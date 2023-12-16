Мбаппе и Энрике спорят из-за вялой концовки с «Дортмундом» в ЛЧ. Что не так?

В «ПСЖ» неспокойно: Килиан Мбаппе недоволен игрой «ПСЖ» в концовке против «Дортмунда», а Луису Энрике не нравится логика Мбаппе.

Мбаппе расстроился, что «ПСЖ» удерживал ничью с «Дортмундом»

Споры между Мбаппе и Энрике разгорелись после матча «ПСЖ» с «Дортмундом» (1:1) – это шестой тур группового этапа ЛЧ. Парижане в добавленные шесть минут не атаковали активно – не пытались вырвать победу, чтобы занять первое место в группе, более выгодное при жеребьевке 1/8 финала.

По информации Foot Mercato, Мбаппе расстроила такая пассивность. После матча форвард принял душ примерно за две минуты, после чего первым сел в автобус «ПСЖ» – даже не остановился в микс-зоне, чтобы поговорить с журналистами.

Пояснение: если бы «ПСЖ» вдруг сам пропустил при счете 1:1 и проиграл бы, то потерял бы второе место, пропустив вперед «Милан», который в параллельном матче побеждал «Ньюкасл». При ничьей «ПСЖ» спокойно финишировал вторым. При победе над «Дортмундом» поднялся бы на первое место.

У Энрике другое мнение – он считает, что безопасное второе место лучше рисков ради первого места

Можно было бы посчитать, что информация о разозленном Мбаппе – просто слух, но выступления тренера «ПСЖ» Луиса Энрике на пресс-конференциях показывают, что спор все-таки существует.

Энрике в послематчевом интервью объяснил, что в концовке лучше не рисковать: «Это нормально, что игроки расстроены. У нас было пять моментов, пять очень явных моментов! Было бы немного глупо продолжать рисковать на 85-й минуте, когда есть вероятность пропустить гол и вылететь из турнира .

Когда игрок расстроен, потому что хочет забить больше голов, я говорю: «Да, мы постараемся победить, но без чрезмерного риска». Когда эмоции после матча утихают, самое время подчеркнуть, что наш выход в плей-офф – отличное событие. У нас была самая сложная группа. Многие хотели бы видеть нас мертвыми, но мы очень даже живы».

Энрике в таком же стиле выступил и через несколько дней: «Я понимаю, почему Мбаппе раздражен, но руковожу командой я. Это одно из лучших решений в моей карьере – сказать игрокам, когда «Милан» обыгрывает «Ньюкасл» со счетом 2:1 к 88-й минуте: «Эй, не нужно так много рисковать!»

Я полностью понимаю игроков, они подвержены эмоциям. Они играют. С самого начала игры мы нацеливались на победу. Большую часть матча «Милан» и «Ньюкасл» играли вничью, этот результат выводил нас в плей-офф. В тот момент мы не просили успокоить игру. Нам нужно было забивать, побеждать. Но было бы просто смехотворно пропустить на 88-й минуте просто потому, что мы рисковали. Это было бы очень смешно».

«ПСЖ» почти наверняка встретится с грандом в 1/8 финала. Первое место в группе могло облегчить задачу

«ПСЖ» почти гарантированно получит топ-соперника во время жеребьевки 1/8 финала. Список и правда мощнейший: «Бавария», «Арсенал», «Реал Мадрид», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Ман Сити» и «Барселона».

Если бы «ПСЖ» все-таки вырвал победу, то первая стадия плей-офф могла быть полегче: в несеяных «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «РБ Лейпциг» и «Порту».

Жеребьевка 1/8 финала – в понедельник, 18 декабря.

Фото: Gettyimages.ru/Leon Kuegeler, Mike Hewitt