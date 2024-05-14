«Аль-Хилаль» Малкома – досрочный чемпион СА! Разорвал лигу и оставил Роналду вторым

Скоро встретятся в еще одном финале.

«Аль-Хилаль» – чемпион Саудовской Аравии! Значительно превзошли Роналду и «Аль-Наср».

Разница мячей +75 и лишь две потери очков: детали тотального доминирования

Оформили рано – за три тура до конца.

Вот ключевые цифры.

🏆 Это уже 19-е золото «Аль-Хилаля» – укрепили национальный рекорд! Клуб из Эр-Рияда лидирует по победам в чемпионате страны, отрыв от ближайшего преследователя солидный: у «Аль-Насра» на 10 меньше.

🥇 «Аль-Хилаль» не проиграл ни одного матча лиги: лишь две ничьих за весь сезон и аж 29 побед! Из них 16 сухих.

⚽️ У команды Жорже Жезуша монструозная разница забитых и пропущенных – 95:20. Помогли в том числе суперразгромы: например, 7:0 с «Абхой» и даже 9:0 с «Аль-Хаземом». Еще раз: +75 в 31 матче и в среднем три гола за игру!

Сербы из «Аль-Хилаля» – почти лучшие во всей лиге по голам и ассистам, больше всех минут за клуб наиграл Буну

«Аль-Хилаль» – команда восьми звездных легионеров, поэтому интересен вклад каждого. Меньше всего повезло самому именитому: Неймар сыграл три матча и порвал кресты. Девять раз вышел Ренан Лоди.

Остальные выходили регулярно. Александар Митрович забил больше всех (26) в команде и даже в лиге опередил всех, кроме Криштиану Роналду (33). Второй бомбардир «Аль-Хилаля» – Малком, у него 14 мячей.

Сергей Милинкович-Савич отдал 12 голевых передач, больше в чемпионате только у Рияда Мареза из «Аль-Ахли» (13). На один голевой пас меньше сделал одноклубник Рубен Невеш.

Калиду Кулибали – четвертый по игровым минутам в «Аль-Хилале», первое место за вратарем Яссином Буну.

Роналду снова без трофея: проиграл уже шестой турнир с клубом

Грустные итоги полутора лет в «Аль-Насре».

Это уже шестой проигранный турнир с момента перехода в начале 2023-го: в этом сезоне команда также вылетела из Лиги чемпионов Азии и проиграла «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате, вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3), проиграл в полуфинале Кубка короля «Аль-Вахде» (0:1).

Пока португалец взял лишь один трофей с «Аль-Насром»: в августе 2023-го клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

Криштиану не побеждает в национальном чемпионате четыре сезона подряд: со скудетто с «Ювентусом» в сезоне-2019/20. С тех пор он провел по одному полному сезону за «Юве», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср». Сезон-2022/23 начинал в Англии, а завершил в Саудовской Аравии.

Скоро у португальца будет еще одна возможность взять официальный трофей: 31 мая встретятся с тем же «Аль-Хилалем» в финале Кубка короля Саудовской Аравии.

Несмотря на отсутствие трофеев, результативность Роналду в полном порядке: 56+14 в 60 матчах за «Аль-Наср», в том числе лидерство в гонке бомбардиров этого сезона с 33 мячами.

Фото: Gettyimages /Yasser Bakhsh