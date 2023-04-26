18 комментариев

Вадим Лукомский – о кризисе в самый важный момент.

В лучшей точке сезона «Арсенал» опережал «Ман Сити» на 8 очков. На весьма длительный отрезок 5 очков отрыва стали нормой. Все резко изменилось в последние недели. К очной встрече команда Микеля Артеты подходит с отставанием по потерянным и на фоне кризиса (три потери подряд).

Почему команда посыпалась на ключевой стадии гонки? Универсального объяснения нет – это комплекс причин. Разберем разные версии – в совокупности они дадут весьма цельную картину. После сопоставления всех факторов их набралось четыре (конечно же!).

1. Регрессия к среднему

До выхода на финишную прямую «Арсенал» выигрывал не только матчи, в которых доминировал, но и те, где играл только отрезками. Самый яркий пример – гостевая встреча против «Лидса». «Арсенал» забил в равном первом тайме, а во втором отчаянно удерживал результат (удержал – с огромной долей фарта). Менее радикальным, но похожим по содержанию был гостевой матч против «Кристал Пэлас».

Также был целый ряд встреч, где «Арсенал» играл достойно, но победный мяч забивал только в концовке («Фулхэм», «Астон Вилла», «Ливерпуль» – в первом круге; «МЮ», «Борнмут», «Астон Вилла» – во втором). Эти встречи рождали рискованные сценарии в плане стабильного сбора очков. Но до определенной стадии сезона у «Арсенала» был чемпионский фарт. Качество футбола и количество цельных матчей тоже сильно увеличилось (без этого не было бы гонки), но и фарт помогал.

Косвенный индикатор – ожидаемые очки. Три тура назад у «Арсенала» был перебор в 11,89 очков. Дальше последовали три потери подряд. Характер этих матчей показателен. С «Ливерпулем» – тотальный игровой провал (даже ничья – подарок). А вот матчи против «Вест Хэма» и «Саутгемптона» были другими. Проблемные встречи, но по содержанию они не так уж отличаются от тех, где «Арсенал» перебирал очки в успешный отрезок.

Эта зависимость нелинейная. Нельзя говорить, что, если команда перебрал n очков, именно столько она потеряет ровно до конца сезона. Но сам факт наличия большого количества пограничных матчей намекает, что на дистанции возрастает вероятность осечек. Увы, именно через это сейчас проходит «Арсенал».

2. Травма Вильяма Салиба

Во время кризисного отрезка «Арсенал» на регулярной основе теряет игроков, но наибольшее влияние оказала травма Салиба:

Отсутствие француза проявляется на двух уровнях.

Во-первых, не хватает его качеств и влияния на команду. Именно после интеграции Вильяма «Арсенал» стал высоко прессинговать на регулярной основе. Его агрессивная манера буквально толкает команду играть с более высокой линией, что делает прессинг более цельным. Салиба хорош в таком футболе в индивидуальном плане – выдвигается и съедает соперников, помогает быстрее возвращать мяч.

Без француза «Арсенал» не стал прямо автобусной командой, но при прочих равных охотнее садится к своим воротам на определенные отрезки. Внутри такого сценария менее комфортно обороняться практически всем. То есть ошибки допускает не только подменяющий француза Роб Холдинг, но и другие игроки, которые, вероятно, не оказались бы в таком положении со здоровым Салиба (команда не садилась бы так явно).

Во-вторых, слишком велика пропасть в уровне с дублером. Салиба проводит топ-сезон – должен попадать в сборную сезона АПЛ. Его не хватало бы любой команде. Но относительная значимость Салиба была бы меньшей при наличии адекватного дублера. Холдинг старается, но не тянет эту задачу и стилистически, и индивидуально.

3. Артета слишком влюбился в команду

Сформулировал это опасение после осечки против «Саутгемптона». Кажется, Артета слишком влюбился в идею, которая тащила команду большую часть сезона. Теперь когда выбывает какой-то элемент любимого рисунка игры, Микель пытается заменить его напрямую, даже если уместнее адаптировать команду.

С «Вест Хэмом» он заставил Кирана Тирни играть Александра Зинченко (именно так – не просто стартовать на этой позиции, а двигаться аналогичным образом, хотя они очень разные). Против «Саутгемптона» не было Гранита Джаки – вместо него вышел Фабиу Виейра. Его Артета тоже просил делать работу Джаки, хотя португалец в этой роли почти бесполезен, его любимая зона – на правом фланге под смещения.

Другие тренеры схожей школы, включая учителя Микеля Пепа Гвардиолу, понимают, что есть больше одного варианта построения игры в рамках принципов позиционного футбола. Артета головой это тоже понимает (раньше экспериментировал с этими идеями), но есть впечатление, что сердцем он слишком полюбил классику этого сезона. Не готов отходить от нее, даже когда это уместно. В результате нехватка глубины бьет даже сильнее, чем могла бы.

Из этого правила есть исключение – Габи Жезус. Даже когда выходил Эдди Нкетиа, механизмы преобразовывались (менялась роль Джаки и Мартинелли). А потом у Артеты еще появилась альтернатива в лице Леандро Троссарда (совсем другой типаж). Этот случай особенный – бразилец сломался на ЧМ, о его травме (и длительном отсутствии) стало известно заранее, было время все обдумать и наиграть альтернативу.

В рядовых ситуациях Артета предпочитает другую стратегию – максимальное подражание образам из его идеального стартового состава. Достаточно долго «Арсенал» обходился без значимой ротации. Лондонцы – единственная команда в АПЛ с 7 игроками, которые провели 85% или более от доступного времени. Например, у «Ман Сити» таких игроков всего два.

Большую часть сезона команда прошла без травм, а влюбленность Артеты в стартовый план была плюсом – сыгранность и идеальная химия помогали добиваться успехов. В то же время этот аспект делает «Арсенал» более уязвимым к потерям (даже точечным) и ротации. В ситуации, когда прямых аналогов многим игрокам просто нет, от тренера хочется больше гибкости. Увы, именно в контексте компенсации качеств травмированных Артета ее вообще не показывает.

4. Неготовность молодой команды к гонке

У «Арсенала» второй в АПЛ средний возраст состава, адаптированный на сыгранные минуты – показатель FBref, который позволяет учесть возраст именно тех, кто реально играет, а не всей обоймы. «Ман Сити» тут на 15-м месте (28,0 лет против 25,3).

Еще более важный фактор: чистый опыт чемпионских гонок. В «Арсенале» за него отвечают купленные у «Сити» Александр Зинченко и Габи Жезус, а для большинства 5-е место прошлого сезона (неудачная гонка за топ-4) – пик командных достижений.

У «Сити» обратная ситуация: полно титулов АПЛ и в частности выигранных в упорной борьбе весенних гонок. Эта традиционно мощнейший этап сезона команды Пепа Гвардиолы в АПЛ. Именно в формате гонки они не проиграли ни разу. Два отданных «Ливерпулю» и «Челси» чемпионства – сезоны, когда «Сити» так буксовал, что весной уже не было полноценной гонки. Сейчас есть, поэтому за «Арсенал» было боязно даже до того, как пошли осечки в каждом туре.

Факторы возраста и опыта очень удобно накладывается на характер проблем в последних матчах. Каждый раз у «Арсенала» были не просто хорошие, а прямо отличные отрезки, но успешно перетерпеть плохие или сохранить контроль на все 90 минут не получилось не разу. Резкость изменений в характере этих встреч косвенно указывает на наличие не только тактических, но и психологических проблем (возможно, они даже первичны).

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Mike Egerton/PA Images