Мы посчитали.

Неймар официально перешел в «Аль-Хилаль». Данные о его зарплате разнятся: L’Equipe сообщает, что бразилец заработает 160 млн евро за два года, а Sky Sports утверждает, что саудовцы будут платить ему 150 млн евро в год.

Пока медиа обмениваются инсайдами про будущую зарплату Неймара, мы посчитали, сколько бразилец заработал за карьеру до Саудовской Аравии. Вот картинка со всеми данными.

• Первый профессиональный контракт Неймар подписал в 2009-м – «Сантос» положил 17-летнему таланту 900 тысяч евро в год. Через два года клуб увеличил зарплату до 3 млн евро – так сильно хотели оттянуть уход звезды в топ-клуб.

• За первый сезон в «Барсе» Неймар заработал почти на миллион евро больше, чем за второй – хотя именно кампания-2014/15 стала самой успешной за всю карьеру Неймара. В 2015-м бразилец выбил более жирный контракт – за два оставшихся сезона заработал 25 млн евро.

• За шесть лет в «ПСЖ» Неймар заработал больше 164 млн евро – за эти годы его зарплата выросла с 24 до 31 млн евро в год.

• Контракты с экипировщиками – тоже важная статья доходов Неймара. В 2011 году он подписал контракт с Nike, по которому заработал 78,5 млн евро за девять лет. Но в 2020-м Puma положила бразильской суперзвезде 25 млн евро в год – и Ней без сожалений расстался с Nike.

• По контрактам Неймара с другими спонсорами информации мало. Некоторые источники сообщают, что за сотрудничество с Red Bull, DAZN, Epic Games, Konami, Netflix, Qatar Airways и Qatar National Bank бразилец ежегодно получает до 23 млн евро. Точных сумм по этим соглашениям в открытых источниках нет.

Неймар за два года в Саудовской Аравии может заработать почти столько же, сколько за всю карьеру до этого.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse