Бывший клуб долго отказывал.

Еще одна трансферная сага разгоняется: Неймар медленно, но движется в «Барселону».

По информации L’Equipe, 7 августа бразилец сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Маршрут один – в Каталонию.

В прошлом сезоне Неймар из-за дисквалификаций и травм пропустил 14 матчей парижан, но статистика все равно мощная – 18+17 в 29 матчах. Уже четыре месяца бразилец форсирует свое возвращение в Испанию, несмотря на нежелание клуба возвращать его, но в последнее время, похоже, каталонцы изменили мнение.

Вероятно, воссоединение Неймара и «Барселоны» не так и далеко.

Неймар сближается с «Барселоной» сам. Он много сделал для этого еще в мае

Сейчас источники сообщают, что окончательное решение об уходе Неймар принял сразу после возвращения «ПСЖ» в Париж из предсезонного турне – совместно с семьей и агентом Пини Захави. Нападающий размышлял о таком решении и раньше, одним из ключевых факторов стала майская акция протеста возле его дома.

В конце мая ходили слухи о возможном переходе в «МЮ», но мыслями бразилец был в другом клубе. Причиной остаться в «ПСЖ» мог новый тренер Луис Энрике, с которым игрок работал как раз в «Барсе», но и он ничего не изменил. С мая Неймар периодически давал понять «Барселоне», что хотел бы вернуться в клуб. Фиксируем хронологию:

• 15 мая – Неймар отпраздновал с игроками «Барселоны» победу в Ла Лиге.

• 16 мая – Relevo написал, что Неймар уже несколько недель пытается выяснить, сможет ли он вернуться в «Барсу», однако президент клуба Жоан Лапорта не рассматривает такой вариант.

• 29 мая – Неймар пропустил игру «ПСЖ» и «Страсбура», которая принесла команде чемпионский титул. Вместо этого бразилец отправился на Гран-При Монако «Формулы 1». Это было больше похоже на попытку разозлить парижский клуб и вынудить от него избавиться.

Diario Sport сообщает, что Неймар готов снизить зарплату ради «Барсы». По информации Capology, бразилец сейчас зарабатывает около 4 млн евро в месяц, у L’Equipe похожие данные – 3,675 млн в месяц до налогов.

Не все так просто: «Барса» долго отказывала. Но может передумать

Против перехода в основном главный тренер «Барселоны» Хави: «Это сюрприз, что всплыло его имя. В теории Неймар не входит в наши планы. Он мне очень нравится, но у нас другие приоритеты».

Детали от Diario Sport: «Барселона» не хотела подписывать Неймара из-за норм финансового регулирования, его травм и образа жизни. В клубе сомневаются, что подписание будет эффективным хоть в краткосрочной, хоть в долгосрочной перспективе.

10 июля – «Барселоне» снова предложили Неймара, каталонцы отказались из-за экономического положения клуба и опасений, что игрок может испортить атмосферу в команде.

После этого бразилец, как показалось, намекнул, что останется в «ПСЖ»: «У меня контракт, и никто ничего мне не говорил. Даже если между болельщиками и игроком не лучшие отношения, я буду здесь, любят меня или нет».

3 августа «ПСЖ» якобы предложил «Барселоне» арендовать Неймара – получил отказ по тем же причинам. А уже через четыре дня появились данные надежного инсайдера Жерара Ромеро о том, что «Барса» согласилась подписать бразильца, если одобрит Хави.

Mundo Deportivo и Diario Sport, ссылаясь на катарского шейха Мабхута Аль-Марри, утверждали, что Неймар может перейти в «Барсу» после ухода Усмана Дембеле в обратную сторону.

Когда же развязка этой мелодрамы?

Фото: Gettyimages.ru/Kenta Harada / Stringer; Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Ken Asakura/AFLO/Global Look Press