Джуд не может обыграть «Баварию». 9 подходов – 0 побед
Мюнхенский криптонит.
Джуд Беллингем провел не лучшую игру с «Баварией», итог – замена на 75-й минуте. Так рано его в этой ЛЧ не убирали. Вклад англичанина в итоговые 2:2 меркнет на фоне Тони Крооса и Винисиуса Жуниора.
Это продолжение черной серии: «Бавария» англичанин никак обыграть не может.
Беллингем против «Баварии» – без побед и голов. В «Реале» тоже
С момента переезда в Германию, летом 2020-го, он встречался с мюнхенцами девять раз – и ни разу не выиграл.
Все настолько плохо, что ничья в составе «Мадрида» – уже успех.
● С голами против «Баварии» у Беллингема не ладится – ноль. На фоне бомбардирских рекордов в «Реале» выглядит абсурдом.
● Но есть три ассиста, два из них оформил за матч. Правда, выиграть это не помогло: 2:3 в декабре 2021-го.
● Единственная ничья Джуда против «Баварии» за «Дортмунд» – 2:2 в октябре 2022-го.
● Все остальные матчи с Мюнхеном – сплошные поражения. Беллингем проиграл аж семь раз, общий счет – 16:27.
Особая обида Джуда – чемпионство. То самое, упущенное
Когда Беллингем согласовал контракт с «Реалом», он еще докатывал сезон за «Дортмунд» и всерьез сражался с «Баварией» за титул. Итог наверняка помните: крушение «Боруссии» в последней игре с «Майнцем» и слезы.
В том числе Джуда, который тот матч просидел на скамейке из-за травмы колена.
«Бавария» взяла титул. «Мы отдали все силы ради этого. Иногда может казаться, что это не так, потому что результат удручает, но мы хотели этого больше всего на свете», – сокрушался после матча Джуд.
Шанс отомстить – 8 мая на «Сантьяго Бернабеу».
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling
Что же касается Джуда, то не надо забывать, что он хавбек. А не забивной форвард. То, что он забивает пачками это приятный бонус. Но в матчах, где он даже результатативными действиями не блещет вче равно чильно помогает в защите.