Верите в нагретые шары на жеребьевках? Откуда эта теория?

«Копенгаген» был, пожалуй, самый желанным соперником в 1/8 Лиги чемпионов. И да, он достался «Манчестер Сити».

Все вокруг шутят (или нет?) о нагретых шарах. «Сити» и правда часто везет с жеребьевками: клуб играет в 1/8 уже 10 лет – и если в первые два сезона команда попадала на «Барселону» (и сразу же вылетала), то затем жребий стал гораздо благосклонней.

Конечно, помогает статус сеяной команды, но всего один топ-клуб («Реал») в соперниках за последние девять лет наводит некоторых на подозрения.

Да-да, мы про теорию нагретых (или охлажденных) шаров. Вот откуда она появилась.

Блаттер обвинял УЕФА в использовании охлажденных шаров

Жеребьевка Лиги чемпионов проходит максимально прозрачно: ее транслируют в прямом эфире, а из зала за процессом наблюдают представители клубов. Поэтому подтасовка возможна единственным способом – ведущие должны знать, какой именно шар вытащить в определенный момент. Жеребьевку проводят бывшие звезды футбола – например, в этом году пары плей-офф распределял Джон Терри.

Публике сложно поверить, что такие люди могут быть замешаны в обмане.

Самая популярная теория: организаторы заранее нагревают или охлаждают некоторые шарики. Об этом способе рассказал Йозеф Блаттер в 2016-м в интервью аргентинской газете La Nacion.

«Шары кладутся в холодильник перед жеребьевкой, и затем малейшего касания хватает, чтобы понять, нагретый это шар или холодный. Такого не было в ФИФА, но я видел это при жеребьевках на европейском уровне», – поделился Блаттер.

Есть, правда, повод сомневаться в искренности экс-президента ФИФА. Летом 2016-го Блаттера отстранили от должности, а в декабре забанили в футболе на восемь лет. На его место выбрали Джанни Инфантино, который с 2008-го занимал пост главного секретаря УЕФА и среди прочего занимался жеребьевками. В таком контексте слова Блаттера выглядят как попытка уколоть того, кто занял его место.

Кроме того, нельзя нагреть и охладить больше одного шара в каждой корзине, иначе ведущий запутается. Поэтому такой метод не очень подходит для жеребьевки группового этапа (там 32 клуба) или 1/8 финала, где 16 вариантов.

УЕФА сделал способ с охлажденными шариками более удобным, когда с сезона-2012/13 ввел отдельную жеребьевку для четвертьфиналов и полуфиналов. Для определения полуфинальных пар, когда шариков всего четыре, такой метод подходит лучше. Правда, в этом году УЕФА снова определяет всю сетку на стадии четвертьфиналов.

Бывший турецкий рефери заявлял, что УЕФА использует вибрирующие шары. И даже показал, как они работают

Еще одна мегапопулярная теория: в шариках находится специальное устройство, в нужный момент на него дистанционно подается сигнал – и оно вибрирует. Эту версию озвучил бывший турецкий арбитр Ахмет Чакар (не Чакыр), который в 90-х судил матчи ЛЧ и Кубка УЕФА. После завершения карьеры он стал экспертом и активно исследовал проблему подтасовок.

Весной 2013-го он пришел на турецкий телеканал Beyaz и рассказал, что жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов ЛЧ была подтасована. Претензии две: в 1/4 «Реалу» специально дали самого легкого соперника – «Галатасарай» Манчини, а в полуфиналах развели «Реал» и «Барсу», чтобы они встретились в финале.

В качестве доказательства Чакар продемонстрировал видео с жеребьевки четвертьфинала, на котором Джанни Инфантино во время речи своего напарника Маркетти слегка качает чашу с шарами. По версии Чакара, Инфантино таким образом скрыл, что один из шаров завибрировал слишком рано.

Чтобы проиллюстрировать теорию, Чакар прямо в эфире показал, как работают вибрирующие шары. Он воссоздал жеребьевку и вытянул точно такие же пары.

Проблема в том, что обвинение Чакара максимально не фактурное. Фактически он просто рассказал о существовании такой технологии и о том, что ее можно использовать для подтасовок. Но Чакар привел ноль фактов о том, что ее действительно кто-то когда-то использовал, а видео с Инфантино, качающим вазу, выглядит слабым доказательством. Во-первых, на нем не видно вибрирующего шара, а во-вторых, такими покачиваниями Инфантино только привлек внимание к корзине.

Ну и то, что пострадавшей оказалась турецкая команда, добавляет сомнений в объективности Чакара.

Неудивительно, что его выступление осталось почти незамеченным: его пересказали британские медиа, но резонанса не возникло.

Большая часть версий о подтасовках очень похожа на фэйк

Фанаты так взбудоражены поиском фальсификаций, что повсюду видят обман и во время жеребьевки следят за каждым движением ведущих. Платини и Пуйоль переглянулись – они в сговоре! Инфантино улыбнулся слишком широко – это команда сливать «Арсенал». В сети гуляет много версий с подтасовками, и большинство из них выглядят крайне нелепо.

В 2016-м в нечестной игре подозревали легенду валлийского футбола и экс-звезду «Ливерпуля» Иана Раша: во время жеребьевки группового этапа он вытащил шар, достал из него бумажку с названием клуба и на какой-то момент опустил руки чуть ниже стола. Некоторые были уверены, что за эту секунду он заменил бумажки.

