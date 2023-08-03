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Неймар хочет в «Барсу» – и сказал об этом «ПСЖ». Пытается перейти с мая, готов даже снизить зарплату

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Бывший клуб долго отказывал.

Еще одна трансферная сага разгоняется: Неймар медленно, но движется в «Барселону».

По информации L’Equipe, 7 августа бразилец сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Маршрут один – в Каталонию.

В прошлом сезоне Неймар из-за дисквалификаций и травм пропустил 14 матчей парижан, но статистика все равно мощная – 18+17 в 29 матчах.  Уже четыре месяца бразилец форсирует свое возвращение в Испанию, несмотря на нежелание клуба возвращать его, но в последнее время, похоже, каталонцы изменили мнение.

Вероятно, воссоединение Неймара и «Барселоны» не так и далеко.

Неймар сближается с «Барселоной» сам. Он много сделал для этого еще в мае

Сейчас источники сообщают, что окончательное решение об уходе Неймар принял сразу после возвращения «ПСЖ» в Париж из предсезонного турне – совместно с семьей и агентом Пини Захави. Нападающий размышлял о таком решении и раньше, одним из ключевых факторов стала майская акция протеста возле его дома.

В конце мая ходили слухи о возможном переходе в «МЮ», но мыслями бразилец был в другом клубе. Причиной остаться в «ПСЖ» мог новый тренер Луис Энрике, с которым игрок работал как раз в «Барсе», но и он ничего не изменил. С мая Неймар периодически давал понять «Барселоне», что хотел бы вернуться в клуб. Фиксируем хронологию:

• 15 мая – Неймар отпраздновал с игроками «Барселоны» победу в Ла Лиге.

• 16 мая – Relevo написал, что Неймар уже несколько недель пытается выяснить, сможет ли он вернуться в «Барсу», однако президент клуба Жоан Лапорта не рассматривает такой вариант.

• 29 мая – Неймар пропустил игру «ПСЖ» и «Страсбура», которая принесла команде чемпионский титул. Вместо этого бразилец отправился на Гран-При Монако «Формулы 1». Это было больше похоже на попытку разозлить парижский клуб и вынудить от него избавиться.

Diario Sport сообщает, что Неймар готов снизить зарплату ради «Барсы». По информации Capology, бразилец сейчас зарабатывает около 4 млн евро в месяц, у L’Equipe похожие данные – 3,675 млн в месяц до налогов. 

Не все так просто: «Барса» долго отказывала. Но может передумать

Против перехода в основном главный тренер «Барселоны» Хави: «Это сюрприз, что всплыло его имя. В теории Неймар не входит в наши планы. Он мне очень нравится, но у нас другие приоритеты».

Детали от Diario Sport: «Барселона» не хотела подписывать Неймара из-за норм финансового регулирования, его травм и образа жизни. В клубе сомневаются, что подписание будет эффективным хоть в краткосрочной, хоть в долгосрочной перспективе.

10 июля – «Барселоне» снова предложили Неймара, каталонцы отказались из-за экономического положения клуба и опасений, что игрок может испортить атмосферу в команде.

После этого бразилец, как показалось, намекнул, что останется в «ПСЖ»: «У меня контракт, и никто ничего мне не говорил. Даже если между болельщиками и игроком не лучшие отношения, я буду здесь, любят меня или нет».

3 августа «ПСЖ» якобы предложил «Барселоне» арендовать Неймара – получил отказ по тем же причинам. А уже через четыре дня появились данные надежного инсайдера Жерара Ромеро о том, что «Барса» согласилась подписать бразильца, если одобрит Хави.

Mundo Deportivo и Diario Sport, ссылаясь на катарского шейха Мабхута Аль-Марри, утверждали, что Неймар может перейти в «Барсу» после ухода Усмана Дембеле в обратную сторону.

Когда же развязка этой мелодрамы?

Таинственные условия Дембеле: почему половина 50 млн отступных достанутся не «Барсе», а ему?

Фото: Gettyimages.ru/Kenta Harada / Stringer; Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Ken Asakura/AFLO/Global Look Press

6 комментариев

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как фан мадрида хочу чтобы ней вернулся в барсу!
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Выйти из тени Месси?
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как фан барсы. не знаю, будет ли от него польза в этой барсе или нет. и главное, почем товар?
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У Неймара всё прекрасно в ПСЖ, он много раз говорил в интервью что никуда не собирается. Все эти дешёвые фэйки каждый год распространяют обиженные каталонские девочки, чтобы повысить свою разбитую самооценку после многочисленных унижений от ПСЖ. У Неймара хороший контракт, который действует до 2027-го года, с приходом Энрике и продажей Мбаппе он снова становится главной звездой клуба на ближайшие 4 сезона. Кроме того Ней наконец решился прооперировать голеностоп и есть все шансы, что этот год пройдёт без травм, поэтому сейчас Неймар полон оптимизма и с нетерпением ждёт нового сезона за ПСЖ, который здорово усилился и как никогда годов взять ЛЧ, теперь уже с Неймаром в кач-ве главной звезды. Положение Неймара в ПСЖ и так было довольно прочным, а этим летом стало ещё прочнее, в связи с этим подобные вбросы выглядят особенно смешно.
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