Джуд не может обыграть «Баварию». 9 подходов – 0 побед

Мюнхенский криптонит.

Джуд Беллингем провел не лучшую игру с «Баварией», итог – замена на 75-й минуте. Так рано его в этой ЛЧ не убирали. Вклад англичанина в итоговые 2:2 меркнет на фоне Тони Крооса и Винисиуса Жуниора.

Это продолжение черной серии: «Бавария» англичанин никак обыграть не может.

Беллингем против «Баварии» – без побед и голов. В «Реале» тоже

С момента переезда в Германию, летом 2020-го, он встречался с мюнхенцами девять раз – и ни разу не выиграл.

Все настолько плохо, что ничья в составе «Мадрида» – уже успех.

● С голами против «Баварии» у Беллингема не ладится – ноль. На фоне бомбардирских рекордов в «Реале» выглядит абсурдом.

● Но есть три ассиста, два из них оформил за матч. Правда, выиграть это не помогло: 2:3 в декабре 2021-го.

● Единственная ничья Джуда против «Баварии» за «Дортмунд» – 2:2 в октябре 2022-го.

● Все остальные матчи с Мюнхеном – сплошные поражения. Беллингем проиграл аж семь раз, общий счет – 16:27.

Особая обида Джуда – чемпионство. То самое, упущенное

Когда Беллингем согласовал контракт с «Реалом», он еще докатывал сезон за «Дортмунд» и всерьез сражался с «Баварией» за титул. Итог наверняка помните: крушение «Боруссии» в последней игре с «Майнцем» и слезы.

В том числе Джуда, который тот матч просидел на скамейке из-за травмы колена.

«Бавария» взяла титул. «Мы отдали все силы ради этого. Иногда может казаться, что это не так, потому что результат удручает, но мы хотели этого больше всего на свете», – сокрушался после матча Джуд.

Шанс отомстить – 8 мая на «Сантьяго Бернабеу».

«Бавария» перевернула полуфинал ЛЧ за три минуты. Верите, что пройдут «Реал»?

Гениальный пас Крооса: распорол всю «Баварию», чтобы забил Винисиус. Лучший ассистент мира

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling