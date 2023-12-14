«ПСЖ» выполз в плей-офф, «Барсе» снова больно, второй клуб АПЛ вылетел с последнего места. Главное в ЛЧ

«Порту» ярко выбил «Шахтер».

Последнее яркое, что случилось в группе Лиги чемпионов.

«ПСЖ» добился плей-офф: спас ничью сам, помогла победа «Милана»

Парижане неуверенно, но прошли, а «Ньюкасл» свалился из виртуального плей-офф на последнее место.

● «ПСЖ» сыграл вничью с «Дортмундом» (1:1) и попал в плей-офф со второго места. Выполз из группы смерти.

Сомнений было много. Килиан Мбаппе упустил шикарнейший момент в первом тайме, когда его удар в пустые ворота мегапроездом со вздернутой ногой остановил защитник Никлас Зюле.

«Боруссия» забила первой, когда запрессинговала парижан на фланге и довела мяч до Карима Адейеми в штрафной. В лайв-таблице к тому моменту «ПСЖ» и так уже шел третьим, а тут отдалилась собственная победа, позволявшая гарантировать плей-офф.

Но дальше сложилось в пользу французов. И сами быстро сравняли – забил Уоррен Заир-Эмери (17 лет и 280 дней, теперь самый юный французский гол, моложе Карима Бензема и Мбаппе), и параллельная игра пошла по сценарию «Милана».

● «Милан» выиграл у «Ньюкасла» (2:1) и зашел на третье место. А англичан спихнул на последнее.

Команда АПЛ промежуточно выходила в 1/8 финала 26 минут на стыке таймов – пока сама вела благодаря голу Жоэлинтона. Но «Милан» сравнял в середине второго тайма (Кристиан Пулишич), в этот момент англичане стали третьими, а на 84-й минуте Саму Чуквуэзе, вышедший на замену, забил победный и провел «Милан» в Лигу Европы.

Для весны в ЛЧ миланцам нужно было еще и поражение «ПСЖ», так что они сделали максимум – но параллельный результат не устроил.

«Порту» выбил «Шахтер». Сенсационно проиграла «Барса»

Португальцы уверенной победой решили задачу, поражение «Барселоны» – очень неприятное, хоть для турнира и незначительное.

● «Порту» выиграл у «Шахтера» (5:3) и вышел в плей-офф. Вторая интрига дня разрешилась проще, но намного ярче.

Португальцы били соперника методично: забили в самом начале, в конце первого тайма (дубль у Вандерсона Галено), добавили в середине второго. Стало напряженнее, когда на 29-й минуте сравнивал Даниил Сикан – в странном эпизоде, из которого выключились защитники «Порту», потому что увидели ассистента с поднятым офсайдным флагом, хотя «вне игры» не было, и гол подтвердил ВАР.

Галено вообще закончил с 2+2, с его участием забили четыре первых мяча, он ассистировал в том числе Пепе – 40-летний защитник обновил рекорд Лиги чемпионов по старости гола. И сможет сделать это еще весной.

«Порту» было достаточно не проиграть, так что «Шахтер» ни на секунду не выходил на виртуальное второе место.

● «Барселона» проиграла «Антверпену» в гостях (2:3) – болезненно, хоть это и не повлияло на лидерство каталонцев. Получился матч молодых талантов.

Дважды «Барсе» навредил Ориоль Ромеу. В первом тайме неаккуратно принял (неудобный) пас от вратаря – 18-летний Артюр Вермерен воспользовался и забил с близкой дистанции. Во втором просто потерял мяч недалеко от штрафной – через пас реализовал Винсент Янссен.

Между этими моментами был гол Феррана Торреса с паса Ламина Ямаля – 16-летний воспитанник стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов с результативным действием. Не надо даже считать дни, просто никто в 16 лет раньше такого не делал.

В концовке «Барса» даже сравняла, на 91-й забил 17-летний Марк Гиу – у него уже второй гол в этой ЛЧ. Но на 92-й, после еще одной ошибки в центре, «Антверпен» все-таки вырвал три очка: победный мяч у тоже 17-летнего Джорджа Иленикена, который еще в прошлом сезоне играл во французской Лиге 2 за «Амьен». У «Антверпена» первая в истории победа в Лиге чемпионов.

А «Барселона» впервые в сезоне проиграла два матча подряд – добавляет боли после 2:4 от «Жироны». Для Хави это уже шестое поражение в ЛЧ – антирекорд для тренеров команды.

«Атлетико» четко выиграл группу. «Селтик» наконец-то просто выиграл

Мадридцы без проблем решили оставшуюся задачу.

● «Атлетико» победил «Лацио» (2:0) и забрал первое место. В первом тайме быстро забил Антуан Гризманн с паса Самуэла Лино, во втором – сам Лино. Мадридцам было достаточно не проиграть, они с запасом перевыполнили план и стали сеяными в 1/8 финала.

Странный конфликт в середине второго тайма возник у защитника «Лацио» Эльсеида Хюсая с главным тренером Маурицио Сарри – было впечатление, что он недоволен заменой. Они о чем-то спорили прямо у скамейки.

● «Селтик» обыграл «Фейеноорд» (2:1) – вылезти с последнего места уже не мог, но хоть немного исправил о себе впечатление.

«Сити» – тоже идеален. Подарили самую милую историю дня

«Манчестер Сити» завершил группу по-чемпионски, «Лейпциг» – как стопроцентно второй.

● «Ман Сити» выиграл у «Црвены Звезды» (3:2), шесть побед из шести. Немало параллелей с «Реалом»!

Тоже идеальный результат, победили с тем же счетом, даже пропустили тоже от экc-игрока РПЛ: тут у бывшего полузащитника «Рубина» Хван Ин Бома вообще гол и ассист.

Но «Сити» не приходилось отыгрываться, быстро повели сами – благодаря герою самой красивой истории дня. Майка Хэмилтон шесть лет назад еще слушал от Пепа Гвардиолы установки как болбой, а теперь дебютировал за основную команду и уже на 19-й минуте забил. Во втором тайме добавил норвежский форвард – но не тот, а 20-летний Оскар Бобб. Жалко, что ассист у Рико Льюиса тут, а не на первый гол – в сумме получился бы Льюис Хэмилтон.

Добиться 18 очков помог пенальти Кэлвина Филлипса на 85-й минуте – 3:1. Мяч сербов в добавленное время ничего не изменил.

● «Лейпциг» победил «Янг Бойз» (2:1) и в итоге выиграл все матчи, кроме двух с «Сити».

Немцы сэкономили силы лидеров, места в группе были распределены заранее. Все три гола скомпоновали в пять минут: с 51-й до 56-й «Лейпциг» успел повести, пропустить и забить победный.

На этом групповой этап ЛЧ в привычном формате – все.

Фото: East News/AP Photo/Martin Meissner; Gettyimages.ru/Stu Forster; IMAGO/Global Look Press