос. – Из-за того, что я положил в чемодан пауэрбэнк и сдавал его в последний момент, багаж не долетел до Калининграда. В тот момент я запомнил, что источники питания можно возить только в ручной клади. Утром перед матчем Герман списал мне в адике перчатки за косарь, футболку сборной России и какие-то рейтузы – в них я и вышел играть на старом уютном стадионе».

После матча Федос вместе с Нечаем, Ставром и Олейником тусовались в местных клубах. Рано утром «Амкал» улетал в Москву, но Федос решил добраться своим ходом.

«Еще с вечера я понимал, что не хочу просыпаться в 8 утра и тащиться в аэропорт, поэтому попросил Нечая не будить меня. Команда улетела, а я спокойно поспал до часа дня, пообедал, похмелился певком и купил билеты на вечерний рейс в Москву.

По пути в аэропорт мне позвонили из «Аэрофлота» – сообщили, что мой багаж благополучно добрался до Калининграда и я могу забирать его. Если бы я улетел вместе с «Амкалом», то мы с чемоданом опять разминулись бы. А так все сложилось идеальнее некуда!»

Снова Калининград: Саня Фифа лишь в такси по пути в аэропорт понял, что потерял паспорт

Вылет в Калининград получился очень насыщенным на курьезы. Отличился не только Федос, но и Александр Андреев (известный всем как Саня Фифа). Экс-защитник «Амкала» (сейчас в «БроукБойз») спокойно ехал в аэропорт на такси и предвкушал трип по калининградским клубам с Федосом. Решил проверить паспорт – и тут его ждал сюрприз. Этот момент пересказал Артем Нечаев в одном из видео:

«Я такой у всех спрашиваю, ну, чисто материнский вопрос: «Все паспорт взяли?» Ну, естественно, отвечают, а этот [Саня Фифа] сидит молчит. Смотрю в зеркало заднего вида, а он начинает искать. «Да брал же! Я, похоже, его потерял».

Времени на поиски не хватало – в итоге Саня Фифа пропустил поездку.

Амкаловцы Егоров и Федос бурно отметили победу. Утром их не пустили в поезд

В 2021-м «Амкал» поехал в Саранск на матчи против сборной Мордовии и с местными студентами.

Матчи в Саранске – парад ярких хайлайтов: Женя Спиряков сделал предложение своей девушке Полине, Райзен сравнял счет с пенальти на 89-й минуте, а в серии одиннадцатиметровых победу принес оператор «Амкала» Ждан. Да, те матчи надолго останутся в памяти болельщиков.

Еще и благодаря Федосу и Диме Егорову, которые решили отметить победу.

Детали ночного кутежа неизвестны, а вот утреннее пробуждение попало на видео. Парни как будто все еще были навеселе: снимали смешные видосы, кричали, пели песни, а Егоров ходил в синей шапочке для плавания. Да, отметили знатно и с размахом.

В отличном расположении духа парни прибыли на вокзал, а Федос даже подарил болельщику (который специально караулил их) свое полотенце. Однако дальше возникли проблемы: амкаловцев не пустили на поезд до Москвы, так как заподозрили, что они нетрезвы. В итоге удалось договориться с проводником, и ребята благополучно добрались домой.

Выезд «Амкала» в Иркутск: сразу семь человек опоздали на рейс

Вы не поверите – опять «Амкал».

В 2021-м команда отправилась на выезд в Иркутск. Абсолютно уникальная поездка, которая включила в себя сразу несколько факапов.

Джефф и Эльхан вообще опоздали на рейс.

Сибскана, Ждан, Ромарой и Саня Фифа сдали багаж и спокойно сидели в кафе. Парни так увлеклись разговором, что забыли о времени и опоздали на посадку. Им не хватило три минуты.Так объяснил ситуацию капитан «Амкала» Сибскана:

«Невероятное приключение! А вы что думали? Это только начало. Знаешь, есть известные байкальские шаманы, которые сделают все ради победы своей команды. Поездка в Иркутск начиналась великолепно. Мы приехали заранее в аэропорт, нашли вкуснейшие бургеры, сидим и вкушаем эти яства недалеко от прохода в самолет, как-то незаметно потерялись во времени и буквально три ###### минуты нам не хватило, чтобы попасть на борт».

