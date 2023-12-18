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Верите в нагретые шары на жеребьевках? Откуда эта теория?

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Йозеф Блаттер Йозеф Блаттер
Футбол Футбол

«Копенгаген» был, пожалуй, самый желанным соперником в 1/8 Лиги чемпионов. И да, он достался «Манчестер Сити».

Все вокруг шутят (или нет?) о нагретых шарах. «Сити» и правда часто везет с жеребьевками: клуб играет в 1/8 уже 10 лет – и если в первые два сезона команда попадала на «Барселону» (и сразу же вылетала), то затем жребий стал гораздо благосклонней. 

Конечно, помогает статус сеяной команды, но всего один топ-клуб («Реал») в соперниках за последние девять лет наводит некоторых на подозрения.

Да-да, мы про теорию нагретых (или охлажденных) шаров. Вот откуда она появилась.

Блаттер обвинял УЕФА в использовании охлажденных шаров

Жеребьевка Лиги чемпионов проходит максимально прозрачно: ее транслируют в прямом эфире, а из зала за процессом наблюдают представители клубов. Поэтому подтасовка возможна единственным способом – ведущие должны знать, какой именно шар вытащить в определенный момент. Жеребьевку проводят бывшие звезды футбола – например, в этом году пары плей-офф распределял Джон Терри.

Публике сложно поверить, что такие люди могут быть замешаны в обмане.

Самая популярная теория: организаторы заранее нагревают или охлаждают некоторые шарики. Об этом способе рассказал Йозеф Блаттер в 2016-м в интервью аргентинской газете La Nacion.

«Шары кладутся в холодильник перед жеребьевкой, и затем малейшего касания хватает, чтобы понять, нагретый это шар или холодный. Такого не было в ФИФА, но я видел это при жеребьевках на европейском уровне», – поделился Блаттер.

Есть, правда, повод сомневаться в искренности экс-президента ФИФА. Летом 2016-го Блаттера отстранили от должности, а в декабре забанили в футболе на восемь лет. На его место выбрали Джанни Инфантино, который с 2008-го занимал пост главного секретаря УЕФА и среди прочего занимался жеребьевками. В таком контексте слова Блаттера выглядят как попытка уколоть того, кто занял его место.

Кроме того, нельзя нагреть и охладить больше одного шара в каждой корзине, иначе ведущий запутается. Поэтому такой метод не очень подходит для жеребьевки группового этапа (там 32 клуба) или 1/8 финала, где 16 вариантов.

УЕФА сделал способ с охлажденными шариками более удобным, когда с сезона-2012/13 ввел отдельную жеребьевку для четвертьфиналов и полуфиналов. Для определения полуфинальных пар, когда шариков всего четыре, такой метод подходит лучше. Правда, в этом году УЕФА снова определяет всю сетку на стадии четвертьфиналов.

Бывший турецкий рефери заявлял, что УЕФА использует вибрирующие шары. И даже показал, как они работают

Еще одна мегапопулярная теория: в шариках находится специальное устройство, в нужный момент на него дистанционно подается сигнал – и оно вибрирует. Эту версию озвучил бывший турецкий арбитр Ахмет Чакар (не Чакыр), который в 90-х судил матчи ЛЧ и Кубка УЕФА. После завершения карьеры он стал экспертом и активно исследовал проблему подтасовок.

Весной 2013-го он пришел на турецкий телеканал Beyaz и рассказал, что жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов ЛЧ была подтасована. Претензии две: в 1/4 «Реалу» специально дали самого легкого соперника – «Галатасарай» Манчини, а в полуфиналах развели «Реал» и «Барсу», чтобы они встретились в финале.

В качестве доказательства Чакар продемонстрировал видео с жеребьевки четвертьфинала, на котором Джанни Инфантино во время речи своего напарника Маркетти слегка качает чашу с шарами. По версии Чакара, Инфантино таким образом скрыл, что один из шаров завибрировал слишком рано.

 

Чтобы проиллюстрировать теорию, Чакар прямо в эфире показал, как работают вибрирующие шары. Он воссоздал жеребьевку и вытянул точно такие же пары.

Проблема в том, что обвинение Чакара максимально не фактурное. Фактически он просто рассказал о существовании такой технологии и о том, что ее можно использовать для подтасовок. Но Чакар привел ноль фактов о том, что ее действительно кто-то когда-то использовал, а видео с Инфантино, качающим вазу, выглядит слабым доказательством. Во-первых, на нем не видно вибрирующего шара, а во-вторых, такими покачиваниями Инфантино только привлек внимание к корзине.

Ну и то, что пострадавшей оказалась турецкая команда, добавляет сомнений в объективности Чакара.

Неудивительно, что его выступление осталось почти незамеченным: его пересказали британские медиа, но резонанса не возникло.

Большая часть версий о подтасовках очень похожа на фэйк

Фанаты так взбудоражены поиском фальсификаций, что повсюду видят обман и во время жеребьевки следят за каждым движением ведущих. Платини и Пуйоль переглянулись – они в сговоре! Инфантино улыбнулся слишком широко – это команда сливать «Арсенал». В сети гуляет много версий с подтасовками, и большинство из них выглядят крайне нелепо.

В 2016-м в нечестной игре подозревали легенду валлийского футбола и экс-звезду «Ливерпуля» Иана Раша: во время жеребьевки группового этапа он вытащил шар, достал из него бумажку с названием клуба и на какой-то момент опустил руки чуть ниже стола. Некоторые были уверены, что за эту секунду он заменил бумажки.

В 2017-м испанская AS обвинила УЕФА в подтасовке полуфиналов: тогда «Реалу» достался «Атлетико», а «Монако» получил «Юве». По версии AS, мадридские клубы специально свели в полуфинале, чтобы они третий год подряд не вышли в финал. В эпицентре скандала снова оказался Иан Раш: на этот раз его обвинили в том, что, опустив руку в чашу, он не помешал шары, а сразу вытащил один из них – оказалось, что внутри был «Реал». Сразу за ним Раш вытащил «Атлетико».

Аргумент был бы более убедительным, если б в чаше было много шаров, но когда их оставалось всего два, вариантов у Раша было не так много.

Иногда во время жеребьевок действительно происходит что-то странное

Самый странный эпизод случился во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2012/13. Накануне организаторы провели репетицию церемонии, чтобы проверить, все ли работает.

Репетицию показывал английский канал Sky Sports, и в кадр попали результаты жеребьевки. Об этом вспомнили на следующий день, когда пары полностью совпали с тестовыми. Opta оперативно подсчитала вероятность такого исхода: оказалось, что это невероятные 2 160 900 к 1.

Еще один эпизод произошел в декабре 2015-го, когда Хавьер Дзанетти определял соперника «Реала» по 1/8 финала. Дзанетти опустил руку в вазу, сразу схватил шар и держал его, пока мешал остальные шары. Аномалию заметил даже Алексей Андронов, в прямом эфире комментировавший церемонию:

Дзанетти вытянул «Рому» – далеко не самого сложного соперника (альтернативами были «Арсенал», «Юве» и «ПСЖ»). В очень серых матчах «Реал» легко победил с общим счетом 4:0.

В 2016-м в подтасовке обвинили самого Роберто Карлоса, который распределял клубы по группам. Он выудил очередной шар, но вместо стандартной схемы «достать шар – открыть – показать листок с названием клуба» произошло что-то странное: бразилец немного подержал шар в руке, опустил обратно в вазу и выбрал другой. Во второй раз Карлос вытянул «Лудогорец», который отправился в группу к «Арсеналу» и «ПСЖ».

Выглядит так, словно Роберто просто забыл, что должен был вытянуть определенный шар, и не очень ловко исправил ошибку.

Перед жеребьевкой полуфиналов в 2018-м «Рома» заспойлерила, что сыграет с «Ливерпулем»

13 апреля 2018-го, в день жеребьевки полуфиналов, владельцам абонементов «Ромы» пришло письмо от клуба с расписанием ближайших игр. Матч с «Дженоа» в выходные – все ок. Но сразу за ним была домашняя игра с «Ливерпулем» в полуфинале. На момент получения рассылки до жеребьевки оставалось несколько часов.

Фото письма мигом разошлось по интернету, а когда на жеребьевке римлянам выпал именно «Ливерпуль», «Роме» срочно пришлось оправдываться. «Представители «Ромы» связались с нами и сообщили, что у них возникла техническая проблема с партнером по продаже билетов, – сообщила пресс-служба УЕФА. – Он тестировал систему на всех возможных исходах, не только на «Ливерпуле».

