8 комментариев

Вы это видели?
Блог

Офсайдные линии присудили «Сити» гол, который добил «Арсенал». О-о-чень сложный момент

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
Джон Стоунз Джон Стоунз
Футбол Футбол

«Манчестер Сити» принимал «Арсенал» в главном матче весны в АПЛ и уже к перерыву вел 2:0. После гола Кевина де Брюйне отличился еще и Джон Стоунз.

Мяч засчитали благодаря вмешательству ВАР: изначально боковой зафиксировал офсайд.

Гол Стоунза – о-о-очень сложная ситуация для арбитра. Но не для ВАР

Как это было. Де Брюйне навесил в чужую штрафную.

Стоунз взлетел, отклеился от соперников.

И точно пробил головой в дальний.

Но тут «Арсенал» выдохнул – офсайд.

Стоунз разочарован.

Смотрим повтор. Де Брюйне подает. Действительно похоже на офсайд. 

А вот другой ракурс. Теперь кажется, что защитник «Арсенала» не успел убрать ногу.

Давайте приглядимся, как тут видно? Нога защитника точно ближе к воротам?

Кажется, да! Именно она и была ближе.

Поэтому гол засчитан. Линия нам в помощь.

А «Ман Сити» счастлив.

И фанаты сходят с ума.

Стоунз опять забивает, но до собственного рекорда еще нужны голы

The Athletic пишет, что с начала сезона-2016/17 (то есть с момента назначения Гвардиолы) в топ-5 лигах меньше «Ман Сити» в среднем за матч пропустил только «Атлетико». Как раз все это время за «Сити» играл Джон Стоунз, которого клуб приобрел в 2016 году у «Эвертона». В важнейшей игре «Сити» практически ничего не дал создать «Арсеналу».

Более того – защитник «Сити» еще и забил сам. Это второй гол Стоунза в АПЛ-2022/23, первый залетел 11 дней назад в ворота «Лестера». После этого Стоунз отыграл 90 минут в Мюнхене и отсидел на скамейке кубковый матч против «Шеффилд Юнайтед».

Еще в этом сезоне он забивал в Лиге чемпионов – помните супергол в ворота «Боруссии»?

Рекорд у Стоунза по голам в АПЛ состоялся в позапрошлом сезоне – четыре мяча. Но тогда досталось менее принципиальным соперникам – два «Кристал Пэлас», по одному – «Вест Хэму» и «Фулхэму». Сегодняшний гол убил интригу второго тайма.

А чемпионской гонки?

Манчестер Сити – Арсенал 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – де Брюйне, 2:0 – 45 Стоунз, 3:0 – 54 де Брюйне, 3:1 – 86 Холдинг, 4:1 – 90 Холанд.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Гюндоган (Марез, 72), де Брюйне (Альварес, 80), Родри, Грилиш (Фоден, 87), Бернарду Силва, Холанд.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Джака (Жоржиньо, 60), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 71), Сака (Нелсон, 80), Мартинелли (Троссард, 60), Габриэл Жезус (Нкетиа, 80).
Предупреждения:
Рубен Диаш (45), Грилиш (75), Парти (76), Родри (88).

Что сломалось у «Арсенала»? Разбираем версии

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Serpen
Ну рука очевидно в офсайде, но линия рисуется по плечу нападающего, так что чистый гол (вроде)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Гол абсолютно чистый. Судьи работали на этом без вопросов
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ash
"Гол который добил"? Это вообще серьёзно?) Сити насиловало так, что вообще было без разницы засчитают этот гол, или просто чуть позже "добьют". Там после первого уже было всё ясно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael_the_creator
По моему гол притянут за уши
Но винить в этом может только себя арсенал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Нефёдов
Ответ ман сити фейк
Гол абсолютно чистый. Судьи работали на этом без вопросов
чтоб они так рисовали классно линию в матче Арсенал -Брентфорд🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Ответ ash
"Гол который добил"? Это вообще серьёзно?) Сити насиловало так, что вообще было без разницы засчитают этот гол, или просто чуть позже "добьют". Там после первого уже было всё ясно.
Да там и до матча все было понятно. Спорц развел какую то истерику, чуть ли не матч века.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий