8 комментариев

Офсайдные линии присудили «Сити» гол, который добил «Арсенал». О-о-чень сложный момент
«Манчестер Сити» принимал «Арсенал» в главном матче весны в АПЛ и уже к перерыву вел 2:0. После гола Кевина де Брюйне отличился еще и Джон Стоунз.
Мяч засчитали благодаря вмешательству ВАР: изначально боковой зафиксировал офсайд.
Гол Стоунза – о-о-очень сложная ситуация для арбитра. Но не для ВАР
Как это было. Де Брюйне навесил в чужую штрафную.
Стоунз взлетел, отклеился от соперников.
И точно пробил головой в дальний.
Но тут «Арсенал» выдохнул – офсайд.
Стоунз разочарован.
Смотрим повтор. Де Брюйне подает. Действительно похоже на офсайд.
А вот другой ракурс. Теперь кажется, что защитник «Арсенала» не успел убрать ногу.
Давайте приглядимся, как тут видно? Нога защитника точно ближе к воротам?
Кажется, да! Именно она и была ближе.
Поэтому гол засчитан. Линия нам в помощь.
А «Ман Сити» счастлив.
И фанаты сходят с ума.
Стоунз опять забивает, но до собственного рекорда еще нужны голы
The Athletic пишет, что с начала сезона-2016/17 (то есть с момента назначения Гвардиолы) в топ-5 лигах меньше «Ман Сити» в среднем за матч пропустил только «Атлетико». Как раз все это время за «Сити» играл Джон Стоунз, которого клуб приобрел в 2016 году у «Эвертона». В важнейшей игре «Сити» практически ничего не дал создать «Арсеналу».
Более того – защитник «Сити» еще и забил сам. Это второй гол Стоунза в АПЛ-2022/23, первый залетел 11 дней назад в ворота «Лестера». После этого Стоунз отыграл 90 минут в Мюнхене и отсидел на скамейке кубковый матч против «Шеффилд Юнайтед».
Еще в этом сезоне он забивал в Лиге чемпионов – помните супергол в ворота «Боруссии»?
Рекорд у Стоунза по голам в АПЛ состоялся в позапрошлом сезоне – четыре мяча. Но тогда досталось менее принципиальным соперникам – два «Кристал Пэлас», по одному – «Вест Хэму» и «Фулхэму». Сегодняшний гол убил интригу второго тайма.
А чемпионской гонки?
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Гюндоган (Марез, 72), де Брюйне (Альварес, 80), Родри, Грилиш (Фоден, 87), Бернарду Силва, Холанд.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Джака (Жоржиньо, 60), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 71), Сака (Нелсон, 80), Мартинелли (Троссард, 60), Габриэл Жезус (Нкетиа, 80).
- Предупреждения:
- Рубен Диаш (45), Грилиш (75), Парти (76), Родри (88).
Что сломалось у «Арсенала»? Разбираем версии
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan
Но винить в этом может только себя арсенал