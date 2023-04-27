8 комментариев

«Манчестер Сити» принимал «Арсенал» в главном матче весны в АПЛ и уже к перерыву вел 2:0. После гола Кевина де Брюйне отличился еще и Джон Стоунз.

Мяч засчитали благодаря вмешательству ВАР: изначально боковой зафиксировал офсайд.

Гол Стоунза – о-о-очень сложная ситуация для арбитра. Но не для ВАР

Как это было. Де Брюйне навесил в чужую штрафную.

Стоунз взлетел, отклеился от соперников.

И точно пробил головой в дальний.

Но тут «Арсенал» выдохнул – офсайд.

Стоунз разочарован.

Смотрим повтор. Де Брюйне подает. Действительно похоже на офсайд.

А вот другой ракурс. Теперь кажется, что защитник «Арсенала» не успел убрать ногу.

Давайте приглядимся, как тут видно? Нога защитника точно ближе к воротам?

Кажется, да! Именно она и была ближе.

Поэтому гол засчитан. Линия нам в помощь.

А «Ман Сити» счастлив.

И фанаты сходят с ума.

Стоунз опять забивает, но до собственного рекорда еще нужны голы

The Athletic пишет, что с начала сезона-2016/17 (то есть с момента назначения Гвардиолы) в топ-5 лигах меньше «Ман Сити» в среднем за матч пропустил только «Атлетико». Как раз все это время за «Сити» играл Джон Стоунз, которого клуб приобрел в 2016 году у «Эвертона». В важнейшей игре «Сити» практически ничего не дал создать «Арсеналу».

Более того – защитник «Сити» еще и забил сам. Это второй гол Стоунза в АПЛ-2022/23, первый залетел 11 дней назад в ворота «Лестера». После этого Стоунз отыграл 90 минут в Мюнхене и отсидел на скамейке кубковый матч против «Шеффилд Юнайтед».

Еще в этом сезоне он забивал в Лиге чемпионов – помните супергол в ворота «Боруссии»?

Рекорд у Стоунза по голам в АПЛ состоялся в позапрошлом сезоне – четыре мяча. Но тогда досталось менее принципиальным соперникам – два «Кристал Пэлас», по одному – «Вест Хэму» и «Фулхэму». Сегодняшний гол убил интригу второго тайма.

А чемпионской гонки?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan