Думфрис держит Тео на поводке. Дерзкий плакат на чемпионском параде «Интера»

Поцапались в дерби.

«Интер» отмечает чемпионство. Ярче всех празднует Дензел Думфрис. Голландец сначала ходил в картонной маске Симоне Индзаги.

Потом где-то достал игрушечного песика с красным поводком.

Возможно, так Дензел готовился к главному перфомансу: он попросил у фанатов баннер, на котором в GTA-стиле держит на привязи Тео Эрнандеса из «Милана».

Да, настолько дерзко.

Это отголоски недавнего миланского дерби.

Думфрис и Тео подрались на поле. Удалили обоих

«Интер» стал чемпионом в миланском дерби. Под конец игры Тео сорвался и грубо толкнул в спину Давиде Фраттези. Заступаться за товарища полез Думфрис.

Дензел подбежал и толкнул Эрнандеса в грудь, потом они вцепились друг в друга. Так началась массовая потасовка.

Судья Андреа Коломбо удалил обоих, каждого оштрафовали на 10 тысяч евро. Через пару минут ушел с поля Давиде Калабрия – ударил по лицу Фраттези.

Но Думфрис, конечно, после матча не грустил. И даже посмеивался над стычкой.

Во время празднования фанаты «Интера» оскорбляли защитника «Милана», называли Тео «сукиным сыном». Когда Николо Баррелла пытался притушить эмоции фанов, те переиначили смысл в честь Дензела: «Этот парень гавкает на Думфриса!»

Голландец оценил. Тео не комментировал ситуацию.

Думфрис против Тео – новая дуэль

Эти двое не только играют на одном фланге, но видятся слишком часто.

● Пять встреч в рамках Серии А;

● Первый полуфинал Кубка Италии в 2022-м;

● Прошлогодние полуфиналы ЛЧ;

● Встреча в квалификации Евро.

9 игр за три сезона – новое противостояние!

И это еще не все: Франция и Нидерланды попали в одну группу на Евро. Вероятно, Дензел встретится с Тео еще раз – оба играют в основе сборных.

Наверняка снова поцапаются.

Фото: eastnews.ru /Isabella Bonotto; Twitter