В 2017-м испанская AS обвинила УЕФА в подтасовке полуфиналов: тогда «Реалу» достался «Атлетико», а «Монако» получил «Юве». По версии AS, мадридские клубы специально свели в полуфинале, чтобы они третий год подряд не вышли в финал. В эпицентре скандала снова оказался Иан Раш: на этот раз его обвинили в том, что, опустив руку в чашу, он не помешал шары, а сразу вытащил один из них – оказалось, что внутри был «Реал». Сразу за ним Раш вытащил «Атлетико».

Аргумент был бы более убедительным, если б в чаше было много шаров, но когда их оставалось всего два, вариантов у Раша было не так много.

Иногда во время жеребьевок действительно происходит что-то странное

Самый странный эпизод случился во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2012/13. Накануне организаторы провели репетицию церемонии, чтобы проверить, все ли работает.

Репетицию показывал английский канал Sky Sports, и в кадр попали результаты жеребьевки. Об этом вспомнили на следующий день, когда пары полностью совпали с тестовыми. Opta оперативно подсчитала вероятность такого исхода: оказалось, что это невероятные 2 160 900 к 1.

Еще один эпизод произошел в декабре 2015-го, когда Хавьер Дзанетти определял соперника «Реала» по 1/8 финала. Дзанетти опустил руку в вазу, сразу схватил шар и держал его, пока мешал остальные шары. Аномалию заметил даже Алексей Андронов, в прямом эфире комментировавший церемонию:

Дзанетти вытянул «Рому» – далеко не самого сложного соперника (альтернативами были «Арсенал», «Юве» и «ПСЖ»). В очень серых матчах «Реал» легко победил с общим счетом 4:0.

В 2016-м в подтасовке обвинили самого Роберто Карлоса, который распределял клубы по группам. Он выудил очередной шар, но вместо стандартной схемы «достать шар – открыть – показать листок с названием клуба» произошло что-то странное: бразилец немного подержал шар в руке, опустил обратно в вазу и выбрал другой. Во второй раз Карлос вытянул «Лудогорец», который отправился в группу к «Арсеналу» и «ПСЖ».

Выглядит так, словно Роберто просто забыл, что должен был вытянуть определенный шар, и не очень ловко исправил ошибку.

Перед жеребьевкой полуфиналов в 2018-м «Рома» заспойлерила, что сыграет с «Ливерпулем»

13 апреля 2018-го, в день жеребьевки полуфиналов, владельцам абонементов «Ромы» пришло письмо от клуба с расписанием ближайших игр. Матч с «Дженоа» в выходные – все ок. Но сразу за ним была домашняя игра с «Ливерпулем» в полуфинале. На момент получения рассылки до жеребьевки оставалось несколько часов.

Фото письма мигом разошлось по интернету, а когда на жеребьевке римлянам выпал именно «Ливерпуль», «Роме» срочно пришлось оправдываться. «Представители «Ромы» связались с нами и сообщили, что у них возникла техническая проблема с партнером по продаже билетов, – сообщила пресс-служба УЕФА. – Он тестировал систему на всех возможных исходах, не только на «Ливерпуле».

С одной стороны, если дистрибьютор действительно тестировал сервис, то вероятность выпадения «Ливерпуля» составляла 33,3% – огромного совпадения тут нет. С другой – зачем «Рома» вообще вписывала клуб в графу следующего соперника, если можно оставить ее пустой? И почему не появились фотографии с другими исходами жеребьевки, которые сделал дистрибьютор? «Рома» могла опубликовать их хотя бы для убедительности своей версии.

Хаос из 2021-го: провели две жеребьевки из-за технической ошибки

Несколько лет назад Андрей Аршавин стал героем одной из самых запоминающихся жеребьевок. Он достал «Манчестер Юнайтед» в пару к «Вильярреалу», хотя эти команды ранее играли в одной группе. Вслед за этим шар с «МЮ» не поместили в пул возможных соперников «Атлетико». Зато там был «Ливерпуль», с которым мадридцы были в группе и не могли встретиться в 1/8 финала. Позже выяснилось, что среди потенциальных соперников «Вильярреала» ошибочно был и «Реал» – команда из той же страны (в 1/8 финала разводят).

После часа инсайдов и непубличных споров УЕФА подтвердил: жеребьевку 1/8 проведут повторно. В итоге после новой жеребьевке сохранилась только одна пара: «Челси» снова достался «Лилль».

УЕФА тогда объяснил хаос технической ошибкой: «Из-за проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке».

***

Несмотря на все эпизоды, УЕФА ни разу не инициировал внутреннее расследование, а большую часть случаев просто проигнорировал. Единственный публичный комментарий по теме подтасовок дал в 2017-м генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти.

«Как шары могут быть холодными или теплыми? Это невозможно. Я бы ни за что не попросил игроков того уровня, что мы приглашаем, делать что-то такое, что привело бы к нечестному выбору шара. Это смешно», – негодовал Маркетти.

Логично. Самое слабое место всех теорий – отсутствие свидетельских показаний. Не считая теории Чакара и интервью Блаттера, не появилось ни реальных фактов, ни журналистских расследований, ни открытых или анонимных признаний. Даже ребята из Football Leaks, которые вскрывают все на свете, молчат про жеребьевки.

С логикой здесь тоже большие проблемы. Если б подтасовки реально были, то в них оказались бы замешаны десятки людей: бывшие игроки, чиновники УЕФА, организаторы. Невозможно представить, чтобы в век социальных сетей и мгновенного распространения информации ни разу за 10+ лет никто из них нигде и ни в каком состоянии не проболтался.

Фото: Gettyimages.ru/ Harold Cunningham, Shaun Botterill, Christopher Lee; Twitter/https://twitter.com/ImSantos15; East News/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP