Любит эту девушку с 18 лет.

Пеп Гвардиола наконец-то выиграл Лигу чемпионов – впервые после ухода из «Барселоны».

12 лет. 11 неудачных попыток. Долго и мучительно шел к этому.

Но его ни на секунду не покидал самый дорогой и близкий человек. Который точно-точно не переставал верить.

Всю взрослую жизнь Гвардиолу сопровождает Кристина Серра – его жена. У пары трое детей, Пеп оберегает семью от лишнего внимания. Дом для него стратегическое место – только там он чувствует себя в полной безопасности.

После победы в Лиге чемпионов мы увидели частичку их отношений.

Конечно, Пеп целовал и кубок Лиги чемпионов.

Но такой один на всех, а вот любимая супруга у него одна.

Кристина – опора Пепа. Она работала на кассе в магазине, когда 18-летний Пеп влюбился

Напомним детали этой истории любви.

Гвардиола встретил Кристину, еще не запустив карьеру в «Барселоне». 18-летний Пеп зашел в бутик Serra Claret, там ему назначили фотосессию для бренда Anonio Miro. На кассе работала Кристина. Ее семья владеет этим магазином: в 30-е годы прошлого века дедушка и бабушка создали текстильную компанию, а затем открыли люксовый магазин в Манресе. Продавали премиальные бренды.

Пеп сразу влюбился. Сейчас Кристина вместе с сестрой Джудит управляет двумя магазинами Serra Claret в Барселоне и Манресе.

Серра – максимально непубличный человек: не дает интервью, не снимает про себя сериал и просто не любит лишнее внимание. Они вместе периодически появляются на мероприятиях, Кристина ходит с детьми на матчи. Когда Пеп работал в «Баварии», ходила с ним на Октоберфест.

Об их совместной жизни известно не так много, но El Confidential провел мини-расследование о семье великого коуча. Вот что выяснили:

• Кристина всегда поддерживала Пепа в карьерных решениях, без колебаний ездила с ним в Италию, Мексику и Катар.

• Они идеально дополняют друг друга. Пеп из скромной семьи, Кристина – из зажиточной. Она учила его ценить изысканную еду, выбирать хорошие вина, наслаждаться путешествиями и одеваться. Это из-за жены Пеп всегда выглядит так стильно.

• Кристина увлекается кино и модой, поддерживает движение за независимость Каталонии. Пеп тоже недавно сказал, что любит кино.

• Именно она придумала перевезти семью в Нью-Йорк, когда тренер Пеп взял паузу после «Барсы». В США они прятались от медиа, а дети выучили английский. «Когда мы только приехали, слова сказать не могли. Прошло полгода – и они свободно заговорили на английском. Идеально!» – радовался папа Гвардиола в интервью BBC.

• Кристина лишь раз выступала в медиа – когда мужа обвинили в употреблении допинга в 2001-м: он играл за «Брешию», у него в крови обнаружили нандролон – сильный анаболический стероид. «Хосеп очень страдал. Он не хочет говорить, это совет адвокатов. У нас действительно непростой период», – сказала тогда девушка.

«Каждый убегает от реальности по-своему – когда я истощен, для меня нет места лучше, чем дом, – признается Гвардиола. – Только дома я чувствую себя в безопасности. Закрываю дверь – и на душе становится легко. Свою работу я знаю с 18-19 лет. В таком ритме я жил много лет, и не проблема. Но когда хочется от всех скрыться, я иду домой.

Дом, жена, дети – здесь можно делать все, что угодно. Я могу подурачиться и шутить, никто меня не осудит за это. Благодаря моей жене Кристине у нас выросли очаровательные дети. Она невероятная женщина, а не просто великолепная мать.

Что касается переезда в Мюнхен, Манчестер или Нью-Йорк – если бы она не хотела, я бы не переехал. Меня бы здесь не было, я просто не могу работать без семьи».

***

После того, как «Ман Сити» выиграл чемпионат, игроки «выпили весь алкоголь в Манчестере». А вот Пеп не слишком бурно отпраздновал победу:

«В 22:30 я лежал в постели с женой. Я был измотан. Посмотрел на BBC Match of the Day и спал как младенец. Но игроки сделали то, что должны были сделать. Когда выигрываешь Премьер-лигу, ты должен это отпраздновать».

Этой ночью спать Пеп точно не будет.

Это их победа.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Shaun Botterill, Alexander Hassenstein/Bongarts