Игроки полетели уже следующим рейсом и все-таки смогли добраться до родины капитана «Амкала».

Жесткий пранк над «Амкалом» в Германии: ехали на матч с участием Кураньи и Лама, а получили ноунеймов и ужасное поле

В 2019-м немецкая детская футбольная школа пригласила «Амкал» в Германию сыграть против сборной мира. Да-да, состав планировался звездный: обещали Кураньи, Лама, Тимо Хильдебранда (голкипер, играл за «Шальке», «Хоффенхайм», «Валенсию») и Фернандо Мейру. Игру запланировали на 3 ноября 2019 года. Но за пару часов до матча Герману позвонил один из организаторов и сообщил о переносе. Якобы на поле, на котором предстояло сыграть амкаловцам, произошло преступление: ультрас «Штутгарта» напали на фанатов «Дрездена». Организаторы намекнули, что драка закончилась смертью одного из фанов. Герман сообщил команде о переносе – ребята явно не обрадовались.

«Как не будет игры? Вы гоните? Мы должны чемпионов мира чпокнуть», – возмущался Жека Савин (тогда играл за «Амкал»).

В итоге игру перенесли на следующий день. Организаторы утверждали, что форс-мажор не повлиял на планы, и все звезды обязательно приедут. Для убедительности даже прислали скриншот сообщения от Кураньи.

На следующий день обман раскрылся. «Амкал» приехал на матч, однако Лама и Мейры там не было. Вдобавок поле оказалось искусственным (обещали натуральное) и отвратительного качества.

Кураньи все-таки добрался на игру, но так и не вышел на поле. После матча Нечай разговорился с Кевином: оказалось, он ничего не знал об остальных заявленных звездах. Разумеется, переписка тоже фейковая.

А потом Федос рассказал, что история с убийством фаната – тоже фейк от организаторов: не было полиции или оцепления (Федос в этот момент находился поблизости с «местом преступления»).

«Я расстроен! – негодовал Савин. – Гера, конечно, ни при чем. Если вы хотите пропиарить свою детскую школу, ну, организуйте хотя бы все. Куча убитого времени! Выйти против шестерых калек, они что, гонят, что ли?»

Выезд «Амкала» получился одним сплошным обманом. Хорошо, что хотя бы Кураньи приехал и немного поднял настроение. Так прошел первый выезд «Амкала» в Европу.

«Вот что значит просрать место в основе!» Игрок «Амкала» отошел в туалет и пропустил старт матча

Знаете самый курьезный способ потерять место в стартовом составе? Вам расскажет Фаворит – фифер и участник первых сезонов «Амкала». Из-за молодости Фаворита в команде не воспринимали всерьез. А он и сам подыгрывал – постоянно попадал в нелепые ситуации.

В самом первом сезоне команда Германа играла против сборной СМИ. Герман огласил состав (тогда он был тренером «Амкала»), крайним защитником поставили Фаворита. Но перед стартовым свистком парень исчез.

«Началось все не как у людей, – рассказывал Герман. – В стартовом составе должен был быть Фаворит, но при выходе команд на поле он просто пропал. Нечаю пришлось залатать дырку на позиции правого защитника. А когда Дима пришел, оказалось, что он никого не предупредил и сбегал в туалет!»

Возвращение Фаворита на поле попало на видео.«Я сегодня в запасе!» – смеется Фаворит. «Вот что значит просрать место в основе», – пошутил Герман.

Но это не единственный смешной случай с Фаворитом. Еще на самых первых сборах «Амкала» он снова отличился – проспал тренировку.

Да, вы не ослышались, Фаворит и Клен (еще один игрок «Амкала») заперлись в номере, отключили телефоны и легли спать. Через какое-то время им написал тренер – анонсировал тренировку. Однако парни пропустили сообщение и вместо занятия наслаждалась сном.

«Я играл ночью в викенд-лигу, не спал, – рассказывает Клен. – Я очень вкусно покушал на обеде, понимал, что не выдержу на тренировке... Посмотрел на своего соседа (Фаворита) – он уже храпел. Я был уверен, что все под контролем. Но нет! Мне конец! Я до конца сборов – дежурный! Но я расстроен, что нас никто не позвал на тренировку».