С одной стороны, если дистрибьютор действительно тестировал сервис, то вероятность выпадения «Ливерпуля» составляла 33,3% – огромного совпадения тут нет. С другой – зачем «Рома» вообще вписывала клуб в графу следующего соперника, если можно оставить ее пустой? И почему не появились фотографии с другими исходами жеребьевки, которые сделал дистрибьютор? «Рома» могла опубликовать их хотя бы для убедительности своей версии.

Хаос из 2021-го: провели две жеребьевки из-за технической ошибки

Несколько лет назад Андрей Аршавин стал героем одной из самых запоминающихся жеребьевок. Он достал «Манчестер Юнайтед» в пару к «Вильярреалу», хотя эти команды ранее играли в одной группе. Вслед за этим шар с «МЮ» не поместили в пул возможных соперников «Атлетико». Зато там был «Ливерпуль», с которым мадридцы были в группе и не могли встретиться в 1/8 финала. Позже выяснилось, что среди потенциальных соперников «Вильярреала» ошибочно был и «Реал» – команда из той же страны (в 1/8 финала разводят). 

После часа инсайдов и непубличных споров УЕФА подтвердил: жеребьевку 1/8 проведут повторно. В итоге после новой жеребьевке сохранилась только одна пара: «Челси» снова достался «Лилль».

УЕФА тогда объяснил хаос технической ошибкой: «Из-за проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке».

***

Несмотря на все эпизоды, УЕФА ни разу не инициировал внутреннее расследование, а большую часть случаев просто проигнорировал. Единственный публичный комментарий по теме подтасовок дал в 2017-м генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти.

«Как шары могут быть холодными или теплыми? Это невозможно. Я бы ни за что не попросил игроков того уровня, что мы приглашаем, делать что-то такое, что привело бы к нечестному выбору шара. Это смешно», – негодовал Маркетти.

Логично. Самое слабое место всех теорий – отсутствие свидетельских показаний. Не считая теории Чакара и интервью Блаттера, не появилось ни реальных фактов, ни журналистских расследований, ни открытых или анонимных признаний. Даже ребята из Football Leaks, которые вскрывают все на свете, молчат про жеребьевки.

С логикой здесь тоже большие проблемы. Если б подтасовки реально были, то в них оказались бы замешаны десятки людей: бывшие игроки, чиновники УЕФА, организаторы. Невозможно представить, чтобы в век социальных сетей и мгновенного распространения информации ни разу за 10+ лет никто из них нигде и ни в каком состоянии не проболтался.

Изнанка жеребьевок: готовят 1440 шаров, следят аудиторы, 1/8 финала – как раз самое сложное

Еще одна история, связанная с «Сити» – мем «а накажут «Лудогорец». Ему уже 10 лет

Фото: Gettyimages.ru/ Harold Cunningham, Shaun Botterill, Christopher Lee; Twitter/https://twitter.com/ImSantos15; East News/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP

Верите в нагретые шары на жеребьевках?
363 голосa
Да, все очевидно
44%
Йозеф Блаттер
Нет, это просто разговоры
56%
УЕФА
41 комментарий
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да что там сити, вы посмотрите кто доставался зениту: вечно то бенфика, то боруссия в пле-офф.
В группе порту, лион, валенсия, малаги и т.п. Но не Реалы, Барсы, Баварии, Сити, ПСЖ
+32
-8
+24
Все теории рабочие, каждая по-своему. Смущают только многочисленные легенды в списке участников этого процесса. Если бы там Инфантино шарики тягал все время - одно дело. А тут футбольные звезды первой величины, и каждый раз разные. Неужели удалось договориться со всеми ними и еще и избежать варианта, при котором за десятилетия никто ни разу не проболтался о махинациях (по глупости, или со зла, например).
+14
0
+14
Ответ sk0208827
сегодня утром например зашёл на сайт букмекерский и почему то у Баварии например кэф на остальных возможных соперников был 5.5 на всех , а у Реала на всех возможных было 6 , а на Лейпциг 2,5. В итоге Лейпциг и выпал. Интересно. жаль остальные команды не посмотрел
у Лейпцига просто команд доступных в первой корзине было меньше: они не могли попасть на Баварию, Боруссию и Сити, а у всех остальных было доступно по 7 вариантов
+12
0
+12
Случай с Ромой и 100% совпадение в репетиции очень странный конечно
+7
0
+7
Ответ Magico!
да что там сити, вы посмотрите кто доставался зениту: вечно то бенфика, то боруссия в пле-офф. В группе порту, лион, валенсия, малаги и т.п. Но не Реалы, Барсы, Баварии, Сити, ПСЖ
Патамушта все шары в Европе всегда разогревались российским газом
+8
-2
+6
Я раньше, как был помладше и времени свободного было больше, любил играть в старые ФИФЫ, и в PES 6 (на неё есть множество патчей, включая реставрацию футбола 90-х, старых ЧМ, и т.д.), но не типичные карьеры и мастер-лиги, а как раз таки импровизированные турниры вроде ЛЧ и ЧМ, товарняками - естественно, управляя той командой, которая согласно моей логике должна была реалистично победить.

