Он возвращает Холанда после травмы – бывший ювелир по прозвищу «Чудотворец»

Живет в Бейруте.

Эрлинг Холанд не выходил на поле с начала декабря и пропустил уже три матча «Сити». Как у него дела?

У Холанда стрессовая травма кости стопы. Это серьезно?

Перед матчем с «Лутоном» Пеп Гвардиола раскрыл детали: «У него стрессовая травма кости стопы – но это не стрессовый перелом. Он почувствовал дискомфорт после последнего матча. Эрлинг не может играть. Я не знаю, на сколько он выбыл. Неделя за неделей, день за днем, посмотрим, что произойдет».

После игры Пеп дал чуть больше подробностей: «На следующий день после матча с «Астон Виллой» он практически не мог нормально ходить. Вчера он сказал мне: «Я чувствую себя намного лучше, могу ходить, болей нет».

Стрессовые повреждения костей обычно происходят из-за накопившихся микротравм от циклических нагрузок – например, при беге или прыжках. Степень повреждения Холанда ясна не до конца, но восстановление после стрессового перелома может длиться от 6 до 12 недель, но Пеп не просто так уточнил: речь не о переломе.

Гвардиола после матча с «Лутоном» выразил надежду, что Эрлинг вернется к «Кристал Пэлас», но этого не произошло. Холанд полетел с командой в Саудовскую Аравию на клубный ЧМ, но сыграет ли там – непонятно.

Эрлинга лечит бывший ювелир. Его называют «Чудотворцем»

Интересно, что восстанавливаться от травмы Холанду помогает Джон Хаддад – представитель неортодоксальной (или нетрадиционной) медицины, эксперт по биомеханике и двигательной терапии, получивший от норвежских медиа прозвище «Чудотворец». Недавно норвежец вместе с физиотерапевтом «Сити» Марио Пафунди поехал к Джону в Испанию – там, по всей видимости, проводили процедуры.

Хаддад слева.

Впервые Эрлинг обратился за помощью к Хаддаду в 2020 году – тогда Джону удалось форсировать восстановление норвежца от травмы бедра. «Мозг контролирует тело. А когда вы контролируете мозг, все процессы упрощаются», – абстрактно приоткрывал секреты Джон.

Хаддад применяет широкий спектр тренировочных методов с использованием боксерских груш, кикбоксинга и растяжки с эластичными лентами для фитнеса. А еще Джон владеет компанией, которая производит очки, фильтрующие синий свет от экранов смартфона или компьютера. Как раз такие Холанд носит, чтобы лучше спать.

Известно, что Хаддад родился и до 16 лет жил в Лос-Анджелесе, но сейчас поселился в Бейруте – столице Ливана. О его образовании публичной информации нет.

Раньше Хаддад был ювелиром, а затем увлекся медициной. У него собственный проект Level 8 – под этим брендом Джон организовал курсы по биомеханике и двигательной терапии, а также центр восстановления от травм.

Хаддад помогал в восстановлении не только Холанду, но и его двоюродному брату Джонатану Бреуту Брунесу, который играет за датский «Охен Левен».

Во время ЧМ-2022 Хаддад докладывал в твиттере о результатах восстановления игроков, участвующих в турнире: «Работал с двумя футболистами, играющими на ЧМ. Разрыв подколенного сухожилия второй степени залечен через неделю, разрыв сухожилия первой степени – еще быстрее».

Получится ли у Джон форсировать восстановление Холанда к клубному ЧМ?

Фото: Gettyimages/Michael Regan; instagram.com/jhhaddad