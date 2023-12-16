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Клубный ЧМ – без сюрпризов. Почему «Сити» должен легко его взять

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Клубный чемпионат мира нуждался в реформе, со следующего сезона он ее получит. Доминация европейских гигантов с парой равноценных составов для ротирования убивало всю интригу. В этом сезоне «Манчестер Сити» начал сразу с полуфинала, там англичан ждет японский «Урава Ред Даймондс».

Раздел «Ставки» на Sports.ru псомотрел на линию, в которой нет места сюрпризам. Хотя один уже случился.

Сегодняшний матч поможет узнать кто едет играть за третье место, а кто в финале. 1.19 на «Сити», 18.00 на «Ураву», кажется, билет все-таки в один конец. «Манчестер Сити» пропустил в 8 матчах подряд. «Урава» не уходит с поля без гола в 8 последних встречах. Поставить на то, что японский клуб забьет в полуфинале, можно за 2.20. «Ман Сити» – явный фаворит встречи у букмекеров за 1.16. На ничью дают коэффициент 8.40, на победу «Уравы» – 18.00.

Что уже произошло?

● Бензема первым в истории забил на 4 клубных чемпионатах мира, француз выиграл предыдущие пять в составе «Реала» (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах), но в этом году «Аль-Иттихад» вылетел от «Аль-Ахли»;

● Египетский «Аль-Ахли» первым в истории вышел в 1/2 финала КЧМ 6 раз. Клуб никогда не играл в финале, в этом году тоже не срослось – только матч за третье место;

Чего ждать?

1.30 на то, что «Ман Сити» в итоге выиграет турнир, 3.70 дают на «Флуминенсе», который уже ждет соперника в финале. Скучно, предсказуемо, остается только ждать, случится ли апсет европейцев.

Один из лидеров англичан Бернарду Силва рассказал об усталости футболистов на фоне уплотнения календаря.

Ранее стало известно, что в 2025 году чемпионат мира среди клубов будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов. Из-за этого некоторые игроки могут провести более 80 матчей за сезон.

«С игроками не советовались, но мы стараемся делать свою работу. Реальность такова, что количество игр, которые мы проводим сейчас, и тем более с учетом новых соревнований, немного сумасшедшее. Игроки получают недостаточно отдыха. Риск травм значительно возрастает. С таким большим числом игр матчи будут менее энергичными, потеряют интенсивность. Клубный чемпионат мира – топ турнир, не жалуюсь, но из-за нынешнего числа игр и расписания сложно поддерживать форму, нужный уровень энергии, чтобы хорошо играть.

Не буду врать, иногда я чувствую усталость. Мы играем каждые три дня, не отдыхаем. У нас нет Рождества, у нас нет лета. Но это цена, которую приходится платить за то, чтобы выступать в топ-клубе и бороться за все титулы. В конце концов, нашей мечтой было играть на таком уровне», – сказал хавбек.

Что в будущем?

Новый клубный чемпионат мира проведут летом 2025 года в течение 29 дней – с 15 июня по 13 июля, сообщает Sky News. Новый формат турнира предполагает участие 32 клубов, 12 из которых – европейские. «Челси», «Реалу» и «Манчестер Сити» гарантированы места на клубном чемпионате мира как недавним победителям Лиги чемпионов. 

В связи с этим Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) напомнила ФИФА, что игрокам необходим обязательный 28-дневный перерыв в межсезонье. Также FIFPro сообщила, что некоторым игрокам в сезоне-2024/25 может потребоваться сыграть более чем в 80 матчах за клуб и сборную, что на 10% превышает нынешние максимальные значения.

Если указанные ранее даты будут утверждены, то сезон АПЛ может начаться уже через месяц после завершения КЧМ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Жребий плей-офф ЛЧ: легкий выход «Реала» и «Барсы», сомнения в «Сосьедаде» Захаряна, 11.50 – на вылет «Ман Сити»

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Catherine Ivill

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