Так вот, я естественно проводил себе импровизированные жеребьёвки, и конечно в какой-то момент они получались кривые - тут-то я и "подтасовывал", разводя грандов, чтобы они сошлись стадиями позже, или сводил пары, которые просто мне были бы интереснее других, ну или, естественно, "нагревал" более лёгких соперников любимым командам :)

Абсолютно могу себе представить, что подобным занимаются и в реальном мире с реальными жеребьёвками. Найти технологию для этого - раз плюнуть, сделать это не нарочито, чтобы люд уверовал, что всё так и выпало - тоже. Не, ну помимо вышеперечисленных примеров - а вы вспомните, сколько раз Россия получала благосклонные жеребьёвки на турнирах сборных, вспомните, как группы на ЧМ-2010 "уравняли", подсунув Францию ЮАР, как на ЧМ-2014 в группу С отобрали середняков во главе с Колумбией из первой корзины, чтобы заметно облегчить Бразилии дорогу...

Наивно полагать, что жеребьёвки прям слепые, но нужно отметить, когда реально пофиг кто и с кем, и в таких случаях обычно жеребят честно, и второе - можно прикидывать что угодно, но в реальности могут случиться неожиданности и в итоге всё пойдёт вопреки планам жеребящих. Ну вот сейчас возьмёт Копенгаген и вынесет МС - а прикиньте? И толку тогда с нагретых шаров?
+6
-2
+4
В 2015 Рому не считали за команду и отдавали на съедение Реалу, а в 2018 уже Рома вертит всем УЕФА и заказывает себе Ливерпуль.
+3
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+3
Понятное дело жеребьевки не совсем честно проводятся. Платини лет пять назад рассказывал,что они жеребьевку ЧМ-98 проводили так,чтобы Бразилия и Франция не пересеклись до финала. Вспомните легкие группы для Зенита. Ни одного топа с того момента,как Газпром начал спонсировать УЕФА. Другое дело,что на результат это мало влияет. Тут все писали,как нагрели шары для ПСЖ,но забыли,что Сосьедад для нынешнего Парижа соперник грозный. Или,что Копенгаген выпал Сити,потому что других выходов не было(Лейпциг немецкий клуб и не мог играть с Боруссией или с Сити). Я уже не говорю,что для Манчестера все команды из второй корзины кроме Интера были легко проходимыми
+3
0
+3
металлическое кольцо и тонкая магнитная пластина в шаре - рабочий вариант
+3
-1
+2
Ответ Magico!
да что там сити, вы посмотрите кто доставался зениту: вечно то бенфика, то боруссия в пле-офф. В группе порту, лион, валенсия, малаги и т.п. Но не Реалы, Барсы, Баварии, Сити, ПСЖ
Никто и никогда не считал Газпром более всемогущим, чем фаны Спартака 👍
+2
0
+2
Ответ Elpianista
Случай с Ромой и 100% совпадение в репетиции очень странный конечно
То есть Карлос тебя не удивил? Достал шар, вспомнил, что должен убить Лудогорец, и достал нужный)
+1
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+1
Ответ Evgeny Trifonov
ну а как не верить? за 10 лет шити только раз выпадает топовый соперник Реал, всё остальное слабейшие клубы сетки, ну или одни из них.
За 10 лет 2 раза Барса 1 раз Реал, нормально
+2
-1
+1
сбг подгорели от намеков, как шары на жеребьевке😅
+1
0
+1
Это бред полный. На самом деле в шары вставляют микрочип, который считывает днк руки человека берущего шары. Когда кто-то опускает руку в чашу, то шар самостоятельно присоединяется к руке.
+3
-2
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В нагретые шары я не верю. Верю только в шары охлаждённые!
Надеюсь, что из-за этого расхождения во взглядах между сторонниками нагретых и охлаждённых шаров не начнётся война наподобие той, что была между тупоконечниками и остроконечниками (там речь шла о несколько других шарах) в стране лилипутов.
+2
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+1
Теория заговора конечно очень соблазнительна и плохо объяснимых ситуаций тоже достаточно...но уговорить мухлевать кучу уважаемых в футбольном мире игроков...я по Станиславскому.)
+1
0
+1
такие случаи как с репетицией случайностью как назвать?)
+2
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Ответ Elpianista
Случай с Ромой и 100% совпадение в репетиции очень странный конечно
ну вот зато теперь понятно, кто Арсенал всё время топит - Инфантино с улыбкой джокера. а мы думали все эти годы, что команда не тянет уровень плейофф ЛЧ...
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Ответ Magico!
да что там сити, вы посмотрите кто доставался зениту: вечно то бенфика, то боруссия в пле-офф. В группе порту, лион, валенсия, малаги и т.п. Но не Реалы, Барсы, Баварии, Сити, ПСЖ
Так Зенит всегда был в первой корзине вместе со всеми этими командами.
Как они могли Зениту в группе достаться?

