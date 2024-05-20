Безумная развязка: «Брест» в ЛЧ благодаря чужому голу на 90+2, «Лорьян» отыграл -7, но вылетел по пятому доппоказателю!

Лига 1 впечатлила.

Финиш чемпионата Франции подарил сразу две параллельных развязки: в борьбе за место в Лиге чемпионов и за невылет.

Отметим сразу: «Гавр» Далера Кузяева спасся, остались на 15-м месте.

Гонка за ЛЧ: как «Лилль» пропустил туда «Брест»? Все решил пропущенный на 92-й!

«Лиллю» было достаточно просто выиграть у «Ниццы», чтобы выйти в Лигу чемпионов с третьего места – это прямая путевка, сразу новый групповой этап. Проигрывали к перерыву, но за полтайма все исправили, на 73-й минуте уже повели 2:1 и виртуально были готовы среди первых пробовать свежую формулу ЛЧ.

К 90-й минуте «Лилль» и «Брест» шли вровень, набирали по 61 очку – но «Лилль» был лучше за счет личных встреч при одинаковой разнице мячей, «Брест» вел 3:0 у «Тулузы». Им нужно было бы забивать четвертый, чтобы обходить конкурента по этому показателю (первому из дополнительных).

Но вмешалась «Ницца»! И на второй добавленной сравняла, «Лилль» потерял два очка – и прямой выход в ЛЧ тоже. Матч вообще чуть не проиграли, гол на 90+7 отменили только с помощью ВАР, но это бы не так повлияло на расклад, Нельзя было терять очки, но два все-таки в последний момент обронили.

И вот скромный сенсационный «Брест» – в Лиге чемпионов!

Еще в марте Артем Денисов называл «Брест» лучшей командой Франции после «ПСЖ» – так что проход в ЛЧ совсем не случайность.

Выживание: сработал пятый дополнительный показатель! Как до этого дошло?

Развязка в борьбе за выживание была еще более впечатляющей. Там за 16-е место, дающее право на участие в стыковых матчах боролись «Лорьян» и «Метц».

В последнем туре «Метц» проиграл «ПСЖ» (0:2), «Лорьян» победил «Клермон» 5:0. Команды сравнялись и по количеству очков, и по разнице забитых и пропущенных – напомним, это первый показатель при равенстве очков.

Поэтому запустились дополнительные сравнения. И это зашло далеко.

«Метц» все равно выше. Почему так? Из-за особенностей регламента, которые влияют на итоговое место.

При равенстве очков смотрят в таком порядке:

1. Разница мячей: равенство, по -23, благодаря последнему туру, где «Лорьян» отыграл дефицит аж в семь голов.

2. Очные матчи: тоже равенство, по одной победе. Обе гостевые: «Метц» выиграл 3:2, «Лорьян» – 2:1

3. Разница мячей в очных матчах: одинаково, обе победы – в один мяч.

4. Голы в очных матчах: вровень, по четыре.

5. Голы на выезде в очных матчах : вот тут «Лорьян» оказался хуже. Забил два (выигрывал 2:1), а «Метц» – три (побеждал 3:2).

Выходит, «Лорьян» вылетел из Лиги 1 по правилу выездного гола. Примененному в такой несколько извращенной форме.

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Фото: Global Look Press