Это еще не все. Когда парни не заявились на тренировку, их начали искать. Форзяр (тоже звезда «Амкала») нашел телефонный номер Дмитрия Герасимова – именно так зовут Фаворита. Форза позвонил и начал отчитывать человека, но оказалось, что это другой Дмитрий Герасимов.

Историю пересказал Артем Нечаев: «Твой номер (обращается к Фавориту) есть у Форзы. Он позвонил Дмитрию Герасимову, а ему ответил какой-то другой Дмитрий Герасимов. А Форза на него накосил бочку: «Ты что спишь, сука?» Причем он был не против, что на него катят бочку (смеются)».

Фаворит же был огорчен другим: «Я расстроен, что за четыре года, что я есть на ютубе, ни у кого нет моего номера. Никто его не записал!»

Лидер «Эгриси» Кулик напился на первом выезде и пропустил исторический матч против команды Картавого Ника

Самая олдскульная история – первый выезд «Эгриси» в 2017-м. Команда Василия Уткина отправилась в Санкт-Петербург на матч против «Ятренера» Картавого Ника. В большом футболе выезд – рутина. Но медиакоманды (особенно в 2017-м) нечасто выезжают в другие города. Логично, что не все игроки могут удержаться от искушения потусоваться в новом месте.

Несомненным лидером команды Уткина был Александр Куликов. «Кулик в порядке, – хвалил Уткин. – Он очень зол, бодр и весел. Он очень нам важен, потому что если строим мозг, то он сердечная жила дракона».

Однако перед стартом матча у руководства «Эгриси» возникло подозрение, что ночь Кулик провел не у себя в номере.

«Кулик! Как ты себя чувствуешь? Я слышал, что ты вчера делал ночью что-то не то, это правда?» – спрашивал тренер команды в раздевалке перед началом матчем. Кулик все отрицал.

«Эгриси» сыграл вничью 0:0, а Кулика заменили после первого тайма. Больше он на поле не выходил.

После игры парня вызвал на серьезный разговор один из основателей команды Лаша Бахсолиани.

«Кулик, я играю с тобой четыре года, – говорил Лаша. – Я знаю, что никто не может тебя стукнуть так, что ты так и не вышел во втором тайме. Мне просто одно интересно. Я знаю тебя как очень злого спортсмена, человека, который жаждет мяч и игру всегда. Ты сам доволен, как ты сыграл? Я не знаю, что вы сделали в этом баре, что вы такого огненного употребили, что ты не смог прийти в себя. О чем ты думал вчера, я не понимаю. Ты железный спортсмен, ты настоящий спортсмен! А что у тебя в голове?»

Позже Кулик объяснил, что случилось: «Я перебрал, когда мы веселиться ходили. Не подумал головой и все».

Все возложенные на него надежды оказались напрасными…

Георгий Тигиев постирал паспорт и пропустил первый тур казахстанской медиалиги

Время идет, медиафутбол растет и становится более богатым и профессиональным. Стабильно одно – игроки попадают в смешные ситуации.

В феврале 2023-го «БроукБойз» отправились в Казахстан на турнир 1XBET Media Football League. Однако экс-защитнику «Спартака» Георгию Тигиеву пришлось задержаться в Москве и пропустить первый тур. У него возникли проблемы с паспортом. .

«Тигиев мимо Казахстана. Постирал паспорт», – сообщил президент «Броуков» Дмитрий Егоров. А Райзен (второй руководитель команды) добавил, что у защитника отклеилась фотография на документе.

Спустя три дня Георгий сообщил, что вопрос с паспортом решен и он отправляется в Казахстан.

На этом приключения Тиги не закончились – в Казахстане он зарубился с таксистом. Водитель высадил защитника «БроукБойз», посчитав его манеру общения неуважительной.

«Мы даже в кино не смогли спокойно доехать, потому что Тига закусился с таксистом, и нас выкинули из машины», – рассказала ведущая канала «Броуков» Анна.

Фото: скриншот с видео на ютуб-канале «БроукБойз»//соцсети Андрея Сибсканы//соцсети Федоса//скриншоты с видео на ютуб-канале Германа Эль Класико//соцсети Фаворита//скриншот с видео на ютуб-канале Василия Уткина