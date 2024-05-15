Ортега спас чемпионство «Сити» одним сэйвом. Гвардиола аж упал!
Чудо перед уходом.
Да, во всех протоколах автор победы «Сити» над «Тоттенхэмом» в решающем матче сезона АПЛ – Эрлинг Холанд, потому что 2:0 получились с помощью его дубля.
Это неправда.
Герой – вратарь Штефан Ортега. Которого не было даже в стартовом составе. И не будет в составе «Сити» в следующем сезоне.
Сэйв Ортеги: как это было и что происходило вокруг?
На 86-й минуте Сон Хын Мин при 0:1 вышел один на один, чтобы сравнять, не дать «Сити» впервые выиграть на этом стадионе в АПЛ, порадовать фанатов «Арсенала», у которых только в этот вечер поверх его футболка, а под ней на самом деле красная с фамилией Эдегор.
Но – Ортега!
Это же прямо как спасение Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022, правда? И ценность близка.
Да, «Сити» выиграл в итоге 2:0, но если бы на 86-й минуте счет сравнялся – вы уверены, что у них получилось бы забить этот второй? Вот именно.
И знаете, кто сделал этот сэйв? Не просто Штефан Ортега, а человек, который:
● четвертый раз за сезон по ходу матча вышел вместо Эдерсона, у бразильского первого номера сложный год в плане травм – подменять и оставаться потом в основе, пока он лечится, Ортеге приходилось часто
● вообще-то не собирается оставаться в «Сити» на новый сезон – сам считает, что достоин большего и в плане роли, и с точки зрения зарплаты, но клуб не готов ни двигать Эдерсона, ни двигаться по финансовым условиям, потому что не намерен переплачивать запасному вратарю
Правда, может теперь – после такого чуда, которое и сохранило «Сити» фаворитом чемпионской гонки перед последним туром – в этом разговоре наметится какое-либо потепление?
Пеп Гвардиола аж натурально упал от того, как выручил Ортега в этом эпизоде.
И вот эту эмоцию, когда Эрлинг Холанд забил второй, а важнейший шаг к чемпионству закрепили, ему тоже обеспечил именно Ортега.
Ортега точно не останется? Даже после такого?
Дело не только в деньгах.
Как пишет инсайдер Флориан Плеттенберг, киперу предлагают новый контракт, и Гвардиола не против его сохранить, но Штефан не очень-то хочет сидеть под Эдерсоном. Он понимает, что шансов пробиться в старт мало, зимой уже приходила парочка предложений. Ортега не хотел подводить «Сити», не успели бы вовремя найти ему достойную замену.
Штефану и его семье очень нравится жизнь в Манчестере. Однако он хочет пробиться в сборную Германии и считает, что у него на профессиональном уровне осталось пять-шесть лет карьеры. Это ведь не перспективный юноша, а 31-летний вратарь, у которого под 200 матчей за «Арминию» в третьей, второй и первой Бундеслигах.
Со скамейки «Сити» конкурировать с Мануэлем Нойером и Марком-Андре тер Стегеном точно не выйдет.
Сейчас переговоры по новому контракту в ступоре, пишет журналист Сэм Ли. Ортега не хочет спешить – и решит, что делать, после последнего матча в сезоне. Учитывая, что снова пришлось подменять Эдерсона из-за травмы, выросла вероятность, что в 38-м туре с «Вест Хэмом», где нужно зафиксировать чемпионство, и в финале Кубка Англии с «Ман Юнайтед» играть ему.
«Тема не такая сложная. Это один из крупнейших клубов в мире. Поэтому аргументов против не так уж и много. Но все зависит не только от меня. Я совершенно спокоен по этому поводу. Можно найти кучу причин в пользу того, чтобы остаться», – формулирует сам кипер.
Один из очевидных аргументов – титулы. Он может своими руками принести два трофея.
«Сити», ну неужели не найдется совсем никакой возможность оставить этого кипера? Найти для него лазейку во внутренних финансовых правилах и дать нужную зарплату? Уговорить.
Хотя после такого и сам Ортега наверняка только меньше захочет оставаться вторым номером.
Несмотря на то, что он так ярко сейчас вырвался из тени.
«Сити» не отдает чемпионство. Обыграли «Тоттенхэм» – и даже его фанаты рады
Фото: Gettyimages.ru/Marc Atkins, Justin Setterfield
Да и в этом матче Викарио и защ шпор сделали сумасшедшие сейвы
Очень хочется, чтобы он остался в Сити, но, если не быть эгоистом, понимаю, что вратарь такого уровня может быть основным во многих топовых командах и ему, конечно, лучше уйти из Сити.
Но, только если уже есть предложения.
В команду уровня той же Астон Виллы Ортеге тоже вполне можно идти.
С Баварией он только БЛ выиграл.
На 9 год с Сити выйграл ЛЧ
а Пеп переигрывает на камеру, конечно..но может себе позволить