1-я корзина:
Англия Ливерпуль 91.000
Англия Челси 87.000
Испания Барселона 138.000
Германия Бавария 128.000
Италия Ювентус 124.000
Англия Манчестер Сити 106.000
Флаг Франции (1976—2020) Пари Сен-Жермен 103.000
Россия Зенит 72.000
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Ответ Magico!
да что там сити, вы посмотрите кто доставался зениту: вечно то бенфика, то боруссия в пле-офф. В группе порту, лион, валенсия, малаги и т.п. Но не Реалы, Барсы, Баварии, Сити, ПСЖ
самый прикол в том что они так в ЛЧ топ клубы и не увидели затл поотлетали от всяких Брюгге , Спартак в нулевых ,Локо ,потом Цска всегда получали в группу топ клуб и было интересно посмотреть на что способны наши команды с топами , а эти даже с нагретыми обгадились
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Ответ Krauvec Cool
Это бред полный. На самом деле в шары вставляют микрочип, который считывает днк руки человека берущего шары. Когда кто-то опускает руку в чашу, то шар самостоятельно присоединяется к руке.
Наверное шар в детстве был брошен родителями и теперь считывая ДНК опускающего руку, пытается найти своих родителей. Очень трогательно.
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Ответ Заборостроитель
сбг подгорели от намеков, как шары на жеребьевке😅
хахахаха спасибо поднял настроение)) орнул
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Ответ BlazRock
металлическое кольцо и тонкая магнитная пластина в шаре - рабочий вариант
Все проще - мошоночные клеммы. Когда в руки берется не тот шар, то по импульсам жеребьевщик понимает ошибку и ищет нужный. Все просто
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кстати Сити выграл впервые ЛЧ именно тогда, когда ей досталась Реал ,Бавария.
Ранее отлетали от Лиона ,Монако
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Почему все считают, что уефа всегда подтасовывает результаты? Почему не рассматриваются варианты, что иногда они тасуют результаты, а в некоторые года нет?
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УЕФА - это мафия. Там крутятся огромные деньги. А деньги любят расчет. Там всё распределено заранее и жеребьевки в том числе
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хорошо бы тогда сравнить, как часто другим командам с первого места в группе попадаются гранды в 1/8. так-то выглядит вполне логично, зачем еще за первое место бороться?
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Автор не верит что жеребьёвку можно построить, но приводит много доказательств
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Не понимаю что такое нагретые шары, так можно 1 нагреть и другой с другой корзины, если 2-3 нагреть то как понять какой нужный, какой то секрет там может быть но что бы все команды заранее раскидать не подговаривая тех кто их достает это изобретение уровня маска
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Вибрирующие шары из секс-шопа ©
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