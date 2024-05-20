Покер «Реалу» – от лучшего форварда Ла Лиги! Блеснул норвежец Серлот из «Вильярреала»

Александр Серлот – герой дня в Испании: форвард «Вильярреала» сделал покер в ворота «Реала» и стал лидером гонки бомбардиров Ла Лиги.

Норвежец решает в матче с «Мадридом». Эрлинг Холанд, ты так можешь?

ЛЧ показала – нет. А вот 28-летний Серлот смог!

Детали покера: три мяча – за восемь минут, косяки Милитао

Серлот с первых минут показал: осторожно, он заряжен на гол. На шестой минуте предупреждение – ударище в штангу с 25 метров.

Но «Реал» стартовал спокойно: выдержав натиск, повели на 14-й минуте – прекрасный удар молодого Арды Гюлера. Через 15 минут удвоил счет Хоселу, замкнул навес Лукаса Васкеса. А вскоре что-то произошло с Дани Себальосом: завозился в своей штрафной – и подарил мяч Ерсону Москере, тот навесил на Серлота. Норвежец легко замкнул головой.

Хозяева поверили в чудо, а потом получили четвертый: снова Гюлер, прекрасный пас от Васкеса. Уже шестой гол 19-летнего турка в этом сезоне, при этом ударов в створ ворот у него за сезон тоже шесть – каждый использует .

Казалось, «Мадрид» точно выиграет, но на второй тайм вышел заряженный «Вильярреал». На камбэк потратили всего восемь минут.

⚽️ 48’ – Жерар Морено подал в штрафную, Александр опередил Эдера Милитао – и ударил головой в ближний угол. Чуть проспал момент Андрей Лунин.

⚽️ 52’ – Серлот пролез в штрафную, Милитао не успевал и пошел в отчаянный подкат. Пролетел мимо мяча – и подарил выход один на один с Луниным. Андрей не спас.

Бразилец досматривал гол на газоне, сильно злился. Но виноват сам.

⚽️ 56’ – Шикарная атака в касание: точный пас Жерара Морено на норвежца в центр, снова оказался один перед Луниным. И снова привез Милитао – мог достать мяч.

Но даже не сделал движение, накрыть Серлота тоже не успел. Заметно, что пластика страдает после травмы, Эдер совсем не рискует, опасается рецидива. Тут натурально подвел: хорошо для «Реала», что матч ничего не значит с турнирной точки зрения. А вот 4:4 – одна из ярчайших игр сезона!

Серлот – лучший бомбардир Ла Лиги! Но Довбик рядом

Нет, покер в ворота «Мадрида» – не разовая вспышка. Александр прекрасен весь сезон.

Норвежец идет за трофеем Пичичи: сейчас 23 гола в 33 матчах, впереди последний тур. Ближайший конкурент – Артем Довбик из «Жироны», у него 20 мячей. Украинец оформлял хет-трик «Севилье», а вот покера пока не делал.

«Я сказал ему, что Серлот забил четыре. Он поморщился и промолчал. Думаю, Артем еще поборется за лучшего бомбардира», – комментировал тренер «Жироны» Мичел.

Александр организовал комфортный отрыв, а еще вписал имя в историю: теперь он среди 11 игроков, которые забивали четыре гола «Реалу». Предыдущий покер вы наверняка помните: год назад зажигал Валентин Кастельянос, тогда как раз форвард «Жироны».

Этот парень за один покер с «Мадридом» заслужил трансфер в «Лацио». Хотя он вряд ли счастлив, когда смотрит на чудесный сезон экс-команды с седьмого места Серии А.

Александр тоже запомнится. Еще яркая деталь – игра Серлота головой: шесть голов после навесов в Ла Лиге, один из главных по таким мячам во всех топ-лигах, даже не только в Испании.

Серлот нашел свой клуб – наконец-то! У него

Александр – воспитанник норвежского «Русенборга», он родился в семье нападающего Йерана Серлота и с детства увлекался футболом. Считался огромным талантом. Уже в 17 лет сыграл в квалификации Лиги Европы.

Пока никто в Норвегии еще не знал ни о каком Холанде, верили в Серлота. Его карьера развивалась стремительно: в 2015-м Александр вместе с отцом решились перейти в «Буде-Глимт», увидели больше перспектив. Вышло так удачно, что вскоре на форварда вышли скауты голландского «Гронингена» – и дали контракт.

Поиграв два года, Серлот не впечатлил: шесть голов за 43 игры. «Гронинген» разочаровался и согласился на предложение «Мидтьюлланда», плюс с деньгами было тяжело. Датчане заплатили за Серлота примерно 450 тысяч евро, а через полтора года отдали за 16 млн. Пришел «Кристал Пэлас» и вывалил кучу денег.

Заиграть в Англии так и не вышло: один мяч в 20 матчах, и тот в Кубке лиги. Скитания продолжились, про талант Серлота постепенно забыли. В 2019-м «Пэлас» отдал норвежца в аренду «Генту», а еще через полгода спихнул в турецкий «Трабзонспор». И вот там пошло: 24+12 за сезон в чемпионате, лучший в лиге!

Котировки Серлота вновь поднялись, он решил не возвращаться в «Пэлас», а пробоваться в другой стране. Как раз пришел «РБ Лейпциг», дал за 24-летнего Алекса 20 млн евро. Новый шанс!

Итог – лишь шесть голов за 38 матчей во всех турнирах, снова разочарование. В «РБ» подобрали новый вариант – Андре Силва из «Франкфурта», даже пытались включить норвежца в сделку, но там не согласились. Потом взяли Брайана Бробби – перспективного форварда из «Аякса», Серлот оказался лишним.

Снова аренда. Норвежец согласился на «Сосьедад», вариантов было немного. За два года Александр стал своим в Сан-Себастьяне, помог клубу выйти в Лигу чемпионов, но баски так и не договорились с «Лейпцигом» по цене. Не хотели переплачивать, предпочти вложить 20 млн в Умара Садика из «Альмерии».

Александр обиделся: клуб обещал его оставить, но выбрал кого-то другого. Снова.

«Лейпциг» тоже не нуждался в Серлоте, но за ним пришел «Вильярреал», предложил 10 млн. Немцы не стали мешать, отпустили. Норвежец плохо стартовал: не подошел системе тренера Кике Сетьена и не засверкал при Пачете, а вот с Марселино раскрылся.

Теперь Серлот – лучший в Ла Лиге. И вряд ли «Вильярреал» теперь предпочтет ему кого-то еще.

Шесть голов за шесть ударов в створ – вот так Гюлер ворвался в «Реал» и Ла Лигу!

Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, Marc Atkins