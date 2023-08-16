11 комментариев

Клуб оплатит вообще все чеки.

Неймара заманили в Саудовскую Аравию, и сейчас вы еще лучше поймете, почему.

Бразилец подписал контракт с «Аль-Хилалем» до 2025-го. Очевижно, его привлекает не только 150 млн евро в год зарплаты, но и сопутствующие условия. Разные источники пока чуть расходятся в том, что тут изначальный райдер Неймара, а что – бонусы со стороны нового клуба, но в любом случае.

• Издание Foot Mercato говорит, что в распоряжении Неймара будет частный дом минимум на 25 комнат с прислугой. Там игрок хочет разместить своих друзей, семью и уже ставшее легендарным окружение.

Внутри бассейн 40х10 метров и три сауны, обеспечивать комфорт постоянно будут пять сотрудников, в том числе личный су-шеф из Бразилии. Среди деталей: в холодильнике всегда должны быть любимый сок Açaí и напитки с экстрактом гуараны для друзей и семьи.

• По информации того же Foot Mercato, бразильцу разрешат жить с девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака – хотя в Саудовской Аравии такого рода сожительство запрещено. После подобной поблажки для Криштиану Роналду сомнений и не было.

• За каждую победу «Аль-Хилаль» будет платить футболисту по 80 тысяч евро – система призовых, окей. Но еще по 500 тысяч бонусом бразилец будет получать – за каждый пост в соцсетях, рекламирующий Саудовскую Аравию.

В целом Неймар сможет добавить к футбольным доходам до 100 млн евро за счет дополнительных выплат и сделок со спонсорами.

• У Неймара будет автопарк из восьми машин: три из них – Bentley Continental GT, Aston Martin DBX и Lamborghini Huracán — для самого бразильца, еще четыре Гелендвагена и фургон «Мерседес» с личным водителем – для окружения. Кроме этого, клуб предоставит Неймару частный самолет для путешествий.

• «Аль-Хилаль» будет оплачивать все счета нападающего за отели, рестораны и любые развлечения.

Королевские условия. Первый комплимент от бразильца в соцсетях, кстати, уже прилетел.

Даже это может не удержать Неймара надолго. Слишком уж он хочет на ЧМ-2026

Бразилец мечтает сыграть на чемпионате мира в Северной Америке. Поэтому, по информации As, он планирует через два года вернуться в Европу и набрать там форму перед турниром.

Эту информацию подтверждает L’Equipe и даже называет возможный будущий клуб бразильца: снова звучит «Барселона»! Сам бразилец тоже надеется на переход. При этом он хотел вернуться в каталонский клуб и сейчас, но не договорились – в основном из-за Хави, он был против.

В 2026-м Неймару будет 34 года. Сможет ли после отпуска в таких условиях?

Фото: instagram.com/neymarjr