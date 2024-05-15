Ортега спас чемпионство «Сити» одним сэйвом. Гвардиола аж упал!

Чудо перед уходом.

Да, во всех протоколах автор победы «Сити» над «Тоттенхэмом» в решающем матче сезона АПЛ – Эрлинг Холанд, потому что 2:0 получились с помощью его дубля.

Это неправда.

Герой – вратарь Штефан Ортега. Которого не было даже в стартовом составе. И не будет в составе «Сити» в следующем сезоне.

Сэйв Ортеги: как это было и что происходило вокруг?

На 86-й минуте Сон Хын Мин при 0:1 вышел один на один, чтобы сравнять, не дать «Сити» впервые выиграть на этом стадионе в АПЛ, порадовать фанатов «Арсенала», у которых только в этот вечер поверх его футболка, а под ней на самом деле красная с фамилией Эдегор.

Но – Ортега!

Это же прямо как спасение Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022 , правда? И ценность близка.

Да, «Сити» выиграл в итоге 2:0, но если бы на 86-й минуте счет сравнялся – вы уверены, что у них получилось бы забить этот второй? Вот именно.

И знаете, кто сделал этот сэйв? Не просто Штефан Ортега, а человек, который:

● четвертый раз за сезон по ходу матча вышел вместо Эдерсона, у бразильского первого номера сложный год в плане травм – подменять и оставаться потом в основе, пока он лечится, Ортеге приходилось часто

● вообще-то не собирается оставаться в «Сити» на новый сезон – сам считает, что достоин большего и в плане роли, и с точки зрения зарплаты, но клуб не готов ни двигать Эдерсона, ни двигаться по финансовым условиям, потому что не намерен переплачивать запасному вратарю

Правда, может теперь – после такого чуда, которое и сохранило «Сити» фаворитом чемпионской гонки перед последним туром – в этом разговоре наметится какое-либо потепление?

Пеп Гвардиола аж натурально упал от того, как выручил Ортега в этом эпизоде.

И вот эту эмоцию, когда Эрлинг Холанд забил второй, а важнейший шаг к чемпионству закрепили, ему тоже обеспечил именно Ортега.

Ортега точно не останется? Даже после такого?

Дело не только в деньгах.

Как пишет инсайдер Флориан Плеттенберг, киперу предлагают новый контракт, и Гвардиола не против его сохранить, но Штефан не очень-то хочет сидеть под Эдерсоном. Он понимает, что шансов пробиться в старт мало, зимой уже приходила парочка предложений. Ортега не хотел подводить «Сити», не успели бы вовремя найти ему достойную замену.

Штефану и его семье очень нравится жизнь в Манчестере. Однако он хочет пробиться в сборную Германии и считает, что у него на профессиональном уровне осталось пять-шесть лет карьеры. Это ведь не перспективный юноша, а 31-летний вратарь , у которого под 200 матчей за «Арминию» в третьей, второй и первой Бундеслигах.

Со скамейки «Сити» конкурировать с Мануэлем Нойером и Марком-Андре тер Стегеном точно не выйдет.

Сейчас переговоры по новому контракту в ступоре, пишет журналист Сэм Ли. Ортега не хочет спешить – и решит, что делать, после последнего матча в сезоне. Учитывая, что снова пришлось подменять Эдерсона из-за травмы, выросла вероятность, что в 38-м туре с «Вест Хэмом», где нужно зафиксировать чемпионство, и в финале Кубка Англии с «Ман Юнайтед» играть ему.

«Тема не такая сложная. Это один из крупнейших клубов в мире. Поэтому аргументов против не так уж и много. Но все зависит не только от меня. Я совершенно спокоен по этому поводу. Можно найти кучу причин в пользу того, чтобы остаться», – формулирует сам кипер.

Один из очевидных аргументов – титулы. Он может своими руками принести два трофея.

«Сити», ну неужели не найдется совсем никакой возможность оставить этого кипера? Найти для него лазейку во внутренних финансовых правилах и дать нужную зарплату? Уговорить.

Хотя после такого и сам Ортега наверняка только меньше захочет оставаться вторым номером.

Несмотря на то, что он так ярко сейчас вырвался из тени.

«Сити» не отдает чемпионство. Обыграли «Тоттенхэм» – и даже его фанаты рады

Фото: Gettyimages.ru /Marc Atkins, Justin Setterfield