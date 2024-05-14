Жуть: Кимпембе из «ПСЖ» показал ногу после операции. Весь ахилл сшит скобами

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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе показал, как выглядит его нога после очередной операции. Из-за разрыва ахилла он пропустил больше 400 дней.

Еще раз предупреждаем: рассматривать может быть очень неприятно.

Убедитесь, что такие медицинские темы не вызывают у вас отвращения. Если вдруг да – мотайте ниже, такая фотография только одна.

Преснель рано приступил к тренировкам. Но контракт с ним уже продлили

Кимпембе порвал ахилл без контакта еще в феврале 2023-го – в матче Лиги 1 с «Марселем» (3:0). Защитника унесли. «У него очень сильная боль в ахилловом сухожилии, мы думаем, что это серьезно», – сразу отметил на тот момент главный тренер Кристоф Гальтье.

Игрока прооперировали, но восстановить сухожилие сразу не получилось. В декабре защитник даже участвовал в тренировке команды – занимался индивидуально в течение первых 15 минут, открытых для журналистов. Но следом издание RMC Sport написало, что понадобится еще одна операцию, потому что он вновь почувствовал сильный дискомфорт.

Несмотря на тяжелую травму, «ПСЖ» продлил контракт с Кимпембе до 2026-го. Преснель уже плотно ассоциируется с клубом: поступил в академию еще в 2005-м, за основу провел 237 матчей во всех турнирах и взял 23 трофея, среди них семь побед в Лиге 1.

Кимпембе дважды оперировал ахилл. С ноября 2022-го пропустил 77 матчей

В январе защитник перенес вторую операцию на ахилле. «На пути к выздоровлению. Спасибо за вашу поддержку. Хочу вернуться сильнее», – написал Кимпембе в соцсетях. Потом Преснель проходил реабилитацию, восстанавливался, индивидуально работал с мячом.

Француз вернется только к следующему сезону, в конце этого он выложил несколько фотографий, одна из них – как раз после травмы.

«Еще один трофей, 50-й в истории «ПСЖ», – отреагировал Преснель на очередную победу в чемпионате. – Это был сложный сезон, но он наполнен личностным ростом. Осталось выиграть еще один Кубок вместе. Все препятствия укрепляют решимость».

Проблемы с ахиллом преследуют Кимпембе с ноября 2022-го, за это время он пропустил 77 матчей. Надеемся, после двух операций вернется в старт и не затеряется.

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney; Instagram/kimpembe3