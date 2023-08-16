11 комментариев

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Роскошь Неймара в «Аль-Хилале»: дом на 25 комнат, восемь машин, любимый сок всегда в холодильнике

Неймар Неймар
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Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Футбол Футбол

Клуб оплатит вообще все чеки.

Неймара заманили в Саудовскую Аравию, и сейчас вы еще лучше поймете, почему. 

Бразилец подписал контракт с «Аль-Хилалем» до 2025-го. Очевижно, его привлекает не только 150 млн евро в год зарплаты, но и сопутствующие условия. Разные источники пока чуть расходятся в том, что тут изначальный райдер Неймара, а что – бонусы со стороны нового клуба, но в любом случае.

• Издание Foot Mercato говорит, что в распоряжении Неймара будет частный дом минимум на 25 комнат с прислугой. Там игрок хочет разместить своих друзей, семью и уже ставшее легендарным окружение.

Внутри бассейн 40х10 метров и три сауны, обеспечивать комфорт постоянно будут пять сотрудников, в том числе личный су-шеф из Бразилии. Среди деталей: в холодильнике всегда должны быть любимый сок Açaí и напитки с экстрактом гуараны для друзей и семьи.

• По информации того же Foot Mercato, бразильцу разрешат жить с девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака – хотя в Саудовской Аравии такого рода сожительство запрещено. После подобной поблажки для Криштиану Роналду сомнений и не было.

• За каждую победу «Аль-Хилаль» будет платить футболисту по 80 тысяч евро – система призовых, окей. Но еще по 500 тысяч бонусом бразилец будет получать – за каждый пост в соцсетях, рекламирующий Саудовскую Аравию.

В целом Неймар сможет добавить к футбольным доходам до 100 млн евро за счет дополнительных выплат и сделок со спонсорами.

• У Неймара будет автопарк из восьми машин: три из них – Bentley Continental GT, Aston Martin DBX и Lamborghini Huracán — для самого бразильца, еще четыре Гелендвагена и фургон «Мерседес» с личным водителем – для окружения. Кроме этого, клуб предоставит Неймару частный самолет для путешествий.

• «Аль-Хилаль» будет оплачивать все счета нападающего за отели, рестораны и любые развлечения.

Королевские условия. Первый комплимент от бразильца в соцсетях, кстати, уже прилетел.

Даже это может не удержать Неймара надолго. Слишком уж он хочет на ЧМ-2026

Бразилец мечтает сыграть на чемпионате мира в Северной Америке. Поэтому, по информации As, он планирует через два года вернуться в Европу и набрать там форму перед турниром.

Эту информацию подтверждает L’Equipe и даже называет возможный будущий клуб бразильца: снова звучит «Барселона»! Сам бразилец тоже надеется на переход. При этом он хотел вернуться в каталонский клуб и сейчас, но не договорились – в основном из-за Хави, он был против.

В 2026-м Неймару будет 34 года. Сможет ли после отпуска в таких условиях?

Сколько Неймар уже заработал за карьеру? Еще до 300 млн от «Аль-Хилаля»

Фото: instagram.com/neymarjr

11 комментариев

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Вадим Прытков
чтоб все так жили)
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ws357
Самое главное сок. Это и было основным условием перехода.
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red hikkikomori
Все круто конечно, но не очень понятно как в одном доме жить семье, девушке ,друзьям и окружению.
Как-то стрёмно наверное родственникам жить с каким-то левыми людьми, да ещё если они будут тусы устраивать.
Выйдет кто-то из друзей голым после оргии, а там мама Неймара на кухне сок пьёт)
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космонавт на дереве
Не знаю почему, но я прям очень захотел такой сок
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Andrew Weird
любимый сок всегда в холодильнике. Да я и сам, знаете, в некотором роде Неймар)
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Пётр Кузнеченко
Если б мне предложили играть в СА, и в качестве аргументов давали Бентли, Ламборгини, самолёт, возможность перевезти всю семью, да ещё и докидывали по 500к евро за посты в соцсетях — я бы тоже, конечно, затребовал дополнительно обязательную бутылочку «Жигули барного» в холодосе. А то без этого несолидно как-то.
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Жавлон Ихтиёров
Жви творог
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BeckhamReal
А клуб будет оплачивать ему проигрыши в покер?))
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Tiestorzn17
А захочет он после такого вылизывания (__*__) выкладываться на поле?!
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Romano1985
Круто все таки ! Арабы красавцы ! Все против системы ! И все так по тихому …. Но решат !
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Writer 1
Ответ red hikkikomori
Все круто конечно, но не очень понятно как в одном доме жить семье, девушке ,друзьям и окружению. Как-то стрёмно наверное родственникам жить с каким-то левыми людьми, да ещё если они будут тусы устраивать. Выйдет кто-то из друзей голым после оргии, а там мама Неймара на кухне сок пьёт)
Ну так ты видел какой там пинг в кс будет, если играть далеко друг от друга. Так что Ней хорош, все вопросы порешал наперед)
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