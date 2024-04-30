Гениальный пас Крооса: распорол всю «Баварию», чтобы забил Винисиус. Лучший ассистент мира
«Реалу» было трудно на старте полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии», но первым же ударом мадридцы вышли вперед.
Получилось благодаря грандиозному пасу Тони Крооса и четкой реализации Винисиуса.
Как это было: Кроос увидел все наперед. Отправил Винисиуса забивать
После болезненного старта, когда тащить приходилось Андрею Лунину, «Реал» с трудом выравнивал владение и контроль, одна из таких попыток привела ко вспышке.
Тони Кроос получил чуть пространства у центральной линии, парой касаний протолкнул мяч вперед и увидел, что нужно сделать.
Обнаружил траекторию, по которой можно вывести Винисиуса один на один. И запустил.
Мяч проскользнул между тремя игроками «Баварии», а четвертому не дал угнаться.
Причем Винисиус, ради которого все было задумано, вообще-то двигался по направлению к Кроосу, открывался под короткий обыгрыш в центре поля. Но Тони микрожестом направил бразильца в отрыв, Вини тут же резко сменил направление, Ким Мин Чжэ за таким разворотом, конечно, не успел.
И никто другой тоже не помешал форварду «Реала» пробить мимо Мануэля Нойера.
Гол с преобладающей ролью ассиста. В этой ЛЧ, кстати, у Крооса первый – но в какой момент!
Кроос пасует лучше всех в мире. Официально
В этом факте нет сомнений. За один только первый тайм против «Баварии» Тони сделал 49 точных передач из 50 (с отрывом лучший на поле, у остальных 39 и меньше), то есть 98%.
Если мало, оцените точность передач немца за последние пять лет.
● 2019/20 – 89,3%;
● 2020/21 – 89,6%;
● 2021/22 – 91,4%;
● 2022/23 – 91%;
● 2023/24 – 91,4%;
Это цифры во всех турнирах. Стабильно не меньше 89%, и это при огромном объеме продвигающих пасов, почти всегда Тони совершает больше всех в топ-лигах. Качество все равно остается на топ-уровне.
Перед матчем мастерство Крооса отмечал Вадим Лукомский:
«Тони Кроос организует в среднем 13,8 доставок мяча на чужую треть за игру. Если дать ему свободу, может выбить значительно больше. От игры по Кроосу зависит, сколько сопернику придется смещаться и какие бреши автобусной брони будут оголены.
Обычно немец не столько получает свободу, сколько находит ее. У него две позиции – классическая в опорной зоне и вспомогательная слева в защите (между левым защитником и левым центральным защитником).
Ему особенно удобно организовывать продвижение из этих позиций. Партнеры хорошо об этом знают и адаптируются».
Дальше – дело техники. Маэстро Кроос всегда справляется.
Кроос забил своим родным. Он брал ЛЧ и с «Баварией» тоже
Для Тони Крооса это, конечно, особенные матчи.
Он провел шесть сезонов в «Баварии» и наиграл там 205 матчей во всех турнирах. Забил 25 мячей, собрал десять трофеев в шести турнирах. В 2007-м он дебютировал во взрослой команде и сходу стал самым молодым игроком в ее истории в Бундеслиге – в 17 лет и 265 дней. Заодно зарядил голевую передачу через три минуты после выхода на замену в игре с «Энергии», а под конец отдал и вторую.
Кроос – пятикратный победитель ЛЧ, большинство титулов уже в «Реале», но не все: первая победа пришла именно в составе «Баварии» в 2013-м. А могла случиться еще годом ранее – и прямо на домашнем стадионе, здесь на «Альянц Арене», но «Бавария» тогда уступила «Челси» по пенальти. Тот финал Кроос отыграл полностью, а вот победный пропустил из-за травмы.
В «Реал» Кроос перешел за смешные по нынешним меркам 25 миллионов евро – ушел за год до истечения контракта в «Баварии» и не договорился о новом. Франц Беккенбауэр выразился ясно: «Если чьи-то требования необоснованно завышены, нужно принимать решение. Нет ни одного игрока, ради которого стоило бы переворачивать все с ног на голову».
Очень много слухов тогда ходило вокруг английских клубов, но Кроос сказал после перехода, что хотел именно в «Реал», а потом объяснял:«Реал» все же стоит на ступеньку выше, чем «Бавария». На мою презентацию на «Сантьяго Бернабеу» пришли 20 тысяч человек, а ведь я не сыграл даже секунды за команду. В Германии такое невозможно себе представить».
И вот теперь он снова ведет «Реал» к победе в ЛЧ.
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Во втором тайме «Бавария» забила дважды за четыре минуты, «Реал» ответил в концовке с пенальти – 2:2.
Вся развязка на следующей неделе.
Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling
Но уже 1:1 и Лунину надо что-то делать с ближним
Просто 👏👏👏
-Ули Хённес
Жаль этого добряка,оно и понятно такой актив потеряли почти даром.
Ну и жаль что его лицо не показали когда Реал забил
Но и Винни здорово открылся и завершил.
Прямо в стиле Ромарио.
Ким провел неудачную встречу в целом.
Любой гол это чья либо ошибка
Не будь ошибок все матчи заканчивались со счетом 0:0
А такой коридорчик не каждый полузащитник увидит.
У арсенала таких вон не нашлось как пример
А уж в динамике за долю секунды оценить это тоже талант и интеллект