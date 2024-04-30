Думфрис держит Тео на поводке. Дерзкий плакат на чемпионском параде «Интера»
Поцапались в дерби.
«Интер» отмечает чемпионство. Ярче всех празднует Дензел Думфрис. Голландец сначала ходил в картонной маске Симоне Индзаги.
Потом где-то достал игрушечного песика с красным поводком.
Возможно, так Дензел готовился к главному перфомансу: он попросил у фанатов баннер, на котором в GTA-стиле держит на привязи Тео Эрнандеса из «Милана».
Да, настолько дерзко.
Это отголоски недавнего миланского дерби.
Думфрис и Тео подрались на поле. Удалили обоих
«Интер» стал чемпионом в миланском дерби. Под конец игры Тео сорвался и грубо толкнул в спину Давиде Фраттези. Заступаться за товарища полез Думфрис.
Дензел подбежал и толкнул Эрнандеса в грудь, потом они вцепились друг в друга. Так началась массовая потасовка.
Судья Андреа Коломбо удалил обоих, каждого оштрафовали на 10 тысяч евро. Через пару минут ушел с поля Давиде Калабрия – ударил по лицу Фраттези.
Но Думфрис, конечно, после матча не грустил. И даже посмеивался над стычкой.
Во время празднования фанаты «Интера» оскорбляли защитника «Милана», называли Тео «сукиным сыном». Когда Николо Баррелла пытался притушить эмоции фанов, те переиначили смысл в честь Дензела: «Этот парень гавкает на Думфриса!»
Голландец оценил. Тео не комментировал ситуацию.
Думфрис против Тео – новая дуэль
Эти двое не только играют на одном фланге, но видятся слишком часто.
● Пять встреч в рамках Серии А;
● Первый полуфинал Кубка Италии в 2022-м;
● Прошлогодние полуфиналы ЛЧ;
● Встреча в квалификации Евро.
9 игр за три сезона – новое противостояние!
И это еще не все: Франция и Нидерланды попали в одну группу на Евро. Вероятно, Дензел встретится с Тео еще раз – оба играют в основе сборных.
Наверняка снова поцапаются.
Фото: eastnews.ru/Isabella Bonotto; Twitter