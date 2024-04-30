«Бавария» перевернула полуфинал ЛЧ за три минуты. Верите, что пройдут «Реал»?

Крыльями.

«Бавария» совсем не сломалась, когда пропустила с первого же удара «Реала» после активного старта.

На второй тайм мюнхенцы вышли совсем иными и уже к 57-й минуте вели.

Да, из-за пенальти, заработанного Родриго и реализованного Винисиусом, в итоге ничья – но именно эта пара голов «Баварии» заставляет считать, что в этой паре мощнейшая интрига.

Сане пальнул в ближний, Мусиала заработал пенальти. Вскрыли «Реал» по краям

Голы «Баварии» идеально дополнили общую картину. «Реал» проник в штрафную через центр благодаря гениальному пасу Тони Крооса , а мюнхенцы отвечали через крылья атаки.

Сначала все сделал на резкости Лерой Сане. Стартовал почти от бровки, Ферлан Менди вроде бы все контролировал, но одно движение – и у него простор для удара.

Андрей Лунин в ближнем углу не спас.

Через три минуты Джамал Мусиала врывался в штрафную с левой стороны, там ему по ноге аккуратно стукнул Лукас Васкес – на бесспорный пенальти.

Перед ударом Джуд Беллингем пытался залезть в голову Харри Кейну, Антонио Рюдигер что-то подсказывал Андрею Лунину – но английский форвард четко реализовал.

У Кейна, кстати, уже восьмой гол в турнире, в сумме с тремя ассистами – английский ЛЧ-рекорд. У Дэвида Бекхэма (1999/2000) и Стивена Джеррарда (2007/08) было по десять результативных действий.

Всего в сезоне – уже 43-й гол. Мощь.

Сане не забивал полгода – дождался супермомента. У них с Мусиалой яркий сезон

Kicker и L’Equipe дружно пророчили выход в старте на краях атаки Рафаэла Геррейру и Сане, двигали Мусиалу в центр. Томас Тухель не согласился – спрятал в запасе Геррейру, а Мусиалу и Сане раскидал по флангам.

В первом тайме оба только пристреливались, причем началось как раз с опаснейшего момента Сане на 1-й минуте. Гола Сане ждал целых полгода. Прошлый раз он забивал в конце октября – тогда было 2+1 при избиении «Дармштадта» (8:0). С тех пор – десять голевых передач в разных турнирах и 27 безголевых матчей. Получилось в самый нужный момент.

Мусиала тоже последний раз забивал именно «Дармштадту», и тоже два гола – только не в октябре, а в марте – уже во втором круге Бундеслиги. В апреле у него так и нет результативных действий, но заработанный пенальти не менее важен (а в фэнтези ЛЧ на Спортсе даже приносит бонусы как результативное действие).

Кейна невозможно опередить с 43+11 во всех турнирах, но у Сане и Мусиалы тоже солидные показатели по сезону – 10+12 и 12+7.

Вы тоже вспомнили про Роббери? Сане отвергал такие сравнения

Когда «Бавария» летит вперед на таких крыльях атаки, автоматически в голове образы Арьена Роббена и Франка Рибери.

Они склеились в двуглавую машину Роббери. Когда оба ушли, их номера подхватили Лерой Сане (десятку) и Серж Гнабри (№7). Но Сане отвергал сравнения.

«Эти двое оставили свой след в истории клуба, у них за плечаеми десятилетие мирового уровня. Мы же сыграли вместе только одну игру в футболке «Баварии», − говорил он в 2020-м.

Дальше Сане отдувался за двоих: сравнение с Роббеном − по номеру, флангу и рабочей левой ноге − перетекло в сранения уровня с Роббери. Да и немец все чаще играл слева, напоминая уже и Франка Рибери.

«Рибери был убийцей. Роббен на поле причинял вам боль. Сане способен приблизиться к их уровню. Лерой учится убивать игру», − говорил Тьерри Анри после победы «Баварии» над «Барселоной» (2:0).

Про Гнабри из-за травм говорили все реже. Перфоманс Сане и Мусиалы против «Реала» больше похож на Роббери. Да и совместных голов уже больше, чем с Гнабри − 10 против восьми.

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Ответный полуфинал – уже на следующей неделе. Мюнхенцы не выигрывают у мадридцев уже восемь матчей подряд: вторая ничья при шести поражениях на этом отрезке.

Верите, что такая «Бавария» пройдет «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